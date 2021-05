Conflit israélo-palestinien : ce que la loi prévoit sur les combats

Par Guglielmo Verdirame

Département des Études de Guerre, King's College London

Les États ne peuvent se défendre que par la force nécessaire et proportionnée.

Le droit international réglemente le recours à la force militaire par les États et la conduite des hostilités.

Comme dans presque tous les conflits modernes, la légalité des actions des deux principales parties impliquées ici - Israël et le Hamas - fait l'objet d'un débat intense.

Légitime défense

Comme lors des opérations précédentes à Gaza, Israël est susceptible de faire valoir que ses actions sont justifiées par le droit de légitime défense.

Inscrit à l'article 51 de la Charte des Nations unies, le droit de légitime défense est un principe fondamental du droit international. Si certains aspects de ce principe sont contestés, il est universellement admis qu'un État peut se défendre contre une attaque armée.

L'intensité que doit atteindre une attaque armée avant qu'un État puisse légalement recourir à la légitime défense fait l'objet d'un débat. La plupart des juristes internationaux seraient d'accord pour dire que les roquettes lancées contre des civils qui perturbent la vie sociale d'une partie d'un pays constituent une attaque armée au sens de l'article 51.

Cependant, les faits qui sous-tendent la légitime défense sont souvent contestés. Les parties à un conflit s'accordent rarement sur qui est l'attaquant et qui est le défenseur - et les conflits israélo-palestiniens ne font pas exception. Dans ce cas, les critiques de la position israélienne avancent également deux arguments juridiques.

Les militants palestiniens de Gaza ont tiré des roquettes en direction des centres de population israéliens.

Premièrement, ils soutiennent que le droit de légitime défense n'est disponible que contre un autre État, mais pas contre une entité non étatique comme Gaza. La pratique des États, notamment depuis les attentats du 11 septembre 2001, milite contre cette interprétation de la légitime défense, mais la jurisprudence de la Cour internationale de justice n'a pas tranché cette question.

Deuxièmement, le Comité international de la Croix-Rouge, entre autres, considère que Gaza est toujours soumise à l'occupation israélienne en raison de la mesure dans laquelle Israël exerce un contrôle sur ce territoire et dans ses environs. Israël soutient qu'il n'a pas occupé Gaza depuis son retrait en 2005 et qu'un territoire ne peut être occupé sans "bottes sur le terrain".

Le droit de légitime défense n'est pas un chèque en blanc. Le droit international autorise les États à se défendre dans des circonstances appropriées, mais uniquement par une force nécessaire et proportionnée.

On pense souvent à tort que la proportionnalité en matière de légitime défense signifie "œil pour œil", "roquette pour roquette" ou "victime pour victime". Ce n'est pas le cas : le droit international ne prévoit pas le recours à la force par vengeance.

Dans certains cas, une réponse nécessaire et proportionnée impliquera l'utilisation d'une force militaire plus importante que celle utilisée lors de l'attaque initiale ; dans d'autres cas, il sera possible pour un pays de se défendre efficacement avec moins de force.

Le droit des conflits armés

Le principe de légitime défense appartient à l'ensemble du droit international qui régit le recours à la force ou "l'entrée en guerre" (souvent désigné par le terme latin "jus ad bellum", c'est-à-dire "droit de la guerre").

Une catégorie distincte de droit international régit la conduite des hostilités une fois que le conflit a commencé. Elle est connue sous le nom de droit des conflits armés (ou jus in bello, c'est-à-dire "droit à la guerre"). Le droit des conflits armés ne s'applique qu'aux situations qui peuvent être qualifiées de conflits armés, des ensembles de règles différents régissant les conflits armés internationaux ou non internationaux.

Les attaques contre les civils et les biens civils sont toujours interdites par le droit international.

Le droit des conflits armés s'applique indépendamment des raisons qui ont poussé une partie à recourir à la force.

