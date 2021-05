Entreprenariat: de quelles compétences avez-vous besoin pour démarrer une entreprise prospère?

Jeremy Howell

Journaliste Economie, BBC

il y a 47 minutes

Légende image, Sara a lancé Ripple Energy il y a quatre ans

Sarah Merrick travaillait dans le secteur de l'énergie éolienne depuis 20 ans, lorsqu'elle a eu une nouvelle idée digne de devenir une entreprise. Elle se demande ce qui se passerait si elle construisait des parcs éoliens qui appartenaient à des familles et à des particuliers et non à des sociétés d'énergie.

"Les grandes entreprises ont pu mettre en place des parcs éoliens pour répondre à leurs besoins en électricité, mais les petites familles ne pouvaient pas générer leurs besoins en électricité à partir du marché éolien", explique Sarah Merrick.

Sarah a commencé à créer la société "Ripple Energy" il y a quatre ans et construit actuellement un parc éolien dans le sud du Pays de Galles, et le parc produira de l'électricité à partir des vents en décembre prochain.

La ferme a été financée par 730 personnes du public, pour une somme de 1,5 million de livres sterling (+de 1 milliard FCFA). Ils bénéficieront d'une réduction de leurs factures d'électricité, en échange de l'énergie que le parc éolien apporte au réseau électrique local. Ripple Energy gère le parc éolien et réalise des bénéfices en percevant des honoraires auprès des actionnaires.

"Cette station est le premier parc éolien que les consommateurs ont au Royaume-Uni", dit Sarah. "Nous avons créé une société coopérative qui possède le parc éolien. Les actionnaires y investissent leur argent et nous leur offrons des avantages en échange de leur propriété, de certaines de leurs actions par le biais de cette société."

Crédit photo, RIPPLE ENERGY Légende image, Le parc éolien que Ripple a établi est un projet pilote, et Sarah a l'intention de construire et d'exploiter davantage de centrales éoliennes.

Sara dit que la création d'une entreprise qui construit des parcs éoliens, produit de l'électricité tout en veillant aux intérêts de centaines d'actionnaires, n'est pas une mince affaire.

Sarah a été surprise par les nombreuses compétences qu'elle a dû maîtriser pour que son projet soit sur pied, et déclare : "le plus grand défi qui m'était posé était la multiplicité des rôles et des responsabilités que, en tant que fondatrice d'une startup, je suis supposée réaliser."

"J'ai précédemment travaillé dans de grandes entreprises, où vous avez généralement un travail spécifique et effectuez les mêmes tâches dans le cadre de votre spécialité. Mais en fait, si vous créez une startup par vous-même, vous devez effectuer toutes les tâches. dans l'entreprise, de la rédaction du business plan au marketing. "Pour le projet, le développement commercial, jusqu'au développement produit. Il faut tout faire."

Sarah a suivi six mois de cours de formation sur la création d'une entreprise. Elle étudiait le soir et le week-end, et à l'époque elle travaillait à plein temps dans la société danoise d'éoliennes "Vestas", et entre-temps elle s'occupait également de ses deux enfants. "

Mais elle dit que la maîtrise des aspects juridiques et comptables du projet en valait la peine. "La connaissance de chaque petit et grand élément de l'entreprise a porté ses fruits. Vous acquérez une idée générale et une compréhension globale de l'entreprise, car vous constatez par vous-même l'harmonie entre les disciplines et certaines d'entre elles. Vous pouvez le voir, le marketing fait partie du développement des affaires, et cela à son tour fait partie des relations avec les investisseurs", dit-elle.

Crédit photo, RIPPLE ENERGY Légende image, Sarah dit que maîtriser toutes les compétences dont une entreprise a besoin aidera à consolider les bases de l'entreprise à mesure qu'elle se développe

Sarah dit que le parc éolien au Pays de Galles n'est qu'un projet pilote et qu'elle a l'intention de construire et d'exploiter davantage de centrales éoliennes, après quoi elle passera à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

"Maîtriser toutes les compétences dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise vous aidera à développer et développer votre projet sur des bases solides et solides. Vous verrez par vous-même tout ce qui se passe autour de vous et comment l'entreprise se développe", explique-t-elle.

La société "Ripple" compte actuellement 11 employés, occupant des postes spécialisés. Mais il est d'avis qu'avant de nommer des salariés, le PDG doit d'abord exercer lui-même son travail. "Il viendra un moment où vous aurez besoin d'embaucher d'autres employés, comme un avocat ou un comptable, mais si vous faites leur travail vous-même, vous réaliserez ce que vous attendez d'eux", souligne-t-elle.

"Vous pouvez alors préciser les rôles qui leur sont demandés en détail. Si l'entreprise obtient un contrat, par exemple, vous pourrez l'examiner de près, le commenter, et vous ne vous ferez pas à l'opinion de cet employé", poursuit-elle.

Elle croit que les nouveaux entrepreneurs qui tentent d'échapper aux aspects d'apprentissage qu'ils considèrent comme des aspects complexes de la gestion peuvent être confrontés à des problèmes majeurs.

"Vous pouvez penser que vous ne pouvez pas effectuer certaines tâches, comme lire un contrat", dit-elle. "Mais vous devez essayer, et vous pouvez exceller dans ce domaine", conseille-t-elle

"Lorsque vous établissez un nouveau projet, l'argent disponible est limité et vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réaliser des dépenses efficaces. Si vous ne comprenez pas tous les aspects de l'entreprise, vous risquez de perdre de vue quelque chose, ce qui peut vous conduire inconsciemment à perdre beaucoup de temps et d'efforts", poursuit-elle.

