Covid : "un mème m'a presque fait quitter mon groupe WhatsApp familial"

9 juin 2021

Mais dans les familles qui n'ont pas encore été touchées par la crise, les blagues et les mèmes provocateurs causent parfois des tensions, explique Megha Mohan, correspondante de la BBC pour les questions de genre et d'identité.

Alors que mon doigt survolait le bouton "quitter le groupe", je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'envisageais sérieusement de quitter le groupe WhatsApp de la famille élargie.

Bien que je me défile fréquemment et sans culpabilité des groupes qui dépassent leur objectif, aucun d'entre eux n'a jamais inclus quelqu'un de ma famille.

Pouvez-vous essayer d'imaginer à quel point un groupe avec des membres actifs sur trois continents peut être bruyant ? C'est encore plus bruyant que vous ne le pensez.

Lorsque la délégation basée en Inde s'endort, le bataillon américain prend le relais pour assurer un flux constant de mèmes, de vidéos des neveux et nièces et de commentaires occasionnels sur les événements mondiaux (élections, par exemple, ou divorces de célébrités).

Je suis en grande partie un répondeur, distribuant régulièrement des émojis en forme de cœur sur les photos des enfants et des animaux de la famille.

Je n'ai pas l'habitude d'entamer une conversation. Jusqu'à ce que, il y a quelques semaines, je partage avec le groupe familial une photo de l'étonnante couverture du New York Times du 26 avril.

L'article portait sur le Covid en Inde et s'accompagnait d'une photo aérienne de dizaines de bûchers funéraires en feu, sous le regard d'une poignée de personnes en tenue de protection.

"Chaque pays a souffert et aucun gouvernement n'a réussi à le gérer", a-t-il écrit. "Et les médias sont pour la plupart partiaux... les médias internationaux ont leur propre agenda."

On y lit : "Le monde entier s'inquiète pour l'Inde, les Indiens s'inquiètent de savoir si la femme de ménage viendra aujourd'hui ou pas."

J'étais là, à regarder mon téléphone depuis mon appartement de Londres, vacciné, et furieux que ma famille en Inde envoie des mèmes et s'en prenne à moi.

Ma famille, qui a fait des études universitaires et appartient à la classe moyenne, n'a heureusement pas été touchée par le virus.

Selon le National Domestic Workers Movement, plus de quatre millions de personnes sont employées comme domestiques dans des foyers plus aisés comme celui de ma famille, mais des estimations officieuses portent ce nombre à 50 millions.

Mes collègues en reportage à Delhi ont déclaré que la grande majorité de ces travailleurs avaient été licenciés par leurs employeurs et que beaucoup n'étaient pas payés.

Et juste à ce moment-là, j'ai vu un tweet d'un écrivain basé à New York : "Je suis sur le point de quitter le groupe WhatsApp de la famille Desi", disait-il.

"Les blagues sur Covid me passent au-dessus de la tête".

Après une brève recherche sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un certain nombre d'utilisateurs de WhatsApp qui ne se connectaient pas avec les blagues familiales sur le Covid, la plupart d'entre eux étant indiens.

L'Inde est le plus grand marché de WhatsApp, avec environ 340 millions d'utilisateurs actifs.

Les Indiens constituent également la plus grande diaspora du monde, selon l'ONU, avec 18 millions de personnes issues de familles indiennes vivant à l'étranger.

Il ne s'agit pas de déshumaniser l'aide ménagère, mais de souligner, et souvent de se moquer, de ses propres privilèges.

Mais les personnes qui vivent dans le pays n'apprécient guère qu'on leur rappelle cette différence de modes de vie et de valeurs, dit-elle, car elles trouvent cela condescendant.

Il existe également des versions plus douces de l'humour quotidien du confinement, qui suscitent moins de réactions dans les groupes familiaux WhatsApp.

L'un d'entre eux montrait une photo du Premier ministre Modi en train d'effectuer la respiration d'une seule narine en yoga, le Nadi Shodhana Pranayama, avec un commentaire disant "Modiji respire d'une seule narine pour que les autres reçoivent plus d'oxygène".

J'ai trouvé quatre chaînes Telegram indiennes de partage de mèmes, dont deux avec plus de 100 000 abonnés, partageant toutes les heures des blagues sur le Covid.

"On a beaucoup parlé de la désinformation qui sévit dans les groupes WhatsApp indiens, mais pas tellement de l'humour potache qui s'y trouve", explique le Dr Rohit Dasgupta, de l'université de Glasgow, spécialisé dans la culture numérique indienne. "Quand on rit, il y a de l'espoir, et l'espoir détourne de la douleur".