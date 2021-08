Conflit israélo-palestinen: Mohammed Deif, l'insasissable chef borgne du Hamas dans le collimateur d'Israël

"L'invité" de la bande de Gaza

En tant que chef, on attribue à Deif la conception de l'arme caractéristique du Hamas, la roquette Qassam, et du réseau de tunnels sous Gaza. C'est dans ces tunnels que Deif passe la plupart de son temps, échappant à l'armée israélienne et dirigeant les opérations du Hamas, à l'abri des regards.