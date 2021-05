Contrôle des naissances : ces hommes et femmes célibataires qui ne veulent pas d'enfants

Par Waiyee Yip

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Environ 12 millions de bébés sont nés en Chine l'année dernière, soit le nombre de naissances le plus faible enregistré depuis les années 1960.

Un recensement de la population qui a lieu une fois par décennie montre que le nombre de naissances en Chine a atteint son niveau le plus bas depuis les années 1960, ce qui a conduit certains à appeler à un abandon des politiques de contrôle des naissances. Mais certains Chinois affirment que ces politiques ne sont pas la seule chose qui les arrête.

Malgré les pressions exercées par sa mère à ce sujet, Lili*, qui vit à Pékin, ne prévoit pas d'avoir des enfants de sitôt.

Cette femme de 31 ans, mariée depuis deux ans, souhaite "vivre sa vie" sans les "soucis constants" liés à l'éducation d'un enfant, a-t-elle déclaré.

"J'ai très peu de copains qui ont des enfants, et s'ils en ont, ils sont obsédés par le fait de trouver la meilleure nounou ou d'inscrire les enfants dans les meilleures écoles. Cela semble épuisant".

Lili s'est confiée à la BBC sous couvert d'anonymat, notant que sa mère serait "dévastée" si elle savait ce que ressent sa fille.

Mais cette différence d'opinion entre les générations reflète le changement d'attitude de nombreux jeunes Chinois citadins à l'égard de la naissance d'un enfant.

Les données parlent d'elles-mêmes.

Le recensement de la Chine, publié au début du mois, montre qu'environ 12 millions de bébés sont nés l'année dernière - une baisse significative par rapport aux 18 millions de 2016, et le plus faible nombre de naissances enregistré depuis les années 1960.

Bien que la population globale ait augmenté, elle a évolué au rythme le plus lent depuis des décennies, ce qui renforce les craintes que la Chine ne soit confrontée à un déclin démographique plus tôt que prévu.

La diminution de la population est problématique en raison de la structure d'âge inversée, avec plus de personnes âgées que de jeunes.

Dans ce cas, il n'y aura plus assez de travailleurs pour subvenir aux besoins des personnes âgées, et la demande de soins de santé et de services sociaux pourrait augmenter.

Ning Jizhe, chef du bureau national des statistiques, a déclaré lors d'une conférence de presse gouvernementale que la baisse des taux de fécondité était un résultat naturel du développement social et économique de la Chine.

À mesure que les pays se développent, les taux de natalité ont tendance à baisser en raison de l'éducation ou d'autres priorités telles que les carrières.

Ses pays voisins, le Japon et la Corée du Sud, par exemple, ont également vu leurs taux de natalité tomber à des niveaux records ces dernières années, malgré les diverses mesures gouvernementales incitant les couples à avoir plus d'enfants.

Le grave déséquilibre entre les sexes

Selon les experts, la situation de la Chine pourrait être exacerbée par le nombre d'hommes qui éprouvent des difficultés à trouver une épouse, sans parler de l'idée de fonder une famille.

Après tout, il existe un grave déséquilibre entre les sexes dans le pays : l'année dernière, il y avait 34,9 millions d'hommes de plus que de femmes.

Il s'agit d'une séquelle de la politique stricte de l'enfant unique, introduite en 1979 pour ralentir la croissance démographique.

Dans une culture qui favorise historiquement les garçons par rapport aux filles, cette politique a conduit à des avortements forcés et à une surabondance de nouveaux-nés de sexe masculin à partir des années 1980.

"Cela pose des problèmes sur le marché du mariage, en particulier pour les hommes ayant moins de ressources socio-économiques", a déclaré le Dr Mu Zheng, du département de sociologie de l'université nationale de Singapour.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les hommes étant des millions plus nombreux que les femmes, certains auront du mal à trouver un partenaire.

En 2016, le gouvernement a mis fin à cette politique et a autorisé les couples à avoir deux enfants.

Cependant, cette réforme n'a pas réussi à inverser la chute du taux de natalité du pays, malgré une augmentation de deux ans immédiatement après.

Qui oserait avoir des enfants dans cette situation ?

Selon les experts, c'est aussi parce que l'assouplissement de la politique ne s'est pas accompagné d'autres changements favorables à la vie de famille - tels qu'une aide financière à l'éducation ou l'accès à des structures d'accueil pour les enfants.

Selon eux, de nombreuses personnes ne peuvent tout simplement pas se permettre d'élever des enfants dans un contexte d'augmentation du coût de la vie.

