Bitcoin: 6 questions pour comprendre le fonctionnement de la crypto-monnaie la plus utilisée et pourquoi c'est dangereux

il y a 17 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un tweet d'Elon Musk a fait baisser le prix du bitcoin de 15 % en une journée.

Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 34 000 $ pour la première fois en trois mois, suite à de nouvelles restrictions sur les crypto-monnaies imposées par la Chine.

Pékin a interdit mardi aux institutions financières et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions de crypto-monnaie.

Il a également mis en garde les investisseurs contre le commerce cryptographique spéculatif.

Cela fait suite à une baisse du Bitcoin de plus de 10 % la semaine dernière après que le constructeur automobile Tesla a déclaré qu'il n'accepterait plus la monnaie.

Les actions de Tesla ont chuté de plus de 3 % à Wall Street même si la société, détenue par Elon Musk, détient toujours environ 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie.

Lorsque son PDG a annoncé dans un tweet en février qu'il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins et prévoyait de l'accepter comme mode de paiement, le prix de la crypto-monnaie a explosé.

Et quand Musk a indiqué dans un autre tweet mercredi qu'il n'accepterait pas les bitcoins des personnes voulant acheter ses voitures, son prix a chuté à 15 %.

Si un seul tweet peut faire monter ou baisser son prix soudainement, il s'agit sûrement d'un actif volatil que ses détracteurs assimilent à une combine à la Ponzi, autrement dit : une bulle sur le point d'éclater.

Mais le bitcoin n'a historiquement évolué, selon ses partisans, que par cycles de quatre ans. Le dernier de ces cycles a culminé en décembre 2017, lorsqu'il a atteint 19 600 $. Un an plus tard, il a atteint un plancher de 3 000 $.

L'année 2021 est la quatrième du prochain cycle et cela explique, selon ses adeptes, la hausse spectaculaire qui, non sans de fortes surprises, en a fait l'investissement le plus rentable : il a atteint 64 800 $ en avril.

Et bien que le tweet de Musk lui ait donné une forte poussée vers le bas, ses défenseurs parient que cette année, il ira au-dessus de 100 000 dollars, les plus optimistes parlent de 250 000 dollars ou plus.

De plus, rares sont ceux qui disent que cette année, contrairement aux précédentes, sera un "super cycle" qui n'apportera pas un effondrement aussi grand que les précédents. La différence : l'investissement institutionnel.

Mastercard, Bank of New York Mellon et d'autres sociétés ont décidé de faciliter les transactions de crypto-monnaie de leurs clients. De plus, de grands fonds ont investi dans les monnaies numériques.

La société de paiement électronique PayPal a rejoint cette vague en annonçant en mars un nouveau service qui permettrait aux clients d'acheter des produits auprès de millions de vendeurs à travers le monde en utilisant des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Litecoin, Ethereum ou Bitcoin Cash.

1.Qu'est-ce que c'est?

Le Bitcoin est un type de crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie numérique qui peut fonctionner comme un moyen d'échange et que ses promoteurs utilisent comme réserve de valeur.

Il n'existe pas physiquement et n'est contrôlé par aucun pays. C'est de la monnaie virtuelle dont le prix est en constante évolution, comme cela se produit avec d'autres devises comme le dollar ou l'euro.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La volatilité des monnaies numériques est bien plus importante que les hauts et les bas de devises comme le dollar ou l'euro.

La grande différence est que le prix des crypto-monnaies est beaucoup plus volatil et, comme il n'y a pas d'organisme qui les contrôle, il monte et descend en fonction de l'évolution du marché.

Le Bitcoin peut être utilisé pour acheter des produits ou comme instrument d'investissement, bien qu'il ne soit pas disponible dans tous les pays.

Comme toutes les crypto-monnaies, le bitcoin est utilisé pour effectuer des paiements rapides et éviter les frais de transaction.

2. Comment ça marche ?

Chaque bitcoin contient un code qui est stocké dans un 'portefeuille numérique' sur un téléphone portable ou sur un ordinateur, avec des 'clés privées'.

Les gens peuvent envoyer ou recevoir des bitcoins (ou des parties d'un bitcoin) d'autres individus ou entreprises.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Bitcoin est stocké dans des portefeuilles numériques. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin entier, vous ne pouvez en acheter qu'une partie.

En général, les crypto-monnaies sont basées sur un réseau décentralisé d'ordinateurs qui possède des nœuds répartis dans le monde entier avec des copies de toutes les transactions qui ont été effectuées.

