Bitcoin : les frères Cajee, deux adolescents sud-africains accusés d'avoir commis l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire

il y a 15 minutes

Des comptes clients vides et jusqu'à 3,6 milliards de dollars volatilisés, des milliers de clients touchés et deux adolescents dans le collimateur de la justice.

Ameer et Raees Cajee, âgés respectivement de 18 et 20 ans, ont fondé la plateforme de crypto-monnaies Africrypt, qui a commencé à fonctionner depuis l'Afrique du Sud en 2019.

La plus célèbre des crypto-monnaies s'échangeait à 63 226 dollars par unité, soit le prix le plus élevé de son histoire.

Ils nient le vol

Chasse aux indices

Pyramide de Ponzi

Deuxième grand fiasco en Afrique du Sud

L'entreprise expliquait aux investisseurs qu'en quelques années, elle était passée du statut de plateforme gérée par une seule personne travaillant depuis sa chambre à " l'une des plus grandes et des plus prospères sociétés de trading et d'intelligence artificielle d'Afrique. "