Économie comportementale : comment le marché local indien s'est construit sur la générosité

Nayantara Dutta

BBC Voyage

il y a une heure

Crédit photo, Peter Adams/Getty Images

"Paisa vasool" est un état d'esprit qui relie un pays incroyablement diversifié, où les habitants trouvent de la valeur dans tout et tirent le meilleur parti de chaque interaction.

Lors de mon premier week-end dans mon nouvel appartement à Mumbai, j'ai visité un marché de producteurs locaux où j'ai rempli un panier de légumes et d'épices.

Au bout de la file, j'ai ajouté une boîte d'œufs mais je n'avais pas la monnaie exacte pour le vendeur.

Il m'a dit de ne pas m'inquiéter et de les prendre gratuitement - je pourrais le rembourser la semaine suivante.

Sa confiance immédiate m'a surpris, tout comme le sentiment inattendu de connexion que j'ai eu avec un étranger, et son acte de gentillesse a fait de moi un client régulier.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

En Inde, il existe un concept culturel appelé paisa vasool, qui se traduit approximativement par "rapport qualité-prix".

Paisa vasool, qui reflète le style de vie local consistant à trouver de la valeur dans tout ce que nous avons et à tirer le meilleur parti de chaque interaction, est souvent compris en termes financiers.

Il décrit la façon dont nous pouvons maximiser l'argent que nous avons déjà dépensé, de la satisfaction de profiter du petit-déjeuner gratuit à l'hôtel à l'ingéniosité d'ajouter de l'eau au shampoing pour qu'il dure plus longtemps.

Il ne s'agit pas de savoir combien nous payons pour quelque chose, mais plutôt ce que nous en retirons.

Crédit photo, Hadnyah/Getty Images Légende image, De nombreux Indiens préfèrent acheter auprès des entreprises locales et des vendeurs de rue.

Mais paisa vasool a aussi une importante composante humaine.

Selon Ritu Birla, professeur associé d'histoire à l'université de Toronto, il s'agit de "mettre l'accent sur les réseaux et les liens dans la société indienne", qui se focalise sur les échanges entre humains.

Qu'il s'agisse de profiter d'une promotion pour offrir le deuxième article à un ami ou de poser quelques questions supplémentaires à un médecin pour tirer un bénéfice supplémentaire de la consultation, il y a un sens de la générosité inhérent au paisa vasool.

C'est un état d'esprit qui relie un pays incroyablement diversifié.

Ainsi, lorsque le vendeur m'a laissé payer les œufs plus tard, j'ai ressenti un sentiment de paisa vasool, ayant reçu une valeur ajoutée de notre interaction. Il y avait un sentiment de réciprocité : maintenant qu'il m'avait fait une faveur, il recevait la valeur de ma confiance et la possibilité que je devienne un nouveau client fidèle.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Hema, une jeune fille du Sénégal qui adore l'Inde

Cet esprit de générosité est rendu par le mot barkat (bénédiction ou abondance en ourdou), qui est utilisé pour décrire une philosophie autour de l'argent.

"Nous disons que lorsqu'il y a barkat, lorsqu'il y a une moralité autour de la source et de l'utilisation de l'argent, il y a une grâce dans la façon dont il semble se multiplier. On n'a pas l'impression de ne pas en avoir assez", explique le Dr Supriya Singh, professeur honoraire en sociologie de la communication à l'université RMIT de Melbourne, en Australie.

"En Inde, l'argent est un moyen de relation". Même si les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils le dépensent et le partagent avec soin.

L'Inde était autrefois l'un des pays les plus riches du monde, mais la colonisation et la corruption ont radicalement modifié son économie. Au cours des 50 dernières années, le pays a également été frappé par des crises financières et des politiques comme la démonétisation.

Aujourd'hui, dans un pays où 60 % de la population vit avec moins de 3,20 dollars par jour, cette incertitude financière a créé une culture dans laquelle les gens font attention à la façon dont ils dépensent leur argent.

Crédit photo, Tuul & Bruno Morandi/Getty Images Légende image, Les relations personnelles sont considérées comme d'une importance vitale dans un pays aussi peuplé.

"La roupie était autrefois une monnaie plus puissante, et l'ancienne génération pense que les choses devraient coûter moins cher qu'actuellement. Ainsi, en grandissant, de nombreux jeunes ont intériorisé le fait qu'ils doivent tirer le maximum de ce qu'ils dépensent", explique Nandini Shenoy, stratège de marque à Mumbai.

En outre, dans un pays aussi densément peuplé, où il est facile de se sentir anonyme en marchant dans les rues, les relations personnelles sont devenues un type de monnaie.

"Il y a un manque de confiance évident envers le gouvernement, mais ce manque de confiance ne se voit pas avec les gens qui vous entourent", a déclaré Harshvardhan Tanwar, cofondateur de No Footprints, une agence de voyage à Mumbai.

