Etats-Unis: la dure vie des enfants migrants

Par Hilary Andersson et Anne Laurent

BBC News, Texas

il y a une heure

Légende image, Ariany a passé 22 jours en détention

Les États-Unis disposent d'un vaste réseau de sites de détention disséminés dans tout le pays, où sont détenus plus de 20 000 enfants migrants. Dans le cadre d'une enquête spéciale, la BBC a mis en lumière des allégations de températures glaciales, de maladies, de négligence, de poux et de saleté, grâce à une série d'entretiens avec les enfants et le personnel.

Il est minuit sur le Rio Grande - l'imposant fleuve qui forme la frontière entre le Texas et le Mexique - et des lumières commencent à clignoter du côté mexicain. Des voix se font entendre dans l'obscurité. Des silhouettes émergent, montent dans un petit radeau et commencent à traverser le fleuve.

Lorsque le radeau apparaît du côté américain, les visages des migrants deviennent visibles. Plus de la moitié d'entre eux sont des enfants. En mars et avril, plus de 36 000 enfants ont traversé le territoire américain sans être accompagnés d'un adulte. Il s'agit d'un chiffre record pour ces dernières années.

De nombreux enfants voyageant seuls ont entrepris leur périple dans l'espoir de retrouver un parent déjà présent aux États-Unis. Plus de 80 % d'entre eux ont déjà un membre de leur famille dans le pays, indique le gouvernement américain.

Légende vidéo, Libye: La saison des migrants

Le président Joe Biden a ouvert la frontière aux enfants non accompagnés demandeurs d'asile, assouplissant quelque peu la politique de l'ancien président Trump qui refusait les migrants pour cause de Covid-19.

Les enfants se précipitent sur les berges, épuisés. Deux jeunes cousins se tiennent la main. Un autre jeune, Jordy, 17 ans, raconte qu'il a fui le Guatemala parce qu'il avait peur des gangs violents qui y sévissent. Mais ce soir, il est effrayé par ce qui pourrait l'attendre dans les centres de détention pour migrants aux États-Unis. Il dit avoir entendu des histoires à leur sujet.

"Ils vont nous mettre dans une glacière et nous poser des questions", dit-il.

Les "glacières", bien connues des migrants, sont des pièces ou des cabines extrêmement froides dans les centres de détention des migrants de la patrouille frontalière américaine.

Légende image, Jordy a dit qu'il fuyait la violence des gangs

Jordy est prié de rejoindre une file d'attente avec d'autres enfants. Les gardes de l'US Customs and Border Protection (CBP) prennent les lacets et les ceintures des enfants, un procédé habituellement réservé aux prisonniers pour les empêcher de tenter de se suicider.

Jordy et les autres enfants sont ensuite emmenés en bus dans la nuit. Ils vont rejoindre plus de 20 000 enfants migrants actuellement en détention aux États-Unis, dans une série de camps étendus à travers le pays, dont au moins 14 sont nouveaux.

À la fin du mois de mars, le CBP a diffusé des images inquiétantes de conditions de détention dans l'un des centres exiguës qu'il gère à Donna, au Texas - une masse d'énormes tentes blanches surplombant la petite ville. Conçu pour accueillir 250 personnes, ce centre en accueille plus de 4 000 en période de pointe.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'installation temporaire de Donna photographiée fin mars

Crédit photo, Reuters Légende image, On voit des personnes séparées par des bâches en plastique dans des pièces de fortune.

Les journalistes ne sont pas autorisés à parler aux enfants à l'intérieur. Nous avons donc retrouvé la trace des enfants qui ont été libérés, afin de nous renseigner sur les conditions de détention dans les centres américains.

Ariany, 10 ans, qui a traversé seule le territoire américain, a passé 22 jours en détention ce printemps, la plupart dans le camp de Donna. Elle était entassée dans un box en plastique - comme des dizaines d'autres enfants, des tout-petits aux adolescents - enveloppée dans une couverture d'urgence argentée.

"Nous avions très froid", dit-elle. "Nous n'avions nulle part où dormir, alors nous avons partagé des nattes. Nous étions cinq filles sur deux nattes".

Ariany a finalement retrouvé sa mère, Sonia, à la fin du mois de mars.

