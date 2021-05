Sheikh Jarrah à Jérusalem : le conflit foncier dans l'œil du cyclone

Le jardin de Samira Dajani et Adel Budeiri ressemble à une oasis - un lieu paisible de bougainvilliers, de lavandes et d'arbres fruitiers ombragés au centre d'une dispute furieuse et incendiaire qui a contribué à déclencher un conflit.

Pendant que Samira coupe les fleurs, Adel me montre des photos en noir et blanc datant des années 1950 et 1960, avant que le couple ne se rencontre et ne se marie.