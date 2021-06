Les préjugés sexistes qui façonnent nos cerveaux

Sexisme: les préjugés qui façonnent nos cerveaux dès l'enfance

Melissa Hogenboom

BBC Future

6 juin 2021

Crédit photo, Javier Hirschfeld/Getty Images

Les jouets que nous donnons aux enfants et les caractéristiques qui leur sont attribués peuvent avoir des répercussions durables sur leur vie, écrit Melissa Hogenboom.

Ma fille est obsédée par tout ce qui est girly et rose. Avant même d'avoir deux ans, elle était attirée par les robes roses à fleurs qui sont généralement commercialisées pour les filles.

Lorsqu'elle avait trois ans et que nous avons vu un groupe d'enfants jouer au football, j'ai suggéré qu'elle pourrait s'y joindre lorsqu'elle serait un peu plus grande. "Le football n'est pas pour les filles", m'a-t-elle répondu, fermement. Nous lui avons fait remarquer que les filles, bien que minoritaires, jouaient aussi. Elle n'était pas convaincue. Cependant, elle est également turbulente et aime grimper et sauter, des attributs souvent décrits comme étant ceux des garçons.

Ses idées sur ce que les filles et les garçons devraient faire étaient quelque peu inattendues si tôt, mais si l'on considère la manière dont les univers des enfants sont genrés dès le départ, il est facile de comprendre comment cela se produit.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Ces divisions initiales peuvent sembler innocentes, mais au fil du temps, nos mondes sexués ont des effets durables sur la façon dont les enfants grandissent, se comprennent et font des choix, ainsi que sur la façon de se comporter dans la société dans laquelle ils vivent.

Plus tard, les idées sexuées continuent d'influencer et de perpétuer une société qui, sans le savoir, promeut des valeurs liées à une masculinité toxique, ce qui est une mauvaise nouvelle pour nous tous, quelle que soit notre identité. Alors comment se fait-il que notre obsession du genre ait un impact aussi durable sur notre monde ?

Crédit photo, Javier Hirschfeld/Getty Images Légende image, Même si de nombreuses filles jouent au football - et le succès récent du football professionnel féminin - le football est toujours considéré comme un sport essentiellement masculin.

Il y a plusieurs siècles, l'idée que les femmes étaient intellectuellement inférieures aux hommes était considérée comme une réalité. La science a longtemps cherché à trouver les différences qui sous-tendaient cette hypothèse. Peu à peu, de nombreuses études ont démenti bon nombre de ces différences, mais notre monde reste obstinément sexué.

En y réfléchissant, cela n'a rien de surprenant, étant donné la façon dont nous sommes socialisés dès notre enfance. Les parents et les soignants n'ont pas l'intention de traiter les garçons et les filles différemment, mais il est évident qu'ils le font. Cela commence avant la naissance, les mères décrivant les mouvements de leur bébé différemment si elles savent qu'elles vont avoir un garçon. Les bébés de sexe masculin sont plus souvent décrits comme "vigoureux" et "forts", mais cette différence n'existe pas lorsque les mères ne connaissent pas le sexe du bébé.

Depuis qu'il est possible d'identifier le sexe biologique à partir d'un scanner, l'une des premières questions posées aux futurs parents est de savoir s'ils vont avoir un garçon ou une fille. Avant cela, la forme et la taille du ventre de la mère ont été utilisées pour deviner le sexe, bien que rien ne prouve que cela fonctionne.

Les mots différents que nous utilisons pour décrire les garçons et les filles, même pour le même comportement, introduisent des différences plus subtiles. Si l'on ajoute à cela les jouets sexués, cela renforce les traits subtils et les passe-temps qui sont déjà attribués aux hommes et aux femmes.

Lire aussi :

La façon dont les enfants jouent est un élément extrêmement important de leur développement. C'est ainsi que les enfants développent leurs compétences et leurs intérêts. Les blocs encouragent la construction, tandis que les poupées peuvent encourager la prise de recul et la prise en charge. L'importance de la diversité des expériences de jeu est évidente.

"Si vous ne proposez qu'un type de jouets de construction qu'à la moitié de la population, cela signifie que cette moitié sera celle qui développera un certain ensemble de compétences ou d'intérêts", explique Christia Brown, professeur de psychologie à l'université du Kentucky.

Les enfants sont également de véritables petits détectives, qui déterminent la catégorie à laquelle ils appartiennent en apprenant constamment des personnes qui les entourent. Dès qu'ils comprennent à quel genre ils appartiennent, ils se dirigent naturellement vers les catégories qui leur ont été imposées dès la naissance.

