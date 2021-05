Changement climatique : Interdire les nouvelles chaudières à gaz à partir de 2025 pour atteindre l'objectif "zéro émission"

Matt McGrath

Correspondant environnement

il y a 52 minutes

Crédit photo, Getty Images

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), aucune nouvelle chaudière à combustible fossile ne devrait être vendue à partir de 2025 si le monde veut parvenir à des émissions nettes nulles d'ici le milieu du siècle.

Il s'agit de l'une des 400 mesures proposées par l'agence dans un rapport spécial pour atteindre l'objectif "zéro émission".

La vente de nouvelles voitures à essence et diesel dans le monde entier cesserait d'ici 2035.

L'AIE affirme qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de place pour de nouvelles explorations ou approvisionnements en charbon, pétrole ou gaz.

Le rapport a été accueilli comme une contribution importante sur la voie de la COP26 à Glasgow, où les pays tenteront de convenir des mesures nécessaires pour mettre en pratique l'accord de Paris sur le climat.

Dans ce contexte, la question de savoir comment le monde produit et consomme l'énergie est la question la plus importante.

Selon l'AIE, le secteur de l'énergie est à l'origine d'environ 75 % des émissions de gaz à effet de serre qui font grimper les températures mondiales.

Des modèles conçus de manière à pouvoir passer à la combustion de l'hydrogène pourraient être envisagés - et coûteront probablement environ 100 £ (75.984 Fcfa) de plus que la chaudière à gaz standard de 2 000 £ (1,5 million de Fcfa).

Cette solution sera bénéfique pour le climat, car l'hydrogène issu des énergies renouvelables brûle sans produire d'émissions.

Mais les conseillers climatiques estiment que cette solution ne permettra probablement de chauffer qu'environ 11 % des foyers, car l'approvisionnement en hydrogène sera limité.

La plupart des maisons devraient donc être chauffées par des pompes à chaleur, qui extraient la chaleur de l'air, du sol ou de l'eau - un peu comme un réfrigérateur fonctionnant à l'envers - et qui se vendent entre 6 000 et 18 000 livres sterling (4,5 et 13.6 millions de Fcfa).

Elles sont subventionnées, mais les députés estiment que le gouvernement doit offrir davantage d'aide aux propriétaires. De plus, les pompes à chaleur nécessitent des niveaux élevés d'isolation, ce qui n'est pas toujours possible.

D'autres technologies sont envisagées. La chaleur géothermique pourrait réchauffer des endroits comme les Cornouailles. Le nucléaire pourrait également figurer parmi les solutions.

Mais la grande tâche consistant à remplacer le gaz par le chauffage sera coûteuse et difficile.

Pour préserver la planète, les scientifiques estiment que le réchauffement climatique doit être limité à 1,5 °C d'ici la fin du siècle.

Pour se rapprocher de cette limite, les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer de moitié d'ici à 2030, pour devenir pratiquement nulles en 2050.

La nouvelle étude de l'AIE présente ce qu'elle estime être une feuille de route réaliste pour atteindre cet objectif, tout en créant des millions d'emplois et en stimulant la croissance économique.

Crédit photo, VCG Légende image, Les points de charge des véhicules électriques devront passer à environ 40 millions dans le monde au cours de la prochaine décennie

D'ici à 2050, il envisage une économie mondiale deux fois plus importante qu'aujourd'hui, avec deux milliards d'habitants supplémentaires, mais avec une baisse de 8 % de la demande d'énergie.

Les auteurs affirment que leur plan permet d'atteindre ce résultat sans compensation des émissions de carbone et avec une faible dépendance à l'égard des technologies permettant d'éliminer le carbone de l'air.

En outre, il ne prévoit pas de nouvelles sources d'approvisionnement en charbon, en pétrole ou en gaz.

Les étapes clés pour atteindre l'objectif "zéro émission" en 2050

Dans le scénario "émissions nettes nulles", l'utilisation des combustibles fossiles diminue considérablement d'ici à 2050, et aucun nouveau gisement de pétrole ou de gaz naturel n'est nécessaire en dehors de ceux dont l'exploitation a déjà été approuvée. Aucune nouvelle mine de charbon ou extension de mine n'est nécessaire.

Les émissions liées à la production d'électricité sont réduites à zéro dans les économies avancées d'ici 2035 et dans le monde entier d'ici 2040. Les énergies renouvelables sont le moteur de la transformation, passant de 29 % de la production en 2020 à près de 90 % en 2050.

