Bill Gates a quitté Microsoft sur fond d'enquête sur une liaison

il y a 5 heures

L'entreprise annonce avoir mené une enquête avec un cabinet d'avocats et apporté son soutien à l'employé qui a déposé la plainte.

La révélation de l'enquête est intervenue après que Bill et Melinda Gates ont annoncé leur décision de divorcer après 27 ans de mariage.

Dans un message publié sur LinkedIn en mars de l'année dernière, M. Gates a déclaré qu'il avait pris cette décision afin de pouvoir consacrer plus de temps à ses activités caritatives avec la Fondation Bill & Melinda Gates. Cette décision a été prise trois mois après sa réélection.

À l'époque, il avait écrit : "En ce qui concerne Microsoft, se retirer du conseil d'administration ne signifie en aucun cas se retirer de l'entreprise. Microsoft sera toujours une partie importante de l'œuvre de ma vie [...]. Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès de l'entreprise et à la façon dont elle peut continuer à profiter au monde."

Cependant, le Wall Street Journal a rapporté dimanche que le conseil d'administration de Microsoft avait décidé que l'implication de M. Gates avec une employée était inappropriée et qu'il devait se retirer.

"La décision de Bill de quitter le conseil d'administration n'était en aucun cas liée à cette affaire. En fait, il avait exprimé son intérêt à consacrer plus de temps à ses activités philanthropiques depuis plusieurs années."

La Fondation Bill et Melinda Gates indique à la BBC qu'elle maintient cette déclaration.

Bill et Melinda Gates ont annoncé leur décision de divorcer au début du mois. Le couple a consacré des milliards de dollars à des causes caritatives dans le monde entier et a promis de continuer à travailler ensemble au sein de la fondation une fois leur divorce prononcé.