C'est pourquoi, dès l'âge de deux ans environ, les filles ont tendance à se diriger vers les objets roses, tandis que les garçons les évitent. J'en ai été le témoin direct lorsque ma fille de deux ans refusait obstinément de porter tout ce qu'elle percevait comme un peu garçon, malgré mes tentatives futiles de ne pas lui faire porter de vêtements trop sexués.

Crédit photo, Javier Hirschfeld/Getty Images Légende image, Bien que les garçons ne reçoivent généralement pas de poupées pour jouer, ils peuvent prendre autant de plaisir à s'en occuper que les filles.

Il n'est donc pas surprenant que les enfants d'âge préscolaire apprennent si tôt à s'identifier à leur sexe, d'autant plus que les parents et les amis ont tendance à offrir très tôt aux enfants des jouets associés à leur sexe. Une fois que les enfants ont compris à quelle "tribu de genre" ils appartiennent, ils deviennent plus réceptifs aux étiquettes de genre, explique Cordelia Fine, psychologue à l'université de Melbourne. Cela influence ensuite leur comportement.

Par exemple, même la façon dont un jouet est présenté peut modifier l'intérêt de l'enfant pour celui-ci. On a constaté que les filles s'intéressaient davantage aux jouets typiquement masculins s'ils étaient roses, par exemple.

Mais cela a des conséquences. Si nous ne donnons aux filles que des poupées ou des accessoires de beauté, et non aux garçons, nous les incitons à s'associer à ces intérêts. Les garçons peuvent être amenés à aimer des activités plus actives grâce aux outils et aux voitures.

Pourtant, il est clair que les garçons aiment aussi jouer avec des poupées et des poussettes, mais celles-ci ne sont pas aussi souvent achetées pour eux. Mon fils berce un bébé-jouet comme sa sœur et aime le pousser dans une poussette-jouet. "Les garçons, au cours des premières années de leur vie, sont aussi des êtres attentifs et attentionnés. Nous leur apprenons simplement très tôt que c'est une "compétence de fille" et nous punissons les garçons qui le font", explique Mme Brown.

Si, dès l'enfance, les garçons sont découragés de jouer avec des jouets que nous pourrions associer à la féminité, ils risquent de ne pas développer un ensemble de compétences dont ils pourraient avoir besoin plus tard dans la vie. Si leurs camarades les dissuadent de jouer à la poupée, alors qu'ils voient leur mère s'occuper de la plupart des soins aux enfants, qu'est-ce que cela signifie pour eux ? Nous entrons ainsi dans le domaine de "l'essentialisme biologique", où nous attribuons une base innée à un comportement qui, si l'on y regarde de plus près, est très probablement acquis.

Les jouets sont une chose, mais les traits de caractère sont également sujets à des stéréotypes sexistes. Les parents de garçons disent souvent qu'ils sont plus turbulents et aiment les jeux plus rudes, tandis que les filles sont plus douces et dociles. Les faits suggèrent le contraire.

Lire aussi :

En fait, des études montrent que nos propres attentes ont tendance à encadrer la façon dont nous percevons les autres et nous-mêmes. Les parents attribuent aux visages colériques neutres en termes de genre le statut de garçon, tandis que les visages joyeux et tristes sont étiquetés comme des filles. Les mères sont plus susceptibles de mettre en valeur les attributs physiques de leurs garçons, voire de fixer des objectifs plus aventureux pour les garçons que pour les filles. Elles surestiment également l'aptitude à ramper de leurs fils par rapport à leurs filles, alors qu'aucune différence physique n'est signalée. Les préjugés des gens peuvent donc influencer leurs enfants et renforcer ces stéréotypes.

Le langage joue également un rôle important : les filles parleraient plus tôt, un trait minime mais identifiable, mais qui pourrait être dû au fait que les recherches montrent également que les mères parlent davantage à leurs petites filles qu'à leurs petits garçons. Elles parlent aussi davantage de leurs émotions aux filles. En d'autres termes, sans le savoir, nous socialisons les filles en leur faisant croire qu'elles sont plus bavardes et émotives, et les garçons plus agressifs et physiques.

Mme Brown explique qu'il est évident que ces idées fausses perdurent plus tard dans la vie. Nous ne tenons pas compte des comportements qui ne sont pas conformes aux stéréotypes que nous attendons. "On néglige donc toutes les fois où les garçons sont assis tranquillement à lire un livre ou toutes les fois où les filles courent bruyamment dans la maison", explique-t-elle. "Notre cerveau semble passer outre ce que nous appelons les informations incohérentes par rapport aux stéréotypes".

Crédit photo, Javier Hirschfeld/Getty Images Légende image, Les jeunes enfants sont constamment à la recherche d'indices sur leur place dans le monde.

