Jeff Bezos et le monde secret des superyachts

Max Matza

BBC News, Washington

il y a 9 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les superyachts se rassemblent à Monaco

L'homme le plus riche de la planète s'offre un "superyacht", Cette information concernant Jeff Bezos a ravivé l'intérêt pour le monde secret des globe-trotters ultra-riches qui apprécient ces symboles de statut ultimes.

Les experts disent que l'industrie des superyachts est en plein effervescence depuis des années, même lors du ralentissement économique mondial causé par la pandémie.

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et l'homme le plus riche du monde, a vu sa richesse personnelle presque doubler depuis 2017, et notamment l'année dernière tandis que plus de gens que jamais se tournaient vers les achats en ligne.

Ce n'est pas seulement Bezos. Beaucoup des plus grandes fortunes ont vu leur fortune se sont enrichis ces dernières années.

Selon les experts et les courtiers, ces privilégiés n'ont jamais autant acheté de navires de ce type. La demande a explosé en 2020, et 2021 devrait à nouveau battre des records de ventes.

Les chantiers navals ont continué à fabriquer des méga yachts qui, selon les experts, grossissent à mesure qu'ils gagnent en popularité.

Que savons-nous du yacht de Bezos ?

D'une longueur de 127 mètres, le navire est en cours de construction aux Pays-Bas par Oceanco, selon l'agence Bloomberg.

Il est estimé à environ 500 millions de dollars, une goutte dans l'océan pour l'homme le plus riche du monde, dont la richesse a bondi de 13 milliards de dollars en une seule journée en 2020. Sa valeur nette estimée s'élève maintenant à près de 200 milliards de dollars.

Cette étiquette de prix n'inclut pas un "yacht de soutien" motorisé plus petit que Bezos envisage également d'acheter. Le plus petit yacht dispose d'une piste d'atterrissage pour hélicoptère - la petite amie de Bezos, l'animatrice de télévision Lauren Sanchez, est un pilote d'hélicoptère qualifié.

Le yacht principal disposera de plusieurs niveaux, il comptera trois mats et un héliport.

Le plus petit yacht devrait contenir plusieurs et probablement même un sous-marin, selon les experts.

Le projet de superyacht très secret, connu sous le nom de Y721, devrait être achevé le mois prochain, selon Bloomberg. Il est probable que la commande de Bezos ait été passée il y a plusieurs années, car la construction de navires sur mesure comme celui-ci peut prendre environ cinq ans.

Oceanco, le fabricant de yachts néerlandais, n'a pas commenté le projet. Ils ont déjà construit le Black Pearl de 350 pieds, le deuxième plus grand voilier au monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Yacht à voile "A" qui présente des murs festonnés à feuilles d'argent

Qu'est-ce qu'un superyacht ?

Il n'y a pas de définition officielle d'un superyacht (par rapport à un yacht ordinaire), mais dans l'industrie, le terme se réfère généralement à un yacht de plus de 74 pieds de long.

Certains contestent cette définition, affirmant que le terme superyachts s'applique aux navires de plus de 200 pieds de long. Certains courtiers ont même adopté le terme 'gigayacht' pour désigner les navires de plus de 300 pieds.

"C'est un peu du marketing", déclare Bill Springer, qui écrit sur l'industrie du yachting pour le magazine Forbes.

Le yacht de Bezos, qui fait plus de 400 pieds, est presque aussi grand que la grande pyramide de Gizeh (si le navire était disposé verticalement). C'est un peu moins de la moitié de la longueur de la tour Eiffel.

L'industrie a connu une croissance rapide au cours des 20 dernières années.

Selon la National Marine Manufacturers Association des États-Unis, les ventes de bateaux ont atteint en 2020un sommet sur 13 ans, reflétant la façon dont les gens se sont tournés

vers l'eau pour trouver des activités sûres et socialement éloignées pendant les confinements.

"Le marché est en plein essor", déclare Sam Tucker, responsable de la recherche sur les superyachts à la société de veille commerciale VesselsValue. "Il y a eu un nombre record de transactions effectuées, et cette tendance se maintient même jusqu'à présent."

Le marché des yachts d'occasion a également "juste été fou", dit-il. "Le marché est tout simplement brûlant."

