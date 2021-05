Pourquoi les États-Unis ont décidé d'enquêter sur l'origine de la pandémie

il y a une heure

Crédit photo, EPA Légende image, Le président Biden a demandé aux agences de renseignement de lui faire un rapport dans les 90 jours sur l'origine du virus.

Le président américain Joe Biden ordonne aux responsables du renseignement de "redoubler" d'efforts pour enquêter sur les origines du Covid-19, notamment sur la théorie selon laquelle il proviendrait d'un laboratoire en Chine.

Il précise que les services de renseignement américains sont divisés sur la question de savoir s'il s'agit d'un accident de laboratoire ou d'un contact humain avec un animal infecté.

M. Biden demande aux groupes de lui faire un rapport dans les 90 jours.

La Chine rejette la théorie du laboratoire.

Les campagnes de diffamation et de rejet de la responsabilité font un retour en force, et la théorie de la conspiration de la "fuite de laboratoire" refait surface", indique son ambassade aux États-Unis dans un communiqué jeudi.

Depuis sa première détection dans la ville chinoise de Wuhan fin 2019, plus de 168 millions de cas de Covid-19 sont confirmés dans le monde et au moins 3,5 millions de décès sont signalés.

Les autorités établissent un lien entre les premiers cas de Covid et un marché de fruits de mer à Wuhan, ce qui pousse les scientifiques à penser que le virus est d'abord passé des animaux aux humains.

Mais de récents rapports des médias américains montrent de plus en plus que le virus pourrait plutôt avoir émergé d'un laboratoire en Chine, peut-être à la suite d'une fuite accidentelle.

La théorie de la fuite dans les laboratoires se généralise

Analyse

Par Anthony Zurcher Reporter en Amérique du Nord

Dans ce qui passe pour une transparence relative au sein du gouvernement américain, l'administration Biden admet que la communauté du renseignement américaine est divisée sur les origines du Covid-19 - il pourrait s'agir d'un laboratoire ou d'un contact entre animaux et humains - et personne n'en est presque certain.

Cela marque un grand changement par rapport à la dérision dont a fait l'objet la théorie du laboratoire de la part de nombreux médias et politiques l'année dernière, lorsque Donald Trump, le secrétaire d'État Mike Pompeo, le sénateur Tom Cotton et d'autres ont lancé cette idée.

M. Trump et M. Pompeo n'ont cependant pas arrangé la situation, car ils n'ont pas précisé les raisons de leurs soupçons. Et leurs théories ont côtoyé des théories plus farfelues, comme celle selon laquelle la maladie aurait été fabriquée comme arme biologique dans un laboratoire chinois. Cette possibilité semble toujours très improbable.

Le public pourrait ne jamais connaître toute la vérité sur les origines du virus, surtout si la Chine continue à ne pas coopérer. Cependant, M. Biden s'est engagé à mener une enquête approfondie et si les États-Unis trouvent des preuves concluantes d'une fuite dans un laboratoire, cela signifiera bien plus que quelques personnalités qui devront se plaindre et réévaluer leur confiance dans les "conclusions" faisant autorité. Les relations entre les États-Unis et la Chine pourraient être mises à rude épreuve dans les années à venir.

Pourquoi le Président Biden fait-il ça maintenant ?

Dans une déclaration mercredi, le président Biden affirme qu'il a demandé un rapport sur les origines du Covid-19 après avoir pris ses fonctions, "notamment pour savoir s'il a émergé d'un contact humain avec un animal infecté ou d'un accident de laboratoire".

Après l'avoir reçu ce mois-ci, il a demandé "un suivi supplémentaire".

M. Biden explique que la majorité de la communauté du renseignement a "fusionné" autour de ces deux scénarios, mais "ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'informations pour évaluer l'un comme étant plus probable que l'autre".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le marché de vente en gros de fruits de mer Huanan à Wuhan est associé aux premiers cas de Covid

Le président demande maintenant aux agences de "redoubler leurs efforts pour collecter et analyser les informations qui pourraient nous rapprocher d'une conclusion définitive".

Il conclut en disant que les États-Unis "continueraient à travailler avec des partenaires du monde entier partageant les mêmes idées afin de faire pression sur la Chine pour qu'elle participe à une enquête internationale complète, transparente et fondée sur des preuves".

Pékin a précédemment suggéré que le Covid-19 pourrait provenir d'un laboratoire américain.

Dans sa déclaration, l'ambassade de Chine s'est dite favorable à une enquête complète sur "certaines bases et laboratoires biologiques secrets dans le monde entier".

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, A Wuhan, la vie a repris, après avoir été l'épicentre de la pandémie de coronavirus

Jeudi, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères s'en est pris à "l'histoire sombre" de la communauté des services de renseignement américains et a indiqué que le "motif et les objectifs" de l'administration Biden étaient clairs.

La déclaration de M. Biden est intervenue alors que CNN rapporte que l'administration du président a mis fin, au printemps, à une enquête du département d'État visant à déterminer si le virus avait pu s'échapper d'un laboratoire de Wuhan, estimant que cette enquête constituait une utilisation inefficace des ressources.

Que savons-nous de la théorie du laboratoire ?

Les spéculations sur l'Institut de virologie de Wuhan - l'un des meilleurs laboratoires de recherche sur les virus en Chine - ont commencé l'année dernière et ont été propagées par l'ancien président américain Donald Trump.

En avril 2020, des câbles du département d'État américain ont été révélés, montrant que les responsables de l'ambassade s'inquiétaient de la biosécurité du laboratoire.

Les allégations de fuite ont été largement rejetées comme une théorie du complot marginale.

Au début de l'année, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un rapport rédigé conjointement avec des scientifiques chinois sur les origines du Covid-19, dans lequel il est dit que les chances qu'il ait commencé dans un laboratoire sont "extrêmement improbables".

Le rapport indiquait que le virus était probablement passé de la chauve-souris à l'homme via un autre animal intermédiaire, mais que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

Cependant, les questions ont persisté et des rapports récents attribués à des sources de renseignement américaines indiquent que trois membres de l'Institut de virologie de Wuhan ont été admis à l'hôpital en novembre 2019, plusieurs semaines avant que la Chine ne reconnaisse le premier cas de la nouvelle maladie dans la communauté.

Anthony Fauci, le principal conseiller médical du président Biden, a maintenu qu'il croyait que le virus était passé des animaux aux humains, même s'il a concédé ce mois-ci qu'il n'était plus convaincu que le Covid-19 s'était développé naturellement.

Crédit photo, CAPTURE D'ECRAN/BBC Légende image, En janvier 2021, Robin Brant de la BBC a visité le marché de Wuhan où le Covid-19 a été retrouvé pour la première fois, un an après la première épidémie.

La déclaration de M. Biden est intervenue le lendemain du jour où Xavier Becerra, secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, a exhorté l'OMS à garantir une enquête "transparente" sur les origines du virus.

"La phase 2 de l'étude sur les origines du Covid doit être lancée avec un mandat transparent, fondé sur la science et donnant aux experts internationaux l'indépendance nécessaire pour évaluer pleinement la source du virus et les premiers jours de l'épidémie", dit-il.

Mardi, M. Trump a cherché à s'attribuer le mérite dans une déclaration au New York Post. "Pour moi, c'était évident dès le début, mais j'ai été mal critiqué, comme d'habitude", soutient-il. "Maintenant, ils disent tous : 'il avait raison'".

