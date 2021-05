Racisme aux États-Unis: la difficile recherche des victimes du massacre oublié de Tulsa, 100 ans après

il y a 23 minutes

Des dizaines, voire des centaines, de personnes sont tuées. Des milliers de personnes ont été blessées. Des maisons et des commerces ont été pillés et réduits en cendres. En l'espace de 16 heures, le quartier a été anéanti.

Un radar à pénétration de sol a été utilisé pour étudier le site. Et en octobre 2020, ils ont trouvé un mélange de bois et d'os.

"Nous avions atteint une zone de cercueils. Alors que nous essayions de creuser par-dessus, nous avons exposé un peu de matériel crânien... et j'ai vu ça et j'ai dit 'nous avons trouvé la sépulture d'un homme'. Je pense que nous les avons trouvés'".

L'événement télévisé promet d'accueillir des célébrités et l'on pense que la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle pourraient y assister.

Un nouveau livre de l'historien primé Scott Ellsworth - The Ground Breaking, The Tulsa Race Massacre and an American City's Search for Justice - sera également publié à l'occasion de cet anniversaire.