Ezinma : comment la violoniste de Beyoncé révolutionne la musique classique.

By Mark Savage

BBC music reporter

il y a 34 minutes

Crédit photo, Decca Records

En grandissant, la violoniste prodige Meredith Ezinma Ramsay détestait son deuxième prénom.

"Il me gênait tellement", raconte-t-elle. Je me disais : "Pourquoi ne m'avez-vous pas appelée avec un nom normal, comme Haley ?".

Ce nom lui a été donné par son père, un mathématicien originaire de Guyane. Dérivé de la langue Igbo du Nigéria, il signifie "vraie beauté" ou "bonne fortune" - mais Ramsay n'a pas compris sa signification avant de lire le chef-d'œuvre de Chinua Achebe, Things Fall Apart (Le Monde s'effondre).

A lire aussi sur BBC Afrique:

Dans le roman d'Achebe, Ezinma est la fille bien-aimée du roi, dont l'esprit et l'intelligence sont si grands qu'il aurait souhaité qu'elle soit née garçon et puisse hériter de son royaume.

Après avoir posé le livre, Mme Ramsay raconte qu'elle a eu "l'impression de vouloir marcher dans ses chaussures - c'est un nom si puissant".

Aujourd'hui, à 30 ans, elle s'est réapproprié ce nom. Lorsqu'elle monte sur scène - qu'elle fasse partie du groupe de Beyoncé ou qu'elle soit à la tête de son travail solo - Ramsay est Ezinma.

"Cela me semblait vraiment audacieux, comme une déclaration de qui je voulais être en tant que femme, et de la femme que je voulais devenir".

Ezinma est devenue l'une des musiciennes classiques les plus connues de sa génération.

Elle est tombée amoureuse du violon lorsqu'elle était toute petite, après avoir vu d'autres enfants de son école maternelle balayer un archet sur les cordes.

"Pour une raison quelconque, je savais au fond de mon petit corps de trois ans que c'était mon destin", dit-elle.

Des années de pratique exténuante ont suivi, l'amenant du Nebraska à la prestigieuse New School de New York. Là, un petit ami l'a initiée à la production musicale et elle est devenue "obsédée" par l'idée de fusionner un son orchestral avec les rythmes lourds du trap - un sous-genre du hip-hop.

Très vite, elle est engagée par Kendrick Lamar, SZA et Mac Miller pour ajouter du violon à leur musique. Cela l'a conduite à faire une apparition lors du concert historique de Beyoncé à Coachella.

Mais sa carrière solo a vraiment pris son envol lorsqu'elle s'est filmée en train de jouer sur Mask Of du rappeur Future - montrant des techniques audacieuses de sautillage et de spicatto volant, tout en ajoutant de nouvelles dimensions à l'esthétique kung-fu de la chanson.

La vidéo est devenue virale et a permis à Ezinma de signer un contrat avec Decca Records, qui a récemment publié son premier EP, Classical Bae, qui donne une nouvelle tournure à la Cinquième Symphonie de Beethoven et au Prélude en sol majeur de Bach, entre autres.

Heureusement, il ne s'agit pas de Hooked On Classics, l'abomination des années 80 qui consistait à greffer des boîtes à rythmes en plastique sur des interprétations orchestrales. Chaque pièce d'Ezinma déconstruit des mouvements et des motifs familiers, puis les recontextualise avec des hi-hats bégayants et des sous-basses qui font trembler les fondations.

"La frontière entre cool et ringard est très très mince", admet la musicienne. "J'ai passé beaucoup de temps à faire en sorte que tout soit génial et pertinent. C'est vraiment le concept."

Elle espère également qu'il ouvrira le monde classique aux musiciens noirs - qui ne représentent encore que 1,8 % des musiciens d'orchestre aux États-Unis.

"J'ai l'impression que, en grandissant, cela aurait signifié beaucoup pour moi d'entendre ce type de musique et de voir quelqu'un comme moi la jouer", dit-elle.

Nous rejoignant par appel vidéo depuis Los Angeles, Ezinma est pleine d'énergie enthousiaste lorsqu'elle parle de sa carrière jusqu'à présent, montrant même le "suçon de violon" qui s'est développé sur son cou après des années de jeu.

