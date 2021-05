A$AP Rocky confirme qu'il sort avec Rihanna

il y a 44 minutes

"Elle s'élève à probablement, disons, un million d'autres. Je pense que quand on sait, on sait", a-t-il avoué. "C'est elle."

Tous deux ont figuré dans le clip de "Fashion Killa" d'A$AP Rocky en 2013 ; tandis que le rappeur a fait un couplet en guest sur le remix du tube "Cockiness" (I Love It) de Rihanna en 2012.

De son vrai nom Rakim Athelaston Mayers, la star a été l'une des plus grandes révélations des années 2010, enregistrant deux albums numéro un aux États-Unis avec "Long.Live.A$AP" (2013) et "At.Long.Last.A$AP" (2015).

Parolier polyvalent, il peut passer d'un discours agressif et passionné à un flow plus décontracté et mélodieux, souvent dans la même chanson.