Légende vidéo, Revue à la hausse du bilan du naufrage d'un bateau de migrants

Elle avait transmis les coordonnées de sa mère à des autorités américaines qui ont pu la localiser. Sonia a fui le Honduras il y a six ans avec son fils en raison de la violence des gangs, laissant Ariany - qui était trop jeune à l'époque pour faire le voyage - derrière elle avec sa sœur aînée.

Cindy, 16 ans, également détenue à Donna ce printemps, raconte qu'il y avait 80 filles dans son box et qu'elle et la plupart des enfants étaient mouillés sous leurs couvertures, en raison de l'écoulement des tuyaux.

"Nous nous sommes toutes réveillées mouillées". Elle a dit. "Nous avons dormi sur le côté, toutes enlacées, pour rester au chaud".

Légende image, Cindy a été retenue dans un box avec 80 autres filles.

Un certain nombre d'enfants, dont Ariany et Paola, une jeune fille de 16 ans également libérée de Donna, ont confié à la BBC qu'on leur avait donné de la nourriture périmée, pourrie ou mal cuite.

Elles ont confié que de nombreux enfants sont tombés malades.

"Certaines filles se sont évanouies", explique Jennifer, qui avait 17 ans au moment de sa détention.

Certaines filles de Donna pouvaient se doucher une fois par semaine, mais d'autres ont dit qu'elles ne se douchaient pas pendant plusieurs semaines d'affilée. Paola a souffert de la saleté.

"J'ai commencé à sentir ma tête me démanger, et j'ai réalisé que ce n'était pas normal. Ils ont examiné ma tête et m'ont dit que j'avais des poux".

Légende vidéo, Comment réinsérer les migrants déchus une fois de retour au pays? Une réponse au Nigéria

Avec des enfants qui mangent et dorment à proximité les uns des autres, les box sont rapidement devenus rances. Ariany, 10 ans, a déclaré que les gardes menaçaient les enfants s'ils ne gardaient pas leurs quartiers exigus propres.

"Parfois, ils nous disaient que si nous faisions beaucoup de dégâts, ils allaient nous punir en nous laissant là plus de jours", a-t-elle dit.

La nuit, disent les enfants, les tentes étaient remplies de pleurs.

"Nous avons tous pleuré, à partir des plus jeunes. Il y avait des bébés de deux ans, ou d'un an et demi, qui pleuraient parce qu'ils voulaient leur mère", a dit Cindy.

Paola a dit qu'elle essayait d'aider les plus jeunes, mais qu'elle était également inquiète de ne jamais retrouver sa mère.

Légende image, Paola, 16 ans, craignait de ne jamais être réunie avec sa mère.

"Ils pleuraient devant moi, et j'essayais simplement de les réconforter et de leur dire qu'un jour nous sortirions de là - même si parfois, au fond de moi, j'avais des doutes, parce que [le personnel] ne me demandait pas le numéro de ma mère, son adresse, et je me sentais mal aussi", a-t-elle déclaré.

Des avions qui déplacent des milliers d'enfants

Et puis un jour, Cindy a commencé à se sentir mal. Elle a été testée positive au Covid-19, comme l'ont été un nombre surprenant d'enfants migrants en détention. Le ministère de la santé et des services sociaux (HHS) rapporte plus de 3 000 cas de coronavirus parmi les enfants migrants rien qu'au Texas depuis l'année dernière. On ne sait pas quel est le nombre total de cas dans les nouveaux sites de détention d'urgence du pays.

Finalement, Cindy, sans qu'on lui dise où elle allait, a été transférée avec 40 autres enfants positifs au Covid dans un bus, puis dans un avion, et transportée à 2 400 km de là, à San Diego, en Californie. Ils ont été emmenés dans un nouveau site de détention - un centre de convention pouvant accueillir près de 1 500 enfants - où se succèdent des rangées de lits de camp précaires.

Elle précise qu'elle a été tenue à l'écart des enfants en bonne santé, dans une section remplie d'enfants atteints de Covid. Selon elle, les conditions sont meilleures qu'à Donna, mais il lui a fallu encore plusieurs jours avant de pouvoir prendre une douche.

Légende audio, Macron annonce un accord international pour l'évacuation des migrants

Qui sont ces enfants ?

Les persécutions, la violence des gangs et le crime organisé, les pertes dues aux catastrophes naturelles (dont deux ouragans en Amérique centrale en 2020) et la pauvreté poussent les parents à envoyer leurs enfants chercher refuge aux États-Unis. Les migrants sont exposés à l'exploitation et aux abus sexuels en cours de route.