Ce réseau est appelé 'blockchain' ou chaîne de blocs. Ces blocs ou nœuds sont liés et sécurisés à l'aide de la cryptographie.

Lorsque vous effectuez une transaction, ses données sont enregistrées dans un bloc, et elles sont automatiquement répliquées dans le reste.

Le Bitcoin et chacune des monnaies numériques fonctionnent avec leur propre algorithme, ce qui permet de gérer le nombre de nouvelles unités émises chaque année.

3. Comment obtenir un bitcoin ?

Il existe trois excellents moyens :

Vous pouvez acheter un bitcoin (ou une partie de la devise) en utilisant de l'argent. De nombreuses personnes téléchargent des applications sur leurs téléphones qui leur permettent d'acheter des bitcoins en utilisant les fonds de leur compte bancaire.

Vous pouvez vendre des choses et permettre aux gens de vous payer avec des bitcoins.

Ou vous pouvez les créer via un processus appelé extraction de bitcoins avec des ordinateurs très puissants qui fonctionnent grâce à un système de récompense automatique.

4. Quelle est l'origine ?

Début 2009, un programmeur anonyme ou un groupe de programmeurs sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto a publié un article faisant référence au bitcoin en tant que nouveau système de transaction décentralisé.

Crédit photo, NICOLAS TUCAT/Getty Images Légende image, Début 2009, un programmeur anonyme ou un groupe de programmeurs sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto a publié un article faisant référence au bitcoin en tant que nouveau système de transaction décentralisé.

Après avoir développé la technologie nécessaire pour rendre les transactions bitcoin possibles, en 2011 le code de crypto-monnaie et les domaines des pages Web ont été distribués entre plusieurs membres de la nouvelle communauté créée autour de la monnaie numérique.

Cependant, il existe peu d'informations sur les événements qui ont permis le développement de la monnaie et ce qui est disponible ne provient pas de sources fiables.

Le Bitcoin est reconnu comme la première monnaie électronique du marché et celle avec le prix le plus élevé du marché.

5. Pourquoi y a-t-il un boom ?

L'intérêt croissant des grands investisseurs et des particuliers pour l'achat de bitcoins s'est accéléré au cours des deux dernières années.

Auparavant, les crypto-monnaies étaient considérées comme des plateformes utilisées exclusivement par des organisations liées à la criminalité internationale pour effectuer leurs transactions illégales de manière anonyme.

Les gouvernements, les banques centrales, les économistes et une bonne partie des investisseurs se sont opposés à un réseau qui n'est sous le contrôle et la supervision d'aucune sorte d'autorité.

Crédit photo, Barcroft Media Légende image, L'intérêt croissant des grands investisseurs et des particuliers pour l'achat de bitcoins s'est accéléré au cours des deux dernières années.

Cependant, alors que les grandes entreprises y ont ouvert leurs portes et que les fonds de capital-risque investissent dans la devise, le reste des investisseurs et les gens ordinaires ont commencé à prendre confiance.

Et avec le développement d'applications permettant d'acheter et de vendre des bitcoins en quelques minutes depuis le téléphone portable, l'adoption de la crypto-monnaie s'est intensifiée.

Jusqu'à présent en 2021, le prix du bitcoin a suivi une courbe ascendante, malgré les avertissements permanents des autorités qui assurent que la monnaie est une bulle qui éclatera à tout moment.

6. Quel est le risque ?

Le principal risque est que ce soit une bulle financière qui finit par ruiner tous ceux qui ont déposé leur 'argent réel' dans une monnaie virtuelle qui n'est adossée à aucune institution.

De la même manière que personne ne "possède Bitcoin", personne n'est responsable non plus.

C'est pourquoi les présidents des banques centrales des grandes puissances disent constamment aux gens de ne pas investir leurs fonds dans des crypto-monnaies car ils finiront par "perdre tout leur argent".

Crédit photo, Getty Images Légende image, De la même manière que personne ne "possède Bitcoin", personne n'est responsable non plus.

Ses détracteurs disent qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, mais ceux qui le défendent disent que sa valeur est déterminée par un consensus social, comme c'est le cas pour les factures papier.

L'un de ses plus fervents critiques est le célèbre économiste Nouriel Roubini, qui qualifie le bitcoin de "shitcoin".

Il existe également des rapports d'escrocs qui préfèrent effectuer leurs opérations en utilisant des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies car les paiements sont irréversibles.

Et si l'entreprise qui stocke des bitcoins ferme ses opérations ou subit une cyberattaque, l'argent disparaîtra très probablement comme un écran de fumée.