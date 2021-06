Comment les échecs ont changé la vie de deux familles de migrants

Shrez (à gauche) et Tani (à droite) aspirent tous deux à devenir champions du monde.

Comme de nombreuses familles de migrants, commencer une nouvelle vie aux États-Unis n'a pas été facile pour les Adewumi.

Après avoir fui les persécutions de Boko Haram dans leur pays natal, le Nigéria, la famille de quatre personnes s'est rendue à New York. Ils ont passé les premiers mois à vivre dans un refuge pour sans-abri, en comptant sur la nourriture et l'aide financière du gouvernement.

Mais leur plus jeune fils, Tanitoluwa - Tani en abrégé - a passé ces mois à s'adonner à un nouveau passe-temps : les échecs. Il jouait, étudiait, lisait des livres - et il était bon.

Si bon, qu'après seulement quelques mois de jeu, il a remporté le championnat d'échecs de l'État de New York en 2019 pour sa catégorie d'âge.

Après cela, tout a changé.

"Ils nous ont tout donné"

Les Adewumis ont passé les premiers mois dans un refuge pour sans-abri, après avoir fui les persécutions de Boko Haram au Nigeria

Tani a fait les gros titres à travers le monde.

Son histoire était remarquable : un élève de CE2 sans domicile fixe remportant un prestigieux tournoi d'échecs et surclassant les enfants des écoles d'élite avec des professeurs d'échecs privés.

Les soutiens ont afflué pour Tani. Ses tuteurs à l'école et au club d'échecs local, Shawn Martinez et Russell Makofsky, ont renoncé à ses frais de scolarité, tandis que sa famille a été submergée de cadeaux et de gestes aimables.

"Une famille m'a offert une voiture toute neuve - une Honda Accord", raconte Kayode Adewumi, le père de Tani.

"Ils nous ont donné une télévision. Ils nous ont donné des meubles, des équipements de cuisine, un lit... ils nous ont tout donné."



Peu de temps après, la famille avait une maison, un compte bancaire à six chiffres et des offres de bourses pour Tani dans trois écoles privées d'élite. Un donateur anonyme a payé leur loyer pendant une année entière.

Le soutien a afflué pour Tani suite à ses succès aux tournois d'échecs.

Ce soutien a changé la vie de la famille. Malgré la réussite de son imprimerie au Nigeria, Kayode n'avait pas réussi à trouver un emploi bien rémunéré à New York.

"La personne qui nous a aidés à trouver un refuge nous a dit qu'il n'y avait rien que je puisse faire dans ce pays, à moins de faire un travail non qualifié, car je n'ai pas été à l'école ici", se souvient-il.

Il travaille maintenant comme agent pour une société immobilière réputée et dit qu'il s'en sort très bien.

La carrière échiquéenne de Tani s'est également épanouie. À dix ans, il est devenu un maître national d'échecs - un titre prestigieux utilisé par la Fédération américaine des échecs.

Mais maintenant, il a des rêves encore plus grands.

"Je veux être le plus jeune Grand Maître de l'histoire", dit-il, le titre le plus élevé du monde des échecs.

"Les échecs ont changé ma vie"

La famille de Tani n'est pas la seule à avoir vu sa vie transformée par les échecs.

De l'autre côté de l'Atlantique, un jeune prodige des échecs de neuf ans a sauvé sa famille de la déportation.

La compétition est l'un des seuls moyens de grimper dans le classement et de remporter de nouveaux titres échiquéens - mais les tournois peuvent coûter cher

Shreyas Royal - ou Shrez en abrégé - vivait avec sa famille au Royaume-Uni lorsque le visa de travail de son père a expiré.

Ses parents, Jitendra et Anju Singh, avaient quitté l'Inde pour s'installer dans le sud-est de Londres lorsque Shrez avait trois ans. Mais en 2018, on a dit à son père que la seule façon de renouveler son visa était de gagner plus de 120 000 livres sterling par an - ce qu'il n'a pas fait.

À ce moment-là, son fils de neuf ans jouait aux échecs en compétition et représentait l'Angleterre au niveau international. Il était classé deuxième au monde dans sa catégorie d'âge.

"Lorsque nous sommes venus ici avec mon visa de travail, nous n'avons jamais pensé que le fait que Shrez aille jouer aux échecs [signifiait] que la vie entière allait changer pour nous", déclare Jitendra.

Le ministre de l'Intérieur Sajid Javid avait alors qualifié Shreyas de "l'un des joueurs d'échecs les plus doués de sa génération".

Après un tollé général, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Sajid Javid, est intervenu personnellement pour permettre à la famille de rester au Royaume-Uni, qualifiant Shreyas de "l'un des joueurs d'échecs les plus doués de sa génération".

Ces mots ont été repris par de nombreux autres acteurs de la scène échiquéenne, notamment Malcolm Pein, capitaine de l'équipe d'échecs de l'Open d'Angleterre, qui a déclaré que Shreyas était "le plus grand espoir échiquéen britannique de sa génération".

La famille est installée, et Shrez - qui a maintenant 12 ans - se dit heureux.



"Bien sûr, je me sens très bien", dit-il. "Une fois que l'on s'est habitué à certaines choses et à un endroit, il est difficile de changer tout cela soudainement. Donc, je me sens très heureux que nous ayons pu rester."

"Les échecs ont beaucoup changé ma vie. Il s'agit principalement de travailler dur et de croire en soi."

Entretenir un talent coûteux

Shrez était le deuxième au monde dans sa catégorie d'âge - mais aujourd'hui, son père dit qu'il a du mal à faire face à ses dépenses.

Le soutien apporté à Tani et Shrez a joué un rôle essentiel dans le changement de situation de leurs familles.

Mais les échecs peuvent être un sport coûteux et difficile à soutenir financièrement.

Participer à des tournois hors concours est l'un des seuls moyens de gagner de nouveaux titres échiquéens - mais cela peut coûter cher. Les frais d'inscription, de déplacement et d'hébergement peuvent aller de quelques dizaines à quelques milliers de dollars.

"Une fois que Shrez a été le deuxième au monde dans sa catégorie d'âge, nous n'avons pas reçu le même soutien", explique Jitendra. "Nous avons donc dû réduire le nombre de tournois auxquels il participe".

"Nous n'avons plus de sponsors maintenant, je dois donc tout dépenser pour lui".

Déterminé à contribuer à la réussite de son fils, Jitendra a décidé de vendre son appartement en Inde pour aider aux dépenses.

"J'ai pris beaucoup de prêts pour soutenir Shrez", admet-il.

Shreyas avait trois ans lorsque sa famille a déménagé au Royaume-Uni, mais à l'âge de 9 ans, il représentait déjà l'Angleterre au niveau international.

Les échecs ont connu un énorme regain de popularité au cours de l'année écoulée - en partie à cause du confinement, et en grande partie grâce à la popularité de la série Netflix The Queen's Gambit.

Le nombre de comptes a doublé sur le plus grand site d'échecs en ligne, et des centaines de milliers de téléspectateurs se connectent pour regarder des streams d'échecs en ligne.

Mais le soutien apporté aux joueurs d'échecs talentueux reste dérisoire par rapport aux sports plus traditionnels, comme le football ou le basket-ball.

Jitendra dit qu'il est déterminé à soutenir son fils aussi longtemps qu'il le pourra, mais il pense qu'il est important que le jeu soit également soutenu par la communauté.

"Je fais de mon mieux, mais je ne sais pas comment je pourrai continuer à l'avenir".