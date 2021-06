''La science devrait être au centre de toutes les décisions politiques''

Le coronavirus a montré à quel point la science devrait être intégrée à toutes les grandes décisions, écrit le professeur Ruth Morgan.

Les scientifiques ont été au centre de la lutte contre le coronavirus. C'est une position politique qu'ils devraient continuer à occuper au-delà de la pandémie, écrit le professeur Ruth Morgan. Mais comment ?

Le taux de fonte des glaces, l'impact d'une pandémie mondiale, les capacités de l'intelligence artificielle et l'impact des fausses nouvelles. Ce sont tous de grands défis pour lesquels la science nous informe et met au point les outils dont nous avons besoin pour débloquer les prochaines étapes pour y faire face.

Pourtant, à une époque où la science n'a jamais été aussi avancée et où nos capacités de collecte et d'analyse des données sont inégalées, nous devons encore faire face à certaines des plus grandes menaces auxquelles nous n'avons jamais été confrontés.

Le rôle de la science a traditionnellement été réservé pour permettre des développements. Pensez à amener les humains sur la Lune, comment nous avons transformé la médecine et les procédures chirurgicales, ou créé de nouvelles façons de communiquer et de maintenir la sécurité de nos sociétés ; ou simplement comment nous en sommes venus à comprendre le fonctionnement de notre planète.

Mais la science devra devenir plus que cela si nous voulons faire des percées dans les problèmes mondiaux auxquels nous sommes actuellement confrontés.

Une science qui comprend les gens et les communautés doit faire partie de la conversation. Dans le même temps, nous devons également être clairs sur ce que la science peut et ne peut pas faire lorsque nous cherchons des solutions.

Les défis mondiaux complexes nécessitent une science impliquée dans la recherche de solutions. Mais une bonne science n'est que la première étape. Ce sont les individus, les équipes et les communautés qui sont les acteurs du changement, et la science doit donc intégrer une compréhension claire et nuancée des personnes.

Si les personnes sont la clé pour apporter des changements et débloquer des solutions à des défis complexes, nous devons créer des environnements qui rassemblent tout le monde - les décideurs (souvent les dirigeants mondiaux, les gouvernements et les décideurs politiques), ainsi que les entrepreneurs, les innovateurs, les militants et les scientifiques.

Nous avons besoin de nombreuses perspectives différentes (et peut-être perturbatrices) sur un problème spécifique pour trouver les bonnes solutions. Mais ça ne s'arrête pas là.

Pour que ces solutions créent un réel changement et fassent une différence, nous ne devons jamais oublier qu'au cœur de chaque défi majeur se trouvent les individus et les communautés qui sont liés à ce défi et touchés par celui-ci.

Une bonne compréhension de ce qui motive une communauté et des valeurs qu'elle détient, à la fois individuellement et en tant que groupe collectif, doit être intégrée dans les solutions afin que ces solutions ne fonctionnent pas seulement dans un laboratoire, mais aient une influence dans la réalité.

Cela peut sembler simple et peut-être même tout à fait raisonnable. Pourtant, la façon dont nous impliquons la science dans les décisions politiques importantes, et intégrons à la fois les connaissances techniques et la compréhension de l'impact plus large sur les communautés affectées, est très variée.

Cela soulève une question : la science est-elle examinée au bon moment et de la bonne manière ? La science fait-elle partie de la conversation en cours alors que nous cherchons à rendre le monde meilleur ?

Nous avons vu une gamme de réponses différentes à la pandémie mondiale et à l'implication de la science dans les décisions politiques, de la fermeture des frontières et de la restriction de tous les mouvements de personnes à la distanciation sociale, la politique des masques faciaux et la création d'exemptions pour certains groupes de personnes.

Dans d'autres domaines, tels que le développement de la technique d'édition de gènes Crispr et son application aux humains, la réglementation de la technologie et son interaction avec la société ont varié de la même manière dans différents États et nations.

Les défis mondiaux transcendent les gouvernements, les frontières internationales, les conseils de direction, les programmes à court terme et les silos traditionnels. Par conséquent, si la science qui intègre une compréhension des personnes est l'une des clés pour faire des percées dans ces défis mondiaux critiques auxquels nous sommes confrontés, nous devons intégrer des scientifiques dans les équipes décisionnelles et les organes de direction.