Commencer une guerre du "bon" côté du droit ne donne pas à un État plus de droits que ses ennemis dans la conduite des hostilités. Il est possible pour un État qui a recouru à la force de manière légale de commettre des actes illégaux au cours d'un conflit armé - et vice versa.

Le droit des conflits armés comprend des règles détaillées sur différents aspects de la conduite des hostilités (protection des civils, traitement des prisonniers de guerre, territoire occupé, etc.) Toutes ces règles reposent sur la mise en balance de quatre principes clés : humanité et nécessité militaire, distinction et proportionnalité.

Humanité et nécessité militaire

Le principe d'humanité exige des belligérants qu'ils évitent les souffrances et les cruautés inutiles. Le contrepoids à ce principe est la nécessité militaire.

Selon le manuel juridique utilisé par les forces armées britanniques, la nécessité militaire permet à un État de recourir à la force, sauf interdiction contraire, qui est "nécessaire pour atteindre le but légitime du conflit, à savoir la soumission complète ou partielle de l'ennemi dans les meilleurs délais et avec le minimum de pertes en vies humaines et en ressources".

L'argument selon lequel les bombardements israéliens sur Gaza sont inefficaces parce qu'ils ont toujours échoué à arrêter les attaques à la roquette peut, dans un sens, prouver l'inutilité du recours à la force dans ce contexte. Mais, du point de vue de la nécessité militaire, il peut justifier l'utilisation d'une force plus grande que nécessaire pour atteindre l'objectif d'éviter les attaques.

Israël a mené des frappes aériennes à Gaza qui ont détruit des bâtiments résidentiels.

Bien entendu, le fait que le droit permette une certaine action ne la rend pas sage d'un point de vue politique, moral ou stratégique.

En tout état de cause, la nécessité militaire ne peut justifier des actions qui sont interdites par des règles spécifiques (par exemple, celles qui s'appliquent à la protection des civils et au choix des cibles autorisées) ou qui, plus généralement, ont pour conséquence "d'infliger des souffrances pour le plaisir de souffrir ou par vengeance" (selon les termes du Code Lieber, l'une des premières codifications des règles des conflits armés promulguées par le président Abraham Lincoln pendant la guerre de Sécession).

Distinction et proportionnalité

L'une des pierres angulaires du droit des conflits armés est le principe de distinction : les parties à un conflit doivent en tout temps faire la distinction entre les combattants et les civils.

Diverses règles spécifiques viennent préciser le contenu de ce principe. Les attaques contre les civils et les biens civils sont toujours interdites. Les attaques peuvent être menées contre des combattants ou des non-combattants qui participent directement aux hostilités, et contre des objectifs militaires.

Des dizaines de civils ont été tués et des centaines d'autres ont été blessés ces derniers jours

Le principe de distinction interdit également les actes ou les menaces de violence visant à semer la terreur parmi les civils, ainsi que les attaques menées avec des moyens qui, par nature, ne peuvent viser un objectif militaire spécifique. Le lancement de missiles contre le sud d'Israël, par exemple, est considéré comme une violation de la distinction en raison de sa nature intrinsèquement aveugle.

Mais quand un objet devient-il un objectif militaire légitime ?

Le droit international définit les objectifs militaires comme "des objets qui... apportent une contribution effective à l'action militaire... et dont la destruction totale ou partielle... offre un avantage militaire précis".

Les chars des Forces de défense israéliennes (FDI) ou les lance-roquettes du Hamas entrent dans cette catégorie. Des problèmes se posent avec les cibles dites à double usage, comme la station de télévision serbe bombardée par l'OTAN pendant la guerre du Kosovo en 1999.

Il n'est pas facile d'établir les faits pendant ou après un conflit armé

Mais les questions les plus difficiles se posent lorsqu'un objectif militaire autorisé, tel qu'un lance-roquettes ou un dépôt de munitions, se trouve à proximité de civils ou de biens civils. Pratiquement toutes les décisions de ciblage dans une zone densément peuplée comme Gaza impliqueront de telles situations.

