Un homme aveugle partiellement guéri grâce à des protéines d'algues

il y a 20 minutes

Il peut désormais saisir et compter des objets sur une table, rapporte Nature Medicine.

L'homme, dont l'identité reste confidentielle, vit en Bretagne, en France, et a reçu un traitement à Paris.

On lui a diagnostiqué une rétinite pigmentaire - qui entraîne la mort des cellules sensibles à la lumière à la surface de la rétine - il y a 40 ans.

Cette maladie touche plus de deux millions de personnes dans le monde et, bien que la cécité complète soit rare, l'homme n'a plus de vision depuis vingt ans.