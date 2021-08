Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité : découvrez les symptômes, les causes et les traitements

Récemment, Google a reçu de nombreuses questions sur le TDAH.

Cela est venu après que la fille du chanteur Amr Diab ait révélé qu'elle souffrait de ce trouble d'une manière qui lui avait causé des problèmes scolaires il y a quelques années.

Une série télévisée intitulée "Prenez votre esprit de Zizi" a été diffusée le dernier Ramadan et traitait de la souffrance des patients de ce trouble, ce qui a renforcé le désir de beaucoup de découvrir ses causes, ses symptômes et ses méthodes de traitement.

Jana Diab, 20 ans, a écrit sur sa page Instagram qu'elle avait souffert de difficultés telles que l'incapacité de se concentrer et de remettre les devoirs à temps, et d'autres symptômes qui l'ont finalement amenée à quitter la "Queen's Gate School" de Londres avant de terminer ses études là-bas.

Jana a envoyé un message aux personnes atteintes de TDAH les invitant à croire en leurs capacités et à ne pas accepter la faiblesse de ces capacités simplement parce que quelqu'un le leur a dit.

Jana a indiqué qu'elle était néanmoins en mesure de continuer à apprendre et de faire des progrès à cet égard, selon ce qu'elle a mentionné sur sa page.

Qu'est-ce que le trouble d'hyperactivité et les distractions?

Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) fait référence à un trouble neurodéveloppemental dont les symptômes apparaissent sous trois formes : manque de concentration, mouvement excessif et impulsivité, ou une combinaison des deux.

Le patient hyperactif a du mal à contrôler ses émotions impulsives et à rester assis immobile dans un endroit, ainsi que la vitesse de l'agitation et la tendance à bavarder et à interrompre les conversations des autres, en particulier dans le cas des femmes.

Quant aux personnes dont l'attention est distraite, elles sont plus susceptibles que les autres d'oublier des choses et ont du mal à organiser leurs idées.

Le stress, la dépression et les troubles de la coordination sont généralement des TDAH.

Un élève atteint de ce trouble perdra ses scores aux tests de QI ou aux tests d'évaluation scolaire, surtout si l'évaluateur n'adopte pas de méthode spéciale pour cela.

Il n'y a pas de statistiques dans les pays en développement sur le nombre de cas de TDAH, en raison du manque de systèmes exclusifs d'évaluation psychologique pour les enfants dans ces pays.

Mais un sondage de 2016 a indiqué que 63 millions de personnes dans le monde souffrent de TDAH.

Causes de blessure

Sur les causes de ce trouble, Amira Al-Sabbagh, une conseillère en psychologie et spécialiste des troubles d'apprentissage en Egypte, dit qu'il n'y a pas de raisons précises.

Cependant, il existe des facteurs génétiques qui peuvent hériter de ce trouble, et les facteurs environnementaux immédiats ont un rôle efficace dans l'exacerbation ou la réduction de l'infection, selon ce qu'Al-Sabbagh a expliqué à la BBC.

L'enfant peut être exposé à des situations violentes à la maison ou à des brimades à l'école, ou il en est témoin, ce qui l'amène à adopter un comportement violent à son tour.

Al-Sabbagh souligne l'importance de la culture nutritionnelle qui prévaut dans l'environnement immédiat, notant que l'habitude de la restauration rapide et de l'apport élevé en sucre rend l'enfant plus mobile, et ici l'importance de l'exercice émerge.

Le diagnostic de TDAH nécessite de revoir les antécédents du patient, d'interroger ses proches sur leurs observations sur son comportement et d'effectuer des tests pour évaluer les symptômes.

Le trouble est généralement diagnostiqué dans l'enfance et la plupart des personnes atteintes n'ont jamais l'âge adulte. Un diagnostic non effectué dans l'enfance entraîne également plus de problèmes de puberté.

Difficulté de traitement

En ce qui concerne les difficultés liées au traitement du TDAH, Al-Sabbagh dit que le traitement commence par le bon diagnostic.

Al-Sabbagh fait référence à 18 symptômes distincts, dont six doivent apparaître sur une personne dans deux environnements différents, tels que la maison, l'école ou le club.

La personne atteinte de TDAH se caractérise souvent par une sensibilité, une sélectivité et une intelligence extrêmes, et c'est là que réside la difficulté de la traiter, ce qui, selon Al-Sabbagh, est représentée par l'adoption de la meilleure méthode pour traiter le patient.

Ici, le conseiller met en garde contre le recours à la punition, insistant sur la nécessité pour ces personnes de prêter attention et de rechercher sérieusement ce qui attire leur attention.

En cela, Jana Diab dit qu'elle a été "beaucoup affectée parce que les professeurs n'avaient pas assez de patience pour traiter avec moi, et ensuite la décision de quitter l'école a eu un impact négatif sur ma santé mentale".

Chaque personne atteinte de TDAH a besoin d'un plan de traitement comportemental individuel qui lui est propre, sans plans de groupe alternatifs, en plus du besoin de coordination entre toutes les parties à l'environnement de traitement.

Surtout, Al-Sabbagh pense que rechercher la vraie cause et essayer de l'éliminer est le moyen de traitement le plus efficace.