La plupart sont des adolescents originaires du Guatemala, du Honduras ou du Salvador, mais certains n'auraient que six ou sept ans.

Ils sont envoyés par des proches, seuls ou avec des passeurs qui leur font payer des milliers de dollars, mais des rapports indiquent que certaines familles accompagnent les enfants jusqu'à la frontière et les envoient ensuite seuls pour augmenter leurs chances d'entrer aux États-Unis.

La plupart ont des membres de leur famille qui se trouvent déjà aux États-Unis, dont environ la moitié sont des parents.

Seuls 4,3 % des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile ont été expulsés depuis 2014.

Chaque jour, des vols quittent les villes frontalières américaines chargés d'enfants.

"Certains jours, nous estimons que des centaines d'enfants sont transportés dans tout le pays sur ces vols", a déclaré Thomas Cartwright, de Witness at the Border, une organisation qui enregistre ces vols.

Légende image, Un avion chargé d'enfants migrants

Au cours des dernières semaines, les autorités ont déplacé environ 3 000 enfants du centre de la patrouille frontalière de Donna, et en ont transporté un grand nombre vers un nouveau réseau de centres de détention pour enfants répartis dans tout le pays et gérés par le ministère de la santé, dont celui où Cindy a été transférée à San Diego.

Il existe au moins 14 installations de ce type, connues sous le nom de sites d'accueil d'urgence, sur des bases militaires, des centres de convention ou des enceintes dans les grandes villes américaines. Ils constituent une nouvelle partie d'un réseau de 200 centres de détention pour enfants migrants répartis dans 22 États.

Cela signifie que Donna est désormais beaucoup moins surpeuplé, le camp pouvant accueillir environ 300 enfants. L'installation est en cours d'agrandissement, car l'afflux de migrants à la frontière se poursuit.

L'un des nouveaux sites d'accueil d'urgence est le centre de conférence Kay Bailey Hutchinson, dans le centre de Dallas, qui dispose de 2 270 lits de camp disposés en réseau dans un immense hall et qui, à son apogée, accueillait des centaines d'adolescents âgés de 13 à 17 ans.

Les membres du personnel qui travaillent sur le site de Dallas disent avoir dû signer des accords de non-divulgation spécifiant qu'ils ne doivent pas parler de ce qui se passe à l'intérieur.

Légende vidéo, Les garde-côtes italiens ont secouru 6500 migrants en détresse au large de la Libye.

Les enfants "envisagent le suicide".

Mais certains ont accepté de nous parler sous couvert d'anonymat.

"Les enfants se plaignent toujours de ne pas avoir assez, de ne pas manger assez", a déclaré un membre du personnel.

Il a également déclaré que la salle de convention était froide, que les garçons n'avaient qu'une fine couverture chacun et qu'ils devaient rester près de leur lit de camp presque toute la journée.

"Les garçons sont là depuis 45 jours d'affilée, sans lumière du jour, sans loisirs à l'extérieur, sans air frais, sans rien", a déclaré le membre du personnel.

Crédit photo, Facebook Légende image, Le moment où Ariany a retrouvé sa mère et son frère.

Il affirme que les garçons ne bénéficient que de 30 minutes de récréation deux fois par semaine dans une salle intérieure et que beaucoup d'entre eux sont dans le centre de convention depuis des semaines.

"Ils sont tous déprimés. J'ai entendu l'autre jour que plusieurs envisageaient de se suicider à cause des conditions de vie ici."

"Ils sont traités comme des prisonniers, comme des détenus", dit-il. "C'est hallucinant que ce centre n'ait pas été capable de répondre aux normes minimales de prise en charge des mineurs non accompagnés."

Légende vidéo, Le président américain souhaite mettre fin, par décret, au droit du sol.

En réponse aux allégations de négligence des enfants migrants dans les nouveaux sites de détention, le département de la santé et des services sociaux (HHS) a déclaré : "Les enfants bénéficient d'un environnement sûr et sain avec un accès à des aliments nutritifs, des vêtements propres, des lits confortables, une éducation, des activités récréatives et des services médicaux."

"Le SIE (site d'accueil d'urgence) de Dallas fournit les normes de soins requises", précise le communiqué.

"L'ensemble de l'administration travaille pen synergie pour réduire la durée de détention des enfants par les autorités fédérales en faisant des réunifications familiales notre priorité absolue", ajoute le communiqué, soulignant que le nombre d'enfants confiés au HHS a plus que doublé.