"Cela ne fait pas mal du tout", dit-elle. "C'est quelque chose dont on est fier. Si vous voyez un violoniste et qu'il n'a pas de tache, vous vous dites : "Quand est-ce que tu t'es entraîné pour la dernière fois ?".

A regarder sur BBC Afrique:

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Quel avenir pour la musique africaine?

La plupart des tentatives de fusionner la musique classique et la pop sont affreuses... Qu'est-ce qui rend votre musique différente ?

J'ai suivi une formation classique pendant la majeure partie de ma vie. J'ai étudié l'orchestration, les harmonies et les motifs et je respecte vraiment cette musique - mais je respecte aussi beaucoup le hip-hop et la pop. J'ai été élevé avec tous ces différents types de musique jouant dans la maison de mes parents et j'ai appris que toutes les musiques se valent, alors je me suis demandé ce qui se passerait si je les mélangeais.

Et j'admets que mes premières fusions, que le monde n'entendra jamais, étaient plutôt stupides !

Avec quelle musique avez-vous été élevé ?

Je viens du Nebraska, ma mère est une flûtiste amateur et mon père est mathématicien - tout le contraire d'un artiste.

Bien que la musique soit basée sur les maths...

Oui, et il a adoré les motifs et les a trouvés très intéressants de ce point de vue. Il est antillais - de Guyane - donc on écoutait beaucoup de reggae, de soca et de funk. Et puis ma mère, elle aime beaucoup l'Americana, Bob Dylan et Joan Baez, ce genre de choses. Donc en grandissant, j'ai participé à des concours de violon.

Avez-vous gagné ?

C'était la meilleure partie ! Je gagnais, genre, 200 dollars et je n'étais qu'un enfant. Je ressentais vraiment beaucoup de fierté à faire ces concours.

C'était comme la scène du Titanic où Kate Winslet descend sous les ponts et se fait balancer par Leonardo DiCaprio ?

Un peu comme ça, mais sans couler de navires, car j'étais dans le Nebraska. Totalement enclavé !

La musique folklorique a-t-elle été la première musique que vous avez jouée au violon ?

J'ai commencé à jouer du violon à l'âge de huit ans, donc j'avais déjà une base pour jouer de cet instrument pendant cinq ans.

Mais je pense que, stylistiquement, le violon a influencé mon jeu - le style, le glissement et l'utilisation des doubles cordes. Et j'adorais le côté spectacle. C'est comme ça qu'on gagne - en étant voyant. J'adorais ça.

Crédit photo, Ezinma / Instagram Légende image, La star a commencé à jouer du violon à l'âge de trois ans.

Combien d'heures par jour avez-vous pratiqué ?

Lorsque j'étais au conservatoire, je jouais certainement huit heures par jour, entre l'orchestre et le quatuor, puis je m'entraînais. Maintenant, je ne m'entraîne plus autant, j'écris, j'improvise et je travaille avec d'autres artistes. Les heures sont à peu près les mêmes, mais elles sont réparties différemment.

Vous avez étudié à la New School de New York, en pensant sans doute que vous finiriez dans un orchestre ou comme soliste. Qu'est-il arrivé pour que vous changiez de voie ?

Je me souviens que mon professeur, Laurie Smukler, m'a dit : "Tu es tellement différente de tous les étudiants que j'ai eus. Je ne te vois pas dans un orchestre. Tu dois juste être ta propre rock star." C'était cool d'entendre ce prestigieux pédagogue du violon me soutenir, me donner la permission d'explorer... Après ça, c'est parti.

Vous avez fini par jouer avec Beyoncé à Coachella. Comment était-ce ?

C'était incroyable de la voir mettre en place ce spectacle. C'était tellement inspirant et c'était beaucoup de travail.

Vous auriez pu avoir une carrière très lucrative en tant que musicien de studio après cela, alors pourquoi avez-vous choisi de faire cavalier seul ?

Quand Beyoncé a fait sa tournée On The Run 2 avec Jay Z en 2018, j'étais censé les accompagner et j'ai décidé que je ne voulais pas. J'ai décidé que j'avais besoin de travailler sur ma propre musique, alors j'ai refusé et j'ai déménagé dans cet appartement super merdique à Brooklyn et j'ai tout compris.