Les parents achèteront également à leurs filles des jouets et des vêtements généralement commercialisés pour les garçons, mais rarement l'inverse, souvent dans le but d'être neutre sur le plan du genre. En soi, cela donne un aperçu intéressant de la façon dont nous percevons le genre. Les hommes ont toujours été considérés comme le sexe dominant et puissant, ce qui signifie que les parents, ouvertement ou non, décourageront les garçons d'aimer les choses féminines. Comme l'explique Fine, "nous commençons à voir des manifestations de la hiérarchie des sexes : les garçons commencent apparemment à réagir aux "stigmates" de la féminité, même à cette période précoce [de l'enfance]".

Cela révèle pourquoi les parents sont beaucoup plus à l'aise avec des filles habillées en garçons qu'avec des garçons habillés en filles. Ou pourquoi grandir en tant que garçon manqué attirait des commentaires positifs pour moi - je n'ai jamais aimé les poupées et j'adorais grimper aux arbres. L'inverse se produit pour les garçons qui s'habillent ou se comportent comme des filles. Le fait d'être considéré comme une fille ou de présenter des traits féminins diminue le statut des hommes - ceux qui le font gagnent même moins.

Les spécialistes des questions de genre s'accordent à dire que ces préférences sont fortement conditionnées par la société, mais le désaccord persiste quant à l'innéité de certains comportements sexués. Par exemple, il est prouvé que les filles qui ont été exposées à des niveaux plus élevés d'androgènes dans l'utérus préfèrent les jouets que nous classons généralement dans la catégorie des garçons. Même dans ce cas, Fine souligne que l'environnement peut façonner leurs préférences. Ces filles ne font pas non plus preuve d'une meilleure capacité spatiale - une aptitude que l'on dit souvent meilleure chez les hommes.

Nous savons également que les bébés sont extrêmement sensibles aux signaux sociaux qui les entourent et qu'ils peuvent repérer très tôt les différences. Indépendamment de la manière dont ces préférences se développent, ce sont les adultes et les pairs qui continuent à conditionner et à attendre certains comportements, créant ainsi un monde sexué aux conséquences inquiétantes.

Par exemple, lorsque les filles entrent à l'école maternelle, il n'y a pas d'écart entre les sexes en mathématiques, mais cet écart se creuse ensuite lorsque les attentes des enseignants et les attentes personnelles entrent en jeu. Cette situation est particulièrement problématique, car ces stéréotypes sexistes renforcés sont "en contradiction avec le principe égalitaire contemporain selon lequel votre sexe ne devrait pas déterminer vos intérêts ou votre avenir", explique Mme Fine.

Lorsque des jouets spécifiques sont commercialisés auprès des garçons, il se peut également que le cerveau soit modifié pour renforcer les connexions impliquées, par exemple, dans la reconnaissance spatiale. En effet, lorsqu'un groupe de filles a joué au jeu Tetris pendant trois mois, la zone du cerveau impliquée dans le traitement visuel était plus grande que chez celles qui n'avaient pas joué au jeu. Si l'on présente aux filles et aux garçons différents types de passe-temps, les changements cérébraux pourraient naturellement suivre.

Lire aussi :

Comme l'explique la neuroscientifique et auteur Gina Rippon, de l'université d'Aston, le fait que nous vivions dans un monde sexué crée en soi un cerveau sexué. Il crée une culture de garçons qui se sentent conditionnés à se comporter de manière plus typiquement masculine - ils peuvent être exclus par leurs pairs s'ils ne le font pas. Si nous nous concentrons sur les différences, cela signifie également, comme le dit Rippon, que nous commençons à accepter des mythes tels que les garçons sont meilleurs en sciences et les filles en soins.

Ce phénomène se poursuit à l'âge adulte. Il a été démontré que les femmes sous-estiment leurs capacités lorsqu'on leur demande leurs résultats en mathématiques, alors que les hommes les surestiment. Les femmes auront également de moins bons résultats à un test si on leur dit d'abord que leur sexe a généralement de moins bons résultats. Bien entendu, cela pourrait avoir et a effectivement une incidence sur les choix scolaires, universitaires et professionnels.

Plus inquiétante encore est l'idée que la manière dont certains traits masculins sont mis en avant dès le plus jeune âge, puis conditionnés, est liée à la violence sexuelle des hommes envers les femmes. Nous savons par exemple que les individus qui commettent des violences sexuelles ont tendance à avoir un niveau élevé de "masculinité hostile", explique la psychologue Megan Maas de l'université d'État du Michigan. Il s'agit des croyances selon lesquelles les hommes sont naturellement violents, ont besoin de s'épanouir sexuellement et que les femmes sont naturellement soumises.