Les enfants sont libérés régulièrement, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est un processus très lent. La durée moyenne de détention dans les centres d'accueil d'urgence est d'un mois.

Le plus grand centre d'accueil d'urgence est une installation sous tente située sur la base militaire de Fort Bliss à El Paso, au Texas, qui accueille plus de 4 500 enfants dans le désert brûlant. Il a une capacité de plus de 10 000 places.

Légende vidéo, Fin des poursuites contre les parents migrants

Une source à l'intérieur a déclaré à la BBC que certaines des tentes contiennent 500 à 800 filles et garçons qui dorment dans de longues rangées de couchettes. La source a déclaré que des centaines d'enfants sont placés dans un isolement à cause du Covid, et qu'il y a maintenant des tentes désignées sur le site pour la gale et les poux, qui sont également à l'origine d'épidémies. Les sources disent que les conditions de vie sont insalubres, et qu'il y a eu au moins un signalement d'abus sexuel dans la tente des filles. Un document officiel indique que les enfants de moins de six ans peuvent être envoyés à Fort Bliss.

Le HHS n'a pas répondu à une demande de réaction de la BBC concernant ces allégations.

Une agonie à la frontière

Amy Cohen, une psychiatre basée à l'autre bout du pays, à Los Angeles, a plus de 30 ans d'expérience dans le travail avec les enfants traumatisés. Elle estime que les conditions alléguées dans les camps pourraient être extrêmement dommageables pour ceux qui s'y trouvent.

"Même après des semaines passées dans ces conditions, de nombreux enfants courent un risque accru de développer des maladies psychiatriques majeures plus tard dans leur vie, un risque accru de toxicomanie et un risque accru de suicide", déclare-t-elle.

Selon Mme Cohen, ces enfants migrants sont d'autant plus vulnérables que beaucoup d'entre eux ont été séparés à la frontière d'un membre de leur famille non parentale ou d'une personne sur laquelle ils comptaient comme membre de leur famille.

"Si un enfant arrive avec quelqu'un qui n'est pas son parent biologique, même si c'est son parent psychologique, il est uniformément retiré de cette personne, retiré de ses genoux, retiré de ses bras, et appelé mineur non accompagné."

Légende vidéo, Une coalition d'Etats s'organise contre le mur de Trump

Elle ajoute que les parents sont contraints de prendre la décision de se séparer de leurs enfants, car les familles qui sont refoulées renvoient souvent leurs enfants seuls de l'autre côté de la frontière, plutôt que de risquer leur bien-être dans les villes dangereuses le long de la frontière mexicaine. Là, dit-elle, ils sont vulnérables aux viols, à la traite et aux agressions.

"Ainsi, ces parents, lorsqu'ils constatent qu'ils ne sont pas en mesure de protéger leurs enfants, finissent par se sentir obligés d'envoyer leurs enfants seuls de l'autre côté de la rivière, afin de préserver leur vie."

Cohen indique que même si les enfants ne sont plus physiquement enlevés à leurs parents biologiques par les gardes-frontières - comme cela s'est produit pendant un certain temps dans le cadre de la soi-disant "politique de tolérance zéro" de l'ancien président Trump - le processus de séparation des familles est profondément dommageable sur le plan psychologique.

"J'ai interviewé des enfants qui ont été retirés à leurs parents dans le cadre de la politique de "tolérance zéro" de l'administration Trump... et j'ai interviewé de nombreux enfants qui ont maintenant été retirés à leurs tantes, leurs oncles et leurs frères et sœurs... Je vois exactement le même traumatisme chez ces enfants maintenant que celui que nous avons vu chez ces enfants à l'époque."

Le CPB a déclaré à la BBC que, selon la loi fédérale, tout enfant arrivant sans parent ou tuteur légal était considéré comme non accompagné et devait être transféré au HHS sans le parent adulte.

Légende vidéo, Au nom de son mur, Trump opère un passage en force

A suspendu le programme des protocoles de protection des migrants, également connu sous le nom de politique de maintien au Mexique, qui obligeait les migrants à attendre au Mexique pendant que leur dossier était examiné par les tribunaux américains chargés de l'immigration. Elle a progressivement admis les personnes déjà inscrites au programme à attendre aux États-Unis pendant que leur cas est examiné, tout en soulignant que la frontière reste fermée pour les autres.