Le nombre de points de recharge publics pour les voitures électriques passe d'environ un million aujourd'hui à 40 millions en 2030, ce qui nécessite un investissement annuel de 90 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

En 2035, la quasi-totalité des voitures vendues dans le monde sont électriques, et en 2050, la quasi-totalité des poids lourds vendus fonctionnent avec des piles à combustible ou électriques.

Le revenu par habitant provenant du pétrole et du gaz dans les pays qui dépendent de la production de combustibles fossiles chute d'environ 75 %, passant de 1 800 à 450 dollars d'ici à 2030.

Toutefois, la voie choisie par l'AIE pour atteindre le niveau zéro émission nécessitera des investissements massifs et une coopération internationale d'une ampleur sans précédent.

Elle aura également des répercussions directes sur les consommateurs du monde entier.

Le chauffage domestique au gaz ou au fioul est actuellement une source majeure d'émissions de carbone dans de nombreux pays, responsable d'environ 20 % du CO2 aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Selon l'AIE, d'ici quatre ans seulement, aucune nouvelle chaudière à combustible fossile ne devrait être vendue, sauf si elle est compatible avec l'hydrogène.

Ce changement ne sera pas facile pour le secteur du bâtiment.

Légende audio, Afrique Avenir : Du charbon bio à base de cabosse de cacao et de jacinthe d'eau

"Ce sera très difficile, car cela signifie un changement massif du comportement de consommation", a déclaré Maria Pastukhova, du groupe de réflexion environnemental E3G.

"Le secteur du bâtiment est peut-être l'un des plus difficiles car, outre l'accent mis par l'AIE sur l'efficacité des bâtiments, toutes les anciennes infrastructures existantes doivent être modernisées. Et c'est un défi particulier pour les gouvernements."

L'AIE affirme qu'en plus de rendre le système énergétique plus écologique, il faudra le développer pour fournir de l'électricité aux 785 millions de personnes dans le monde qui n'y ont pas accès actuellement.

Crédit photo, Jonas Gratzer Légende image, Un ouvrier nettoie des panneaux solaires dans un parc solaire. L'AIE estime qu'une expansion massive est nécessaire.

Pour relever ce défi, le monde devra installer quatre fois plus d'énergie éolienne et solaire qu'en 2020.

Cela équivaut à ajouter un parc solaire géant chaque jour au cours des neuf prochaines années.

D'ici à 2035, le rapport indique qu'il n'y aurait plus de ventes de nouvelles voitures à moteur à essence ou diesel. La totalité de l'électricité mondiale ne produirait plus d'émissions d'ici 2040.

Bien que l'ampleur de ce changement soit sans précédent, l'AIE estime qu'il permettra de créer environ 14 millions d'emplois d'ici à 2030, tandis que les investissements dans la production d'énergie atteindront 5 milliards de dollars, ce qui stimulera le PIB mondial.

"L'ampleur et la rapidité des efforts exigés par cet objectif crucial et formidable - notre meilleure chance de lutter contre le changement climatique et de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C - en font peut-être le plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à relever", a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE.

"La voie de l'AIE vers cet avenir meilleur se traduit par une augmentation historique des investissements dans les énergies propres, qui créent des millions de nouveaux emplois et stimulent la croissance économique mondiale. Pour que le monde s'engage sur cette voie, il faut que les gouvernements prennent des mesures politiques fortes et crédibles, soutenues par une coopération internationale beaucoup plus importante."

Les écologistes s'inquiètent notamment du fait que le rapport s'appuie sur des technologies non éprouvées, telles que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS).

La bioénergie, qui consiste à utiliser des arbres, des cultures et des plantes pour produire du carburant liquide ou de l'électricité, suscite également des inquiétudes.

L'AIE prévoit une augmentation significative d'environ 60 % de cette source d'énergie, en estimant que les cultures énergétiques et les plantations forestières occuperont 25 % de terres supplémentaires par rapport à ce qui est utilisé aujourd'hui pour la production de bioénergie.

Crédit photo, NurPhoto Légende image, L'huile de palme est une source importante de bioénergie, utilisée pour fabriquer du diesel.

"Brûler des forêts pour produire de l'énergie est la dernière fausse solution climatique en date", a déclaré Hannah Mowat de Fern, une ONG basée à Bruxelles qui fait campagne pour protéger les forêts et les populations.

"Malheureusement, l'AIE y a adhéré en proposant des niveaux de bioénergie totalement irréalistes, qui endommageront les forêts du monde entier et aggraveront le changement climatique. Au lieu de brûler des arbres pour produire de l'énergie, nous devrions nous concentrer sur la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles, l'optimisation de l'efficacité énergétique et l'augmentation des énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien, les pompes à chaleur et la géothermie."