Crédit photo, Javier Hirschfeld/Getty Images Légende image, Le fait de négliger certains comportements des filles et des garçons peut contribuer à la perception des stéréotypes de genre

Les études montrent également que les filles qui aiment beaucoup les princesses sont plus préoccupées par leur apparence et plus susceptibles de "s'auto-objectiver", c'est-à-dire de se considérer comme un objet sexuel, explique Mme Maas. Les filles qui obtiennent les meilleurs résultats en matière de "stéréotypes sexuels" minimisent également les traits associés à l'intelligence. Une étude a montré que, très tôt, les filles comme les garçons considèrent l'attractivité comme "incompatible avec l'intelligence et la compétence".

Dans un article publié en 2020, Brown et ses collègues affirment également que les agressions sexuelles commises par des hommes à l'encontre de femmes sont si fréquentes précisément en raison des valeurs que nous conditionnons chez les enfants. Cette socialisation provient d'une combinaison de parents, d'écoles, de médias et de pairs. "L'objectivation sexuelle des filles commence très tôt", explique Mme Brown.

L'une des raisons pour lesquelles ces idées et hypothèses sexuées continuent d'exister est, en partie, qu'il existe encore des rapports réguliers sur les différences cérébrales innées entre les hommes et les femmes. Cependant, la plupart des études d'imagerie cérébrale qui ne mettent pas en évidence de différences entre les sexes ne mentionnent pas du tout le sexe. Ou d'autres encore ne sont pas publiées. C'est ce qu'on appelle le problème du "tiroir à dossiers" : lorsqu'aucun effet n'est constaté, il n'est tout simplement pas mentionné ni examiné de près.

Et parmi ceux qui constatent de petites différences, il est difficile de montrer réellement le rôle joué par la culture ou les attentes stéréotypées. Les cerveaux adultes ne peuvent pas non plus être catégorisés en cerveaux masculins et féminins. Dans une étude analysant 1 400 scanners cérébraux, la neuroscientifique Daphna Joel et ses collègues ont constaté "un chevauchement important entre les distributions des femmes et des hommes pour l'ensemble de la matière grise, de la matière blanche et des connexions évaluées".

Lire aussi :

Autrement dit, dans l'ensemble, nous sommes plus semblables les uns aux autres que différents. Une étude a même montré que les femmes se comportaient de manière aussi agressive que les hommes dans un jeu vidéo lorsqu'on leur disait que leur sexe ne serait pas divulgué, mais moins lorsqu'on leur disait que l'expérimentateur savait si les participants étaient des hommes ou des femmes.

Il s'ensuit que les femmes ont tendance à être considérées comme moins agressives et plus empathiques.

Si l'on considère les réactions physiologiques à des situations susceptibles de susciter de l'empathie, les femmes et les hommes réagissent en fait de la même manière, c'est simplement que, dès leur plus jeune âge, les femmes ont été socialisées pour agir davantage en fonction de cette émotion apparemment féminine.

Cela signifie que pour qu'il y ait un changement significatif, les gens doivent d'abord comprendre leurs préjugés et être attentifs lorsque leurs idées préconçues ne correspondent pas aux comportements qu'ils observent. Même de petites différences dans ce qu'ils attendent des filles par rapport aux garçons peuvent s'accumuler avec le temps.

Crédit photo, Javier Hirschfeld/Getty Images Légende image, Certaines données suggèrent que les mères parlent davantage à leurs filles qu'à leurs fils, ce qui améliore le développement du langage.

Il convient donc de se rappeler pourquoi les gens sont conditionnés à penser que les garçons sont plus turbulents et de prendre note des moments où ce n'est pas vrai. Ma fille est certainement tout aussi bruyante - si ce n'est plus - que son frère, alors qu'il aime aussi faire semblant de cuisiner. Si ces exemples ne sont pas nécessairement représentatifs, ils ne correspondent pas non plus à nos idées sur ce qu'aiment les garçons et les filles. Il serait facile pour moi de souligner la propension de mon fils à grimper sur tout et la préférence de ma fille pour le rose, en passant sous silence les nombreuses fois où elle joue avec des voitures et lui avec des poupées.

Lorsque nos enfants commencent inévitablement à souligner les divisions entre les sexes, nous pouvons les aider en révisant les stéréotypes à l'aide d'autres exemples, par exemple en expliquant que les filles peuvent jouer au football et que les garçons peuvent aussi avoir les cheveux longs. Nous pouvons également encourager une gamme diversifiée de jouets, quel que soit le sexe auquel ils sont destinés. Nous devons leur offrir autant d'occasions que possible "de vivre des expériences qui vont à l'encontre de cette sorte d'avalanche de jeux sexués", déclare M. Maas.