A créé un groupe de travail pour réunir les familles qui ont été divisées pendant la politique dite de "tolérance zéro" de Trump.

Il a suspendu la construction du mur à la frontière mexicaine et a proposé un nouveau projet de loi sur l'immigration qui offrirait une voie vers la citoyenneté aux sans-papiers vivant déjà aux États-Unis.

En raison des mesures sanitaires en cas de pandémie, un grand nombre d'adultes et de familles sont toujours refoulés à la frontière, et M. Biden a exhorté les migrants à ne pas entreprendre ce dangereux voyage.

Mais l'administration Biden autorise les enfants non accompagnés de moins de 18 ans et, plus récemment, un petit nombre de familles avec de jeunes enfants, à entrer aux États-Unis pendant que leurs demandes sont traitées. En outre, il a été annoncé la semaine dernière que les États-Unis traiteraient également 250 demandes d'asile par jour, jugées particulièrement vulnérables.

De nombreux enfants voyagent pour retrouver leur famille, encouragés par une rumeur répandue selon laquelle M. Biden a pris des mesures massives pour accueillir les immigrants et inverser la répression de l'immigration de son prédécesseur.

La républicaine Beth Van Duyne, représentante du Texas au Congrès, dit que c'est la politique de M. Biden, qui permet aux enfants de traverser la frontière seuls, qui est responsable de la crise.

"[L'administration] encourage absolument la séparation des familles", a-t-elle lancé.

"Aucun de ces centres n'est équipé pour prendre en charge des enfants", a ajouté Mme Van Duyne, qui a visité au moins deux des centres de détention de l'État.

Mais la députée démocrate Sylvia R. Garcia, qui a visité plusieurs sites, affirme que l'administration a pris des mesures importantes pour améliorer les conditions de vie des enfants.

"Oui, il y a des [problèmes], mais je vous dis que, sur la base de ce que je vois et de ceux que j'ai visités, l'administration fait beaucoup mieux qu'avant, lorsque la vague a commencé, parce qu'elle n'était pas préparée à un tel nombre et qu'elle n'avait pas les installations nécessaires, alors qu'elle les a maintenant."

Les enfants sont "inutilement traumatisés".

Le cœur du problème est que le nombre d'enfants migrants arrivant aux États-Unis, avec leur famille ou seuls, n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie et que les États-Unis ne disposent pas d'un système efficace pour réunir les enfants migrants avec les membres de leur famille basés aux États-Unis, affirment les critiques.

"Les enfants qui arrivent aux États-Unis sont inutilement traumatisés en raison de l'incapacité de longue date des États-Unis à mettre en place un système moderne de gestion des frontières qui tienne compte des tendances migratoires du XXIe siècle", constate Warren Binford, de la faculté de droit de l'université Willamette.

Ariany, la petite fille de 10 ans qui a été retenue dans les tentes Donna pendant des semaines, a réalisé plus tard, alors qu'elle se trouvait dans un autre abri, des dessins de cœurs et de fleurs.

Légende image, Sonia dit que sa fille a changé

"Je les ai faits parce que j'étais triste", nous dit-elle. Elle nous montre les mots qu'elle a écrits en espagnol à côté de son dessin. "Ça dit : 'Je t'aime, maman. Je vous aime tous.'"

La mère d'Ariany dit que sa fille, autrefois une fille pétillante et sociable, a changé depuis son séjour en détention. "Elle est très calme, elle parle à peine. Elle ne supporte pas les enfants près d'elle en ce moment".

"Les enfants qui nous inquiètent le plus sont ceux qui deviennent silencieux", a souligné Amy Cohen, spécialiste des traumatismes chez l'enfant. Elle explique que le danger, en particulier pour les enfants les plus jeunes, est que "le traumatisme est enfoui en profondeur, il reste comme des mines antipersonnel sous la surface."

Maintenant, Ariany fait des cauchemars. "Elle a très peur de s'endormir. Elle se réveille en pleurant, en criant", dit sa mère Sonia.

Légende vidéo, Chaque jour, des migrants bravent la barrière dressée entre les Etats-Unis et le Mexique.

Paola raconte qu'elle pleurait en rentrant à la maison à toute heure de la nuit et du jour, et qu'elle avait aussi des difficultés à dormir.

"Je pense que personne dans ce pays... ne mérite d'être traité comme ça", dit-elle.