Lire aussi :

Cette situation a donné naissance à une économie informelle, en dehors des chaînes de magasins et des grandes surfaces, où de nombreuses personnes préfèrent acheter auprès des entreprises locales et des vendeurs de rue en raison de cette touche personnelle.

Shenoy fréquente le même magasin du coin depuis des décennies. "J'ai une confiance irréprochable dans le propriétaire du magasin, qui me connaît depuis l'âge de cinq ans, pour ne pas me tromper et me traiter mieux qu'un grand magasin, où je serais l'une des nombreuses personnes anonymes", dit-elle.

Même si Shenoy peut trouver des produits de meilleure qualité dans un grand supermarché, elle préfère l'expérience personnelle de l'achat auprès de son vendeur local, quelqu'un qui l'aidera à choisir entre plusieurs options et lui dira quels produits n'en valent pas la peine.

Lorsque j'ai déménagé de New York en Inde, j'ai cherché un médecin sur Google, ce qui a amusé ma famille et mes amis. Lorsque j'ai raconté cette histoire à Tanwar, il était d'accord : "Vous allez chez un médecin qui vous est recommandé par quelqu'un que vous connaissez, et ce n'est pas parce que vous faites confiance au médecin, mais parce que vous faites confiance à la personne qui vous le recommande."

Crédit photo, Tuul & Bruno Morandi/Getty Images Légende image, Les voyageurs peuvent faire l'expérience du paisa vasool sur les marchés et dans les bazars du pays.

Paisa vasool m'a également fait découvrir un nouveau type de lien humain avec les personnes chez qui j'achète. Il y a une joie inhérente à parler à un être humain, et non à une entreprise, car cela rend le monde un peu plus personnel. Après seulement quelques semaines dans la ville, je me suis sentie plus à l'aise pour discuter avec les vendeurs locaux.

Au bout de seulement trois visites, mon tailleur a commencé à plaisanter avec moi quand il ne m'avait pas vu depuis quelques jours. Bientôt, il me demandait combien je voulais payer lorsque je demandais combien coûtait un raccommodage.

La première fois que j'ai fait mes courses hebdomadaires chez un nouveau subziwalla (vendeur de légumes), j'ai découvert en rentrant chez moi des kadi patta (feuilles de curry) gratuites dans mon sac.

"En Inde, les affaires vont au-delà de la transaction. Il s'agit autant de la personne que du produit", a déclaré Tanwar. "En Inde, les gens investissent dans les personnes autant que dans les produits ou les services."

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, En Inde, les cheveux des fidèles coupés dans les temples finissent pour la plupart en Europe, en Afrique et en Amérique.

Tanwar se rend dans le village de pêcheurs indigènes de Worli Koliwada pour acheter son poisson à une femme koli locale, et quand elle n'a pas un bon produit, elle lui dit d'acheter à quelqu'un d'autre. Son honnêteté se paie au prix des affaires, mais elle sait qu'elle le gardera comme client fidèle. Lorsqu'il n'a pas d'argent sur lui, elle lui dit : "Payez-moi plus tard". L'argent est la moindre des choses dans notre transaction".

Ce type d'échanges informels sur les marchés et les charrettes de rue illustre parfaitement paisa vasool.

"Vous faites l'expérience du monde entier, par opposition à une franchise plate, explique le Dr Birla. Lorsque je me promène dans un bazar, que j'admire les couleurs vibrantes des châles et des saris et la percussion des bracelets, c'est une expérience sensorielle qui a de la valeur. Je peux acheter du bhutta (maïs grillé) et, pendant que j'attends, avoir un moment de connexion avec le vendeur qui se souvient que j'aime le mien très épicé.

"Il est important de prêter attention à la valeur incalculable de ces contextes", a déclaré le Dr Birla.

Crédit photo, Peter Adams/Getty Images Légende image, Paisa vasool, c'est trouver une valeur ajoutée dans chaque interaction.

Lorsque je suis arrivé à Mumbai, j'ai cherché en ligne des conseils et des guides de voyage. Mais j'ai rapidement commencé à utiliser paisa vasool pour tirer le meilleur parti de chaque expérience.

J'ai passé une journée entière à Kala Ghoda, un quartier créatif du sud de Bombay, en prenant le temps de visiter tous les endroits de ma liste afin de rentabiliser au maximum mon temps et le coût du taxi.

Après que mon ami ait organisé un atelier au Soho House, un club réservé aux membres à Juhu, nous sommes restés pour dîner afin de profiter pleinement de l'espace réservé aux membres. L'organisateur de l'événement avait laissé un bon au bar pour nous, et nous avons donc acheté des boissons correspondant exactement à l'addition.

Plus que la satisfaction d'économiser de l'argent après un dîner coûteux, cela m'a encouragé à rester plus longtemps et à savourer le moment.

Les visiteurs en Inde peuvent également faire l'expérience du paisa vasool en s'immergeant dans la culture locale et en tirant le meilleur parti de chaque interaction.