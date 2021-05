Covid : qu'est-ce que la nouvelle variante hybride du Vietnam et pourquoi est-elle inquiétante ?

il y a 49 minutes

Quelle est la particularité de cette nouvelle variante ?

Selon le gouvernement, cette nouvelle variante combine des caractéristiques des mutations identifiées pour la première fois en Inde et au Royaume-Uni, et est facilement transmissible par voie aérienne.

La variante du Covid-19 identifiée pour la première fois en Inde en octobre dernier - appelée B.1.617.2 - est plus transmissible que la variante du Royaume-Uni/Kent - également connue sous le nom de B.1.1.7 - selon les experts.

Les recherches indiquent que les vaccins Pfizer et AstraZeneca, sont très efficaces contre la variante indienne après deux doses, mais la protection d'une seule dose semble réduite.

Rien ne prouve que les mutations du coronavirus provoquent des maladies beaucoup plus graves chez la grande majorité des gens.

Comme pour la version originale, le risque reste plus élevé pour les personnes âgées ou présentant des problèmes de santé sous-jacents importants.

Les virus mutent en permanence et la plupart des variantes sont sans conséquence, mais certaines peuvent rendre un virus plus contagieux.

"Le Vietnam a découvert une nouvelle variante de Covid-19 combinant les caractéristiques des deux variantes existantes découvertes pour la première fois en Inde et au Royaume-Uni", annonce M. Nguyen lors d'une réunion du gouvernement, selon l'agence de presse Reuters.

M. Nguyen précise que la nouvelle variante hybride est plus transmissible que les versions connues précédemment, notamment dans l'air.

Quelle stratégie déploie le Vietnam pour faire face ?

Le Vietnam espère s'attaquer à cette nouvelle épidémie de Covid en soumettant les groupes à risque à des tests de masse à Ho Chi Minh-Ville et en introduisant de nouvelles mesures de distanciation sociale.

Ces efforts sont déployés en réponse à un nouveau foyer lié à une mission religieuse à Ho Chi Minh-Ville qui a enregistré au moins 125 cas positifs et qui est à l'origine de la plupart des infections de la ville.

Les personnes vivant à proximité du groupe ont déjà été testées et sont en confinement.

Les magasins et les restaurants sont fermés, et les activités religieuses sont suspendues.

"Tous les événements rassemblant plus de dix personnes en public sont interdits dans toute la ville, mais la municipalité envisage de réduire le nombre de personnes à cinq seulement", annonce le gouvernement.

Lorsque le virus s'est propagé pour la première fois au-delà de la Chine au début de l'année 2020, le Vietnam a agi rapidement et de manière décisive, en fermant ses frontières à presque tous les voyageurs, à l'exception des citoyens de retour au pays.

Il a ensuite mis en quarantaine et testé toutes les personnes entrées dans le pays et a également procédé à une recherche et à un dépistage généralisés des contacts.