Cela nous laisse avec une autre question - cela pourrait-il vraiment être faisable ?

Le programme Jeunes scientifiques du Forum économique mondial vise à rassembler certains des plus brillants esprits scientifiques du monde entier.

En tant que jeunes scientifiques, nous avons trouvé un rôle pour les scientifiques en tant qu'ambassadeurs et communicateurs, et pas seulement en tant qu'experts en la matière. Il est bien connu maintenant que l'augmentation de la diversité conduit généralement à une créativité accrue, une plus grande innovation, une résolution plus rapide des problèmes et une meilleure prise de décision ; et dans les entreprises, cela conduit à des bénéfices accrus et à une meilleure réputation.

Nous avons vu cela en action au sein du forum, car cela crée des opportunités lors de réunions physiques et dans des contextes en ligne pour les interactions entre les scientifiques, les décideurs et les dirigeants mondiaux (issus des secteurs de la technologie, des affaires et de la création). Cela peut et doit se produire dans plus de contextes, grands et petits.

Ce type de dialogue, souvent lancé lors d'événements spécifiques, se poursuit tout au long de l'année et crée des conversations. Les conversations sont essentielles. Ils rassemblent les diverses idées et compréhensions dont nous avons besoin, sur la façon dont les gens pensent et sont motivés, et nous orientent vers les infrastructures qui encadreront la manière dont les solutions peuvent être déployées efficacement.

La création d'espaces pour ce type d'interaction continue rend possible une science qui s'engage profondément avec les personnes, les sociétés et leurs environnements physiques et culturels. Ce type de dialogue mènera à des opportunités importantes pour les décisions fondées sur la science à intégrer dans la stratégie, l'analyse de l'horizon et dans le développement de solutions qui ont un impact réel.

Au Royaume-Uni, nous voyons la promesse de ce type de dialogue qui a eu lieu dans la réponse à la pandémie.

Le groupe de travail du gouvernement britannique sur les vaccins a réalisé un déploiement national de vaccins à un rythme phénoménal.

Ce succès trouve ses racines dans de nombreuses décisions qui ont été prises au tout début de 2020 dans un climat de grande incertitude.

Ces décisions ont été prises par les dirigeants du gouvernement, des soins de santé, des entreprises et de la science non seulement pour obtenir un vaccin viable, mais aussi pour garantir l'accès aux doses nécessaires, ainsi que pour commencer une distribution à grande échelle à la population adulte d'ici la fin de l'année.

Mais la science n'est pas seulement nécessaire lorsque le défi auquel nous sommes confrontés à une dimension scientifique claire comme une pandémie ou un changement climatique.

La science a une contribution à apporter alors que nous cherchons à relever tous les types de grands défis, qu'il s'agisse de la pauvreté mondiale, de l'éducation, de l'égalité ou de la garantie de la justice.

Face à ces défis, les dirigeants mondiaux ont besoin de la science. Les scientifiques peuvent apporter des données, des idées et des découvertes transformationnelles, mais ils peuvent également apporter des points de vue et des modes de pensée alternatifs pour s'attaquer aux grands problèmes de notre temps.

Ces problèmes ont rarement des solutions simples et unidisciplinaires qui peuvent être identifiées lors d'événements ou de réunions ponctuelles. Ils ont besoin d'une réflexion collective, multidisciplinaire, interactive, créative et stratégique qui intègre non seulement l'économie, la politique, les politiques et les affaires, mais aussi la science.

En bref, la science ne peut pas seulement être apportée lorsqu'une crise éclate, nous avons besoin d'une conversation continue et dynamique entre les scientifiques et les équipes de direction qui s'attaquent aux grands défis mondiaux complexes.

Pour avoir un impact et un changement réels, cela doit devenir la norme et cela doit se produire à tous les niveaux, au sein du gouvernement, dans les entreprises et dans l'industrie.

Nous n'avons jamais vécu à une époque où la création d'opportunités pour les scientifiques d'être intégrés dans le leadership mondial et la prise de décision était plus urgente. Si nous pouvons en faire une réalité, nous serons finalement en mesure de fournir collectivement les solutions nécessaires pour faire face aux grandes menaces mondiales d'aujourd'hui et de demain.