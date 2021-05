Comment identifier une idée brillante

Intelligence: Comment savoir si votre idée est brillante

Avantages de la seconde place

De cette manière, vous pouvez devancer les problèmes qui conduiraient finalement à l'échec, afin d'être sûr que l'idée brillante que vous avez choisie pourra être réalisée.Le moyen le plus sûr de garantir le succès est peut-être d'évaluer l'opinion des autres et, de préférence, des personnes susceptibles d'être intéressées par votre produit ou service.Laura Kornish, professeur de marketing à l'université du Colorado à Boulder, affirme que la plupart des entreprises consacrent du temps aux commentaires des consommateurs à un stade relativement tardif du développement d'un produit, alors que ses recherches montrent qu'ils peuvent être utilement employés à un stade plus précoce, peu après le début du brainstorming, pour déterminer quelles idées auront le plus de succès."Si vous pouvez demander à 20 ou 30 personnes de noter vos idées, vous pouvez avoir un véritable signal pour savoir si elles sont bonnes ou non", dit-il.Nous ne saurons peut-être jamais ce qui a conduit Larry Page à se concentrer sur BackRub et à mettre ses autres idées de côté. Mais ces techniques peuvent nous aider tous à identifier les projets ayant le plus grand potentiel.En consacrant plus d'efforts au développement précoce, en envisageant les meilleurs et les pires scénarios et en évaluant les opinions des autres, nous pouvons séparer le bon grain de l'ivraie de notre créativité et ne jamais risquer de gaspiller une idée à mille milliards de dollars.