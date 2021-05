Bernard Arnault: l'histoire du milliardaire Français qui est devenu plus riche que Jeff Bezos et Elon Musk

il y a 55 minutes

Ce qui le rend 300 millions de dollars plus riche que Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, qui a une fortune de 186 milliards de dollars, et Elon Musk, fondateur de SpaceX, qui a une fortune de 147,3 milliards de dollars. Selon le site internet de Forbes.

Qui est Bernard Arnault ?

Son père est l'industriel Jean-Léon Arnaud et sa mère est Marie-Joseph Savinel, fille d'Etienne Savinel, qui a confié à son mari la direction de sa société de génie civil Ferret Savinel, et sa mère aimait beaucoup Dior.

Arnault a rejoint l'entreprise de son père après avoir obtenu son diplôme universitaire et a commencé à élaborer des plans pour développer et faire croître l'entreprise en 1976 et a pris son envol dans le monde des affaires.

Il réunit ainsi une marque vieille de 70 ans qui a séduit des stars du cinéma comme Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jennifer Lawrence et Natalie Portman, avec la société de parfums et de cosmétiques Christian Dior qui possédait déjà sa propre collection.

Arnault a été marié deux fois, et a un fils et une fille de sa première épouse, Anne Dewafrin, et de sa seconde épouse, Helen Mercier, qui est pianiste, et ils ont 3 enfants