"La réticence des gens à avoir des enfants ne réside pas dans le processus de procréation, mais dans ce qui vient après", a déclaré le Dr Mu.

Elle ajoute que la notion de ce qui fait la réussite d'une personne a également changé en Chine, du moins pour ceux qui vivent dans les grandes villes.

Légende vidéo, En Chine: des enfants nés à partir d'embryons congelés

La réussite n'est plus définie par les repères traditionnels de la vie, comme se marier et avoir des enfants, mais par l'épanouissement personnel.

Les femmes, en particulier, sont toujours censées être les principales responsables des enfants en raison des normes de genre.

Bien que la Chine dispose en théorie de 14 jours de congé de paternité, il est rare que les hommes en profitent - et encore plus rare qu'ils soient pères à temps plein.

Ces craintes peuvent conduire les femmes à ne pas vouloir avoir d'enfants si elles pensent que cela pourrait nuire à leurs perspectives de carrière, a dit le Dr

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines femmes en Chine ne veulent pas avoir d'enfants car elles pensent que cela pourrait nuire à leurs perspectives de carrière.

Sur les réseaux sociaux chinois, la question est un sujet brûlant, le hashtag "pourquoi cette génération de jeunes ne veut pas avoir de bébés" ayant été lu plus de 440 millions de fois sur la plateforme de microblogging Weibo.

"La réalité est qu'il n'y a pas beaucoup de bons emplois pour les femmes, et celles qui en ont un voudront faire tout ce qu'il faut pour le garder. Qui oserait avoir des enfants dans cette situation ?" a demandé une personne.

Alors que certaines villes ont étendu les avantages du congé de maternité ces dernières années, donnant aux femmes la possibilité de demander un congé au-delà des 98 jours habituels, les gens disent que cela n'a fait que contribuer à la discrimination sexuelle au travail.

En mars, une candidate à un emploi à Chongqing a été contrainte par un employeur potentiel de garantir qu'elle quitterait son emploi dès qu'elle serait enceinte.

Légende vidéo, Pas de mouvements féministes en Chine.

Est-il trop tard pour inverser la situation ?

Les restrictions en matière de natalité devraient être entièrement levées dans un avenir proche, des sources ayant déclaré à Reuters que cela pourrait se produire dans les trois à cinq prochaines années.

Mais certains souhaitent que la Chine abandonne immédiatement ses politiques de contrôle des naissances.

"La libéralisation des naissances devrait avoir lieu maintenant, alors qu'il y a des résidents qui veulent toujours avoir des enfants mais ne peuvent pas le faire", estiment des chercheurs de la banque centrale chinoise, dans un document publié sur leur site internet.

"Il sera inutile de la libéraliser quand personne ne voudra avoir d'enfants... il ne faut pas hésiter".

Mais certains experts soulignent la nécessité de faire preuve de prudence, appelant à l'énorme disparité entre les citadins et les ruraux.

Autant les femmes vivant dans des villes coûteuses comme Pékin et Shanghai peuvent souhaiter retarder ou éviter les naissances, autant celles des campagnes sont susceptibles de suivre la tradition et de vouloir des familles nombreuses, disent-ils.

Légende vidéo, Un marché du mariage en Chine

"Si nous libérons la politique, les gens dans les campagnes pourraient être plus disposés à donner naissance que ceux des villes, et il pourrait y avoir d'autres problèmes", a déclaré à Reuters un initié de la politique, notant que cela pourrait conduire à la pauvreté et à des difficultés en matière d'emploi parmi les familles rurales.

Il semble qu'il n'existe pas de solution unique, mais le Dr Jiang Quanbao, expert en démographie de l'université Jiaotong de Xi'an, est optimiste quant à la possibilité pour la Chine d'inverser ses problèmes démographiques.

Bien que le taux de fécondité soit en baisse, il reste "élastique" car la norme sociétale veut que les Chinois se marient et aient des enfants, souligne-t-il.

À condition que davantage de mesures soient prises pour soutenir les familles en matière de garde d'enfants et d'éducation, par exemple, il y a un espoir de changement : "Il n'est pas trop tard."

Même Lili* pourrait être convaincue de changer d'avis.

"S'il devient moins compétitif pour les enfants d'obtenir les ressources dont ils ont besoin, je pourrais me sentir plus prête mentalement et moins stressée à l'idée d'avoir un enfant. Ma mère serait tellement heureuse d'entendre cela", confie-t-elle.

*le nom a été changé sur demande