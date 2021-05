Psychologie : des conseils du 17ème siècle pour vivre plus heureux

Légende image, Une illustration du 19ème siècle de la réédition du chef-d'œuvre de Burton.

Quand on pense aux ouvrages de développement personnel, on se dit souvent les plus récents seraient les mieux adaptés. Après tout, ne voulons-nous pas tous avoir accès aux derniers outils pour atteindre l'expression maximale de notre personnalité ?

Eh bien, pas forcément. "L'Anatomie de la mélancolie" de Robert Burton a peut-être été écrit en 1621, mais c'est un texte pionnier dans la compréhension de la condition humaine qui reste remarquablement moderne.

Burton, un prêtre et érudit britannique, a accumulé près de deux mille ans de savoirs, de la philosophie grecque antique à la médecine du XVIIe siècle.

Il connaissait bien le sujet, ayant lui-même été victime de 'mélancolie' - un malaise considéré comme englobant le découragement, la dépression et l'inactivité.

Légende image, "L'Anatomie de la mélancolie" de Robert Burton, qui traite des causes et des traitements de la dépression clinique, publié pour la première fois en 1621 sous le pseudonyme de "Démocrite le jeune".

Mais dans quelle mesure le travail fondamental de Burton a-t-il enrichi ce que l'on sait aujourd'hui sur la dépression et les troubles émotionnels ?

Amy Liptrot, journaliste et auteure écossaise, a passé en revue le travail de Burton et a publié "The New Anatomy of Melancholy [La Nouvelle Anatomie de la Mélancolie] ", un guide mis à jour sur le 21e siècle.

Liptrot nous parle des cinq mécanismes suivants appliqués dans les années 1620 qui sont toujours aussi utiles aujourd'hui qu'ils l'étaient alors.

1. Surveillez votre état émotionnel et identifiez les schémas

Pour ceux qui en souffrent, la dépression peut sembler quelque chose qui n'a ni tête ni queue, mais nos humeurs peuvent souvent suivre des schémas très similaires.

Burton a émis l'hypothèse que la mélancolie était "un trouble héréditaire"et a recherché des schémas de maladie mentale dans les familles et entre les générations.

Aujourd'hui, nous avons découvert que la dépression avait à la fois une composante génétique et une composante environnementale.

"Lorsqu'un des parents souffre de dépression sévère, j'aime savoir qu'il existe un service où le mineur et sa famille élargie sont impliqués dans le même traitement et qu'ils ont la possibilité de recevoir des soins", déclare la Dre Frances Rice, qui travaille avec les familles sur les troubles dépressifs.

Mais ce ne sont pas seulement les modèles génétiques qui sont utiles pour prédire la maladie mentale :nous pouvons également étudier les modèles de notre comportement.

L'étude de Burton sur la mélancolie ne se concentre pas seulement sur les moments bas, elle emmène également le lecteur vers les hauteurs vertigineuses de ses émotions.

Avec les progrès de notre compréhension des troubles de l'humeur, les chercheurs contemporains soulignent que les hauts et les bas extrêmes décrits par Burton peuvent en fait être des symptômes de trouble bipolaire.

Il avait une perspective étonnante sur ses propres humeurs constamment modifiées et les circonstances qui les affectaient.

Aujourd'hui, cette vision peut être considérée comme un outil essentiel dans la gestion de la maladie mentale ; si nous pouvons remarquer des changements dans nos humeurs et nos comportements, nous pouvons commencer à gérer les facteurs externes qui les stimulent.

2. Les bienfaits de l'eau froide

Légende image, Cela peut sembler un peu contre-intuitif, mais tremper dans de l'eau froide peut vous donner une sensation d'euphorie.

Dans son livre, Burton a compilé une immense gamme d'idées et de textes écrits par d'autres.

L'avantage de se baigner en plein air "dans des rivières fraîches et de l'eau froide" était l'une des théories qu'il incluait, car il était recommandé à tous ceux qui voulaient vivre longtemps.

Il est possible qu'il ait eu raison à ce sujet.

"Au fur et à mesure que vous vous habituez au stress de l'eau froide et que vous êtes mieux en mesure d'y faire face au niveau psychologique et cellulaire, cela réduit également la réponse inflammatoire à d'autres stress qui sous-tendent des choses comme la dépression", explique le Dr Mike. Tipton, directeur de recherche au Extreme Environment Laboratory de l'Université de Portsmouth, Royaume-Uni.

3. Rapprochez-vous de la nature

Légende image, Les citadins peuvent également entrer en contact avec la nature : aller au parc, planter des plantes dans la maison ou observer les oiseaux depuis une fenêtre ou un balcon

Pour Burton, la nature était essentielle pour atténuer les symptômes de la mélancolie.