C'était vraiment un moment effrayant parce que j'avais voyagé dans le monde entier et gagné de l'argent. C'était un saut très grand, très effrayant et il n'y avait pas de filet prévisible. Mais je dois dire que dans les moments d'inconfort, c'est généralement quand je me lève et que de grandes choses arrivent.

Êtes-vous la seule personne qui ait jamais refusé l'offre de Beyoncé ?

Je ne pense pas ! J'ai souvent dit oui !

Crédit photo, Getty Images Légende image, La performance de Beyoncé à Coachella a mis en lumière l'héritage musical des collèges noirs historiques d'Amérique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ezinma a également tourné avec Clean Bandit, et a joué avec des artistes comme Yo-Yo Ma et Mac Miller.

Qu'avez-vous ressenti lorsque votre reprise de Mask Off est devenue virale ?

Ça a changé ma vie. J'ai fait cette vidéo sur un coup de tête, j'étais juste dans mon salon et j'ai joué la chanson. Ensuite, le magazine Time m'a demandé si je pouvais l'interviewer.

De toutes les reprises que vous avez faites, quelle est votre préférée ?

J'aime beaucoup ma version de WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion. Je lui ai donné l'instrumentation la plus néo-romantique et classique, et la juxtaposition était si drôle.

C'est inhabituel de voir de la musique classique devenir virale sur TikTok. Avez-vous l'impression de toucher un nouveau public ?

C'est tellement puissant, on peut toucher tellement de gens. Mais je pense aussi qu'à certains égards, cela peut établir un standard irréaliste du genre "Oh, tout le monde peut jouer du violon". Et oui, tout le monde peut jouer du violon, mais ce que vous ne savez pas, c'est combien c'est difficile, non ? Ou combien de travail il faut.

J'essaie de m'ouvrir et de parler des luttes que j'ai eues, du rejet et de l'échec, mais la façon dont l'algorithme actuel est géré... [il semble] que les gens ne sont pas toujours intéressés à voir ces choses-là.

Le succès de ces vidéos a conduit à votre premier EP - Classical Bae. Qu'en pensent vos amis du monde classique ?

Il y a toujours des gens qui me demandent "Pourquoi tu fais ça ?". Mais pour la plupart, il a été si bien reçu. De jeunes violonistes en pré-collège à Juilliard le transcrivent parce qu'ils veulent l'apprendre, et des compositeurs et des chefs d'orchestre m'ont contacté pour travailler ensemble.

Les orchestres sont encore largement peuplés de joueurs blancs et asiatiques. Avez-vous rencontré des résistances à vos débuts ?

Ce qui était bien pour moi, c'était l'organisation Sphinx, une organisation classique basée à Détroit, qui soutient les musiciens noirs et bruns. Et puis j'ai eu la chance d'aller à Interlochen, qui est un internat pour les arts du spectacle dans le Michigan. Et c'était vraiment inspirant parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui me ressemblait jouer d'un instrument à cordes.

J'avais 15 [ou] 14 ans, et c'était si profond, parce que je pense que cela peut être très isolant, quand vous avez l'impression d'être le seul.

Crédit photo, Decca Records Légende image, Un documentaire sur la carrière de la musicienne est actuellement en préparation.

Aviez-vous quelqu'un que vous admiriez avant cela ?

Il y a évidemment des gens comme Regina Carter, l'incroyable violoniste de jazz, mais j'ai grandi avant le boom de YouTube et il m'était donc difficile de m'en rendre compte. Je suis également inspirée par [Gustavo] Dudamel, le chef d'orchestre du LA Philharmonic, pour la vigueur qu'il a apportée à l'espace classique.

Il a beaucoup fait pour aider les enfants défavorisés à s'intéresser à la musique, ce que vous faites également par le biais de votre fondation Heartstrings.

Dans le monde classique, nous parlons beaucoup de la façon d'obtenir plus de diversité. Eh bien, c'est une question d'accès et d'opportunité. Si nous donnons à plus d'enfants la chance d'apprendre, ça se réglera tout seul. Mais si les enfants n'ont pas les mêmes chances, il est difficile d'avoir un espace diversifié parce qu'il faut beaucoup d'argent pour les leçons et tout le reste. Alors Heartstrings est ma petite façon d'aider.

Et sur le plan professionnel, où voulez-vous aller ensuite ? Aimeriez-vous jouer dans un bal ?