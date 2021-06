Covid : comment gérer l'anxiété sociale après le confinement ?

Vous vous sentez anxieux et dépassé à l'idée de reprendre une vie sociale active, après des mois d'enfermement ?

Si l'un de ces scénarios vous est familier, ne vous inquiétez plus, car vous n'êtes pas seul et, selon le Dr Julie Smith, psychologue clinicienne, "vous n'avez aucun problème".

"Lorsque vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous n'avez pas été depuis un certain temps, votre cerveau est câblé pour déclencher une réaction de stress. C'est la façon dont votre cerveau vous dit : "C'est nouveau, c'est différent. Restez vigilant".

En attendant, lisez ses six meilleurs conseils sur la façon de gérer l'anxiété sociale, pour vous aider à retrouver le rythme.

Conseil n° 1 : ne pas remettre à plus tard

L'évitement nourrit l'anxiété et l'aggrave à long terme.

Mais si vous vous sentez anxieux, pourquoi ne pas commencer petit, par une activité sociale qui vous semble plus facile à gérer ?

Conseil n° 2 : faites-le aussi souvent que possible

Plus vous faites quelque chose fréquemment, plus vite cela devient votre zone de confort.

Lorsque nous nous concentrons sur les choses qui nous rendent anxieux, nous le sommes encore plus.

Conseil n° 4 : n'oubliez pas l'"effet de projecteur"

Nous pensons davantage que les autres nous scrutent et nous jugent, alors que la plupart des gens sont plus concentrés sur eux-mêmes que nous ne le réalisons.

Conseil n° 5 : parlez à une personne de confiance

De nombreuses personnes vont se retrouver dans des situations sociales avec des inquiétudes concernant la contamination et la santé.

Une fois que l'on a réalisé que l'on n'est pas le seul, il est plus facile de gérer la situation.

Conseil n° 6 : commencez par la famille et les amis

Si vous commencez par fréquenter votre famille et vos amis, vous serez plus à l'aise et moins anxieux à l'idée de répondre aux attentes.