Il a mis en évidence les vertus des herbes et des fleurs comme la bourrache et l'hellébore pour nettoyer la brume mentale, purger les veines de la mélancolie et illuminer le cœur.

Le professeur Simon Hiscock, directeur du jardin botanique d'Oxford, au Royaume-Uni, dit que des plantes comme la bourrache ont été utilisées dans le traitement de la mélancolie, de l'anxiété et de la dépression depuis l'Antiquité - non seulement cette herbe modeste était censée donner de la joie, on dit qu'elle a été dissoute dans le vin des soldats romains pour leur donner du courage pendant la bataille.

Burton a souligné que les effets "exaltants" de la nature ne se limitaient pas aux plantes comestibles. Il a également fortement préconisé l'effet stimulant du jardinage, du labourage et du travail sur le corps.

Le jardinier et hôte britannique Monty Don, qui a personnellement été confronté à une grave dépression, décrit le "médicament puissant" qui vient de la connexion physique avec les plantes, du contact avec le sol et du sentiment de la présence des buissons qu'il a plantés.

"Je trouve que le meilleur exercice est réalisé lorsqu'il est combiné avec un certain type de fonction", dit-il. Promenez le chien, par exemple, vous fait faire de l'exercice, avoir un but et vous donne un lien avec la nature.

Les théories de Burton sur le pouvoir d'être à l'extérieur sont aujourd'hui officiellement reconnues et incorporées dans les traitements offerts par le British National Health System.

4. Un problème partagé est un problème en moins

Légende image, Burton avait également raison lorsqu'il recommandait "d'utiliser des amis ... dont les blagues et la gaieté peuvent vous plaire".

"La meilleure façon d'obtenir un soulagement est de parler à un ami de notre misère, de ne pas la faire noyer dans notre poitrine", a déclaré Burton il y a 400 ans.

L'introspection et le retrait sont des comportements courants chez les personnes souffrant de dépression. Même si cela permet rarement à la victime de se sentir mieux, agir contre ces impulsions par la socialisation peut sembler presque impossible à faire.

Le Dr Rice, qui travaille avec les familles pour comprendre la dépression, suggère de planifier des activités amusantes dans le cadre d'un programme de traitement qui encourage les patients à faire des activités qui augmentent leurs chances de recevoir des avantages, malgré leur volonté de le faire.

Si vous parlez à votre médecin de votre mauvaise humeur, vous vous attendez peut-être à ce qu'il vous prescrive des antidépresseurs. Mais saviez-vous que dans des pays comme le Danemark, le Canada et le Royaume-Uni, les médecins prescrivent désormais des "recettes sociales", telles que des cours d'art, des visites de musées ou des promenades en groupe ?

Liptrot dit que si la solitude, plutôt qu'une maladie mentale grave, provoque l'anhédonie (l'incapacité à pratiquer des activités agréables), une prescription sociale pourrait être plus utile qu'un médicament.

5. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Légende image, L'oisiveté n'est pas recommandée, mais le surmenage non plus.

D'accord, Burton n'a pas utilisé l'expression "équilibre travail-vie personnelle", mais plutôt "amour de la connaissance" par opposition à "trop d'études".

Sa théorie était que passer trop de temps penché, lire et écrire signifiait ne pas accorder suffisamment d'attention à d'autres activités que nous savons être bonnes pour la santé mentale comme l'exercice, le sommeil et la socialisation.

C'est là que l'équilibre entre en jeu : lorsque nous sommes mentalement préoccupés et agités, l'étude est une distraction bienvenue, une concentration positive avec un sens du but.

Cependant, si j'étudie aussi, ne deviens pas sédentaire et solitaire, laissant d'autres activités qui nourrissent un esprit sain.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une illustration du 19ème siècle de la réédition du chef-d'œuvre de Burton.

Les paroles de Burton nous viennent peut-être du passé, mais sa compilation de théories sur les causes, les symptômes et les traitements de la mélancolie reste utile et pertinente pour le présent.

Il est vrai que sa compréhension de la physiologie est largement dépassée - ses connaissances médicales étaient basées sur la "théorie des humeurs" de la Grèce antique, dans laquelle un système de quatre "humeurs" ou fluides corporels (bile noire, bile jaune, sang et flegme) déterminait le fonctionnement du corps humain, son apparence et même son caractère.

En fait, "l'humour" a prévalu jusqu'aux années 1850, quand il a été remplacé par la découverte d'agents pathogènes (organismes qui causent des maladies) et la "théorie microbienne" du scientifique français Louis Pasteur, dont les travaux ont révolutionné la pensée médicale.

Pourtant, Burton avait une compréhension innée de la meilleure façon de soulager nos symptômes mélancoliques.

Si la conscience de soi, la natation, la nature, la communauté et la lecture ont fonctionné pour les gens il y a 400 ans, pourquoi pas ici et maintenant aussi ?