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Motor Yacht A", photographié sur la Tamise à Londres en 2017

Selon Tucker, il y a 9 357 yachts de plus de 65 pieds de long qui sont actuellement en mer - c'est-à-dire ceux qui n'ont pas coulé ou qui sont entretenus à terre.

Environ 85 % d'entre eux sont motorisés et 15 % sont des voiliers comme celui que Bezos a commandé.

Moins de yachts ont été affrétés en 2020, dit Tucker, ce qu'il attribue aux restrictions de voyage pandémiques empêchant les activités touristiques normales.

Les ventes ont d'abord chuté pendant quelques semaines l'année dernière, puis elles ont immédiatement explosé.

La société de Denison a vendu 1008 navires en 2020, soit une utilisation de 35 % par rapport à l'année précédente. Il est actuellement sur la bonne voie pour voir une autre augmentation de 30 % en 2021.

Environ 65 de ceux qu'il a vendus en 2020 étaient des superyachts. Jusqu'à présent cette année, environ 40 superyachts ont été vendus, ce qui signifie qu'environ 2,2 superyachts ont été vendus par sa société par semaine depuis janvier.

La demande a totalement dépassé l'offre, déclare son collègue Ben Farnborough, qui ajoute qu'il est de plus en plus difficile de trouver des bateaux d'occasion à vendre.

Crédit photo, Nick Verola Légende image, Les sous-marins fabriqués par la société Triton sont à peu près aussi grands qu'un abri de jardin

Qui achète un superyacht ?

Les navires sont souvent achetés par des sociétés et sont ensuite loués par le propriétaire de la société, ce qui rend difficile de dire avec certitude quels yachts appartiennent à qui.

Dans les célèbres ports de construction navale, comme celui des Pays-Bas où se trouve Oceanco, les amateurs tenteront de repérer les numéros de queue des avions privés afin de déterminer quels milliardaires sont venus visiter leur futur yacht.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bezos s'exprime en 2017 à bord d'un vaisseau spatial construit par sa société Blue Origin

La vie privée est tout l'intérêt de posséder un yacht, dit Tucker, qui l'appelle une "industrie opaque". Mark Zuckerberg et Bill Gates, collègues milliardaires de la technologie, auraient des yachts.

Pourquoi sont-ils si chers ?

Les yachts offrent 'une véritable exclusivité', dit Springer, qui les compare à une île privée ou à la construction d'une ville personnalisée.

Ils deviennent aussi plus confortables et vont dans des endroits au-delà des "ports glamour classiques" comme Monaco, dit Springer. Les gens les emmènent maintenant dans des endroits plus exotiques et éloignés, tels que l'Antarctique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, car les propriétaires constatent qu'ils sont plus que de simples symboles de statut.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les yachts sont similaires aux cathédrales chrétiennes parrainées par de riches Européens il y a des siècles

Les meilleurs superyachts sont fabriqués sur mesure, les artisans du monde entier s'occupant de chaque détail pour les goûts des plus riches et des plus élitistes du monde.

Leur construction peut prendre des années. Un yacht de la taille de Bezos impliquait probablement environ 400 ouvriers et designers, estime Farnborough. Une fois terminé, il aura probablement besoin d'environ 60 personnes pour l'équiper.

Les coûts d'exploitation annuels représentent environ 10 % du prix d'achat, explique Tucker de VesselsValue. Les prix élevés du pétrole et de nouveaux confinements potentiels pourraient conduire à l'arrivée d'un plus grand nombre de yachts d'occasion sur le marché au cours des prochaines années, estime-t-il.

Qu'est-ce qui coûte aussi cher qu'un superyacht ?

Si vous voulez ce méga yacht, avec son bar recouvert de marbre, il peut être à vous pour 45 millions de dollars

Bezos a acheté le journal Washington Post en 2013 pour seulement 250 millions de dollars, soit environ la moitié du coût de son nouveau superyacht.

Un tableau de l'artiste Jean-Michel Basquiat est actuellement en vente aux enchères à New York pour une estimation de 145 millions de dollars. Il y a aussi un tableau de Claude Monet pour environ 350 millions de dollars.

Virgin Galactic a pré-vendu des billets dans l'espace pour entre 200 000 $ et 250 000 $ ces dernières années alors qu'ils se préparent à leur premier lancement commercial.