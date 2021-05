Secrets de PDG : " le perfectionnisme peut freiner les femmes"

Par Dougal Shaw

Business reporter, BBC News

il y a 39 minutes

Dans le cadre de notre série de conseils aux entreprises CEO Secrets, Anna Brailsford, de Code First Girls, parle d'un trait de personnalité qui, selon elle, freine de nombreuses femmes dans leur carrière - et révèle sa façon de le surmonter.

Anna Brailsford est devenue PDG de Code First Girls en 2019.

Son organisation sélectionne et forme gratuitement des femmes aux compétences logicielles, puis les met en relation avec des entreprises telles que Goldman Sachs, Bank of America et Google en tant qu'employées potentielles.

Depuis 2015, elle a formé plus de 28 000 femmes au Royaume-Uni.

"Ce que je vois au sein de la communauté Code First Girls, c'est que les femmes sont de parfaites perfectionnistes. Nous nous imposons des normes vraiment, vraiment élevées", explique Brailsford.

"J'en étais une, donc je ne peux pas les blâmer".

Crédit photo, Code First Girls Légende image, De grandes entreprises sponsorisent les cours de codage organisés par Code First Girls.

Elle s'est forcée à changer parce qu'elle s'est rendu compte que cela pouvait réellement vous freiner, que vous soyez dans une salle de conseil d'administration ou que vous appreniez à coder pour la première fois.

"En tant que femme entrepreneur [ou chef d'entreprise], on peut avoir trop peur de l'échec. Nous devons apprendre à nous pousser hors de notre zone de confort et à embrasser davantage le risque."

Dans le cas de Brailsford, elle pense que ce trait de caractère remonte à son enfance.

"J'avais l'habitude de beaucoup me comparer à mon frère aîné en grandissant. S'il échouait, cela ne le dérangeait pas, il se dépoussiérait, se relevait et essayait à nouveau.

"Mais moi, je m'attardais sur l'échec. Ça me dérangeait, ça me rongeait. C'est un autre type de psyché. Je trouvais ça plus difficile émotionnellement de passer à autre chose."

Crédit photo, Code First Girls Légende image, Brailsford dit que la pression exercée par la recherche des meilleures notes à l'école a aggravé sa peur de l'échec.

"Fail fast" et apprendre de ses erreurs est un mantra bien connu des start-ups de la Silicon Valley. Brailsford pense que les femmes en particulier doivent adopter cet état d'esprit.

Elle s'est entraînée à être "plus indulgente", à se concentrer moins sur la perfection de la tâche et plus sur la façon dont elle est exécutée et ce que l'on peut apprendre en cours de route.

"Je fais quelque chose qui me force à sortir de ma zone de confort au moins une fois par jour", dit-elle. "Cela produit deux sentiments - un d'anxiété et un d'adrénaline. Petit à petit, vous apprenez à apprécier ces sentiments."

Comme beaucoup de femmes PDG, notamment dans le secteur technologique, Brailsford dit avoir manqué de modèles.

Cependant, elle a eu la chance d'en avoir un près de chez elle en grandissant.

Elle et son frère ont été élevés par une mère célibataire qui a créé une start-up de technologie éducative dans le secteur de la santé et des soins sociaux.

Crédit photo, Anna Brailsford Légende image, Anna Brailsford et sa mère, qui est également chef d'entreprise.

"Ma mère, sans même que je m'en rende compte, m'enseignait en fait toutes les bases de l'entrepreneuriat à table", explique Mme Brailsford.

Elle aidait souvent sa mère dans son entreprise lorsqu'elle était en vacances universitaires, ce qui lui a permis d'apprendre beaucoup de choses pratiques sur la gestion d'une entreprise technologique, comme le développement de produits et l'octroi de licences.

Mais les compétences générales et autres connaissances étaient peut-être plus importantes.

"Je me rends compte que j'ai appris des choses qui me paraissent aujourd'hui relever de l'instinct, en observant ma mère. J'ai compris à quel point il est difficile d'être une femme dans le monde des affaires, il faut se battre.

"Elle m'a toujours dit qu'il fallait travailler dix fois plus dur que ses homologues masculins, alors quand je suis arrivée à ce type de rôle, je savais déjà en quelque sorte ce qu'il fallait faire."

Les statistiques montrant le peu de femmes entrepreneurs qui parviennent à obtenir des investissements de démarrage démontrent à quel point les chances sont encore pipées contre les femmes, dit Brailsford.

Un rapport récent portant sur le financement du capital-risque au Royaume-Uni entre 2009 et 2019 a révélé que près de 70 % de ces fonds ont été attribués à des équipes exclusivement masculines et un peu moins de 3 % à des équipes exclusivement féminines - un schéma que l'on retrouve également dans d'autres études.

Crédit photo, Code First Girls Légende image, Code First Girls a formé plus de 28 000 femmes au Royaume-Uni depuis 2015.

Code First Girls de Brailsford est un mélange de formation et de recrutement, fonctionnant sur une base non lucrative. Elle s'attaque à la pénurie de compétences informatiques au Royaume-Uni, tout en aidant les femmes à trouver des carrières épanouissantes.

Les entreprises avec lesquelles elle travaille parrainent les cours et paient également pour l'aide qu'elles apportent pour pourvoir les postes. Elles sont souvent désireuses de recruter davantage de femmes - en raison de leurs objectifs et aussi pour mieux représenter leurs clients - mais elles ont du mal à trouver suffisamment de candidates parce que si peu de femmes étudient l'informatique.

Brailsford pense que la culture d'entreprise se modernise et que les relations entre les sexes se sont améliorées au niveau des conseils d'administration - une transition à laquelle des organisations comme Code First Girls peuvent contribuer - mais de plus grandes batailles nous attendent.

De nombreux investissements ont été réalisés pour que davantage de femmes occupent des postes de direction dans le monde de la technologie, dit-elle.

Mais il reste à se débarrasser de l'héritage du "club des garçons toxiques" qui persiste dans certains domaines, estime-t-elle.