C'est là que le principe de proportionnalité entre également en jeu. Si la proportionnalité est un concept important dans d'autres domaines du droit, y compris celui des droits de l'homme, elle revêt une signification particulière dans le droit des conflits armés. Chaque fois qu'il y a un risque de perte de vies civiles ou de dommages aux biens civils, les belligérants sont tenus de mettre en balance l'avantage militaire attendu et les risques encourus par les civils et leurs biens.

Dans certains cas, cela signifie - comme l'a écrit l'ancienne présidente de la Cour internationale de justice, la juge Rosalyn Higgins, dans un arrêt - que "même une cible légitime ne peut être attaquée si les pertes civiles collatérales sont disproportionnées par rapport au gain militaire spécifique de l'attaque".

Un attaquant est également tenu d'interrompre immédiatement une attaque si, au cours de celle-ci, il se rend compte que les civils courent un risque excessif.

Tout attaquant visant des objectifs militaires dans des zones densément peuplées devra faire tout son possible pour vérifier la nature des cibles et éviter les erreurs.

La pratique consistant à larguer des tracts ou à appeler les habitants avant un bombardement est présentée par Israël comme une preuve de ses efforts pour se conformer à ces règles, bien que les critiques répondent que ces méthodes ne sont pas toujours efficaces pour prévenir les pertes en vies humaines et que, même lorsqu'elles le sont, elles ne peuvent éviter la destruction de biens civils ainsi que l'infliction de souffrances et de détresse aux civils.

L'armée israélienne dit qu'elle fait tout son possible pour préserver la vie des civils.

À l'inverse, le Hamas est souvent accusé de mettre délibérément en danger ses propres civils en plaçant des objectifs militaires au milieu d'eux.

Si cela s'avérait vrai, il s'agirait sans aucun doute d'une violation grave du droit des conflits armés, mais cela n'atténue pas l'obligation d'Israël de continuer à prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser les pertes de vies civiles.

Toutes les forces armées modernes, y compris les Forces de défense israéliennes, disposent de spécialistes du droit des conflits armés qui participent à l'approbation des cibles.

La légalité d'une décision de ciblage particulière dépendra souvent des faits. Y avait-il un véritable objectif militaire ? Était-il possible, dans ces circonstances, d'atteindre cet objectif tout en évitant toute perte de vie civile ? Que savait ou aurait dû savoir l'attaquant ?

Établir ces faits pendant un conflit armé, ou à la suite de celui-ci, n'est pas chose aisée.

Cependant, lorsque l'attaquant vise délibérément des civils ou des biens de caractère civil, il n'existe aucune version des faits susceptible de justifier ses actions en vertu du droit des conflits armés.

Droits de l'homme

La Cour internationale de justice a statué à plusieurs reprises que l'application du droit des droits de l'homme ne cesse pas en temps de guerre, tout en maintenant que le droit des conflits armés est le droit spécial qui régit ce domaine, car il a été développé spécifiquement pour répondre aux défis uniques de la guerre. Ce que cela signifie en pratique n'est pas toujours clair, notamment en ce qui concerne les décisions de ciblage.

En ce qui concerne les affrontements dans les villages arabes en Israël, il n'y a cependant pas d'application simultanée du droit des conflits armés : la question de savoir si la réponse des forces de l'ordre et de sécurité israéliennes est conforme au droit international dans ces cas dépendra exclusivement de l'application du droit des droits de l'homme.

La situation de Jérusalem-Est est plus complexe car, bien qu'Israël l'ait annexée à son territoire, elle est toujours considérée comme faisant partie du territoire palestinien occupé par pratiquement tout le monde, y compris la Cour internationale de justice qui a rendu un avis consultatif en 2004 sur les conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé.

Enfin, et ce n'est certainement pas le moins important, il faut se rappeler que le droit des conflits armés ne peut qu'atténuer les horreurs de la guerre. Une guerre menée dans le respect scrupuleux de toutes les règles du droit - si tant est qu'il en existe une - serait toujours un fléau.