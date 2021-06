Virus : comment les laboratoires sont contrôlés et pourquoi les risques sont à prendre au sérieux

John Simpson

BBC News

6 juin 2021

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts estiment que le risque d'une attaque dans un laboratoire est sous-estimé.

Nous avons déjà vu ce qu'un virus hors de contrôle peut faire à notre planète surpeuplée et hautement interconnectée. Quelque 166 millions de personnes ont été infectées en 18 mois seulement.

Officiellement, le nombre de décès dus au covid-19 est de 3,4 millions, mais l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le nombre réel est probablement de 8 millions, voire plus.

Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils examinent les origines du virus et n'excluent pas la possibilité qu'il se soit échappé d'un laboratoire de Wuhan, même si l'OMS a déclaré au début de l'année que cette théorie est "extrêmement improbable".

Mais nous avons toujours connu le risque qu'une telle chose se produise avec un agent pathogène mortel.

Aujourd'hui, un grand spécialiste de la guerre biologique a appelé les dirigeants des principales nations industrialisées, regroupées au sein du G7, à envisager d'imposer des restrictions plus strictes, avertissant que les laboratoires mal réglementés sont une porte d'entrée pour les terroristes.

Crédit photo, EPA Légende image, Entre trois et huit millions de personnes sont mortes du covid dans le monde en seulement 18 mois.

Le colonel Hamish de Bretton-Gordon est un militaire devenu universitaire qui a commandé le régiment chimique, biologique, radiologique et nucléaire britannique.

Il a examiné de première main les effets de la guerre chimique et biologique, notamment en Irak et en Syrie.

"Malheureusement, j'ai passé une grande partie de ma vie dans des endroits où il y a des gouvernements voyous qui veulent nuire à d'autres personnes. Je pense que ces laboratoires sont une cible évidente pour les terroristes et d'autres groupes, et c'est à nous de leur rendre la tâche aussi difficile que possible", dit-il.

Les contrôles internationaux sur ces centres où des virus dangereux sont créés et étudiés se sont révélés d'une faiblesse inquiétante.

Les personnes travaillant avec des agents pathogènes de différents types sont classées en fonction de leur degré de risque biologique potentiel, 1 étant le risque le plus faible et 4 le plus élevé.

Une cinquantaine de laboratoires dans le monde entrent dans la catégorie 4, dont Porton Down, près de Salisbury, le centre de recherche biologique et chimique le plus secret de Grande-Bretagne.

Plus de 3 000 laboratoires

Porton Down est souvent décrit comme l'ultime norme de biosécurité, et les laboratoires de catégorie 4 sont certainement très strictement réglementés.

Mais les laboratoires de catégorie 3, avec des contrôles plus légers, sont beaucoup plus courants. Le colonel De Bretton-Gordon affirme qu'il y a plus de 3 000 laboratoires de catégorie 3 dans le monde.

La plupart sont impliqués dans la recherche médicale, mais cela implique généralement de stocker et de tester des virus comme le covid-19.

Et certains se trouvent dans des pays comme l'Iran, la Syrie et la Corée du Nord, où les motivations du pouvoir en place sont jugées malveillantes par une grande partie du reste du monde.

Par rapport à la menace biologique, la recherche sur les armes chimiques est beaucoup mieux réglementée.

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a été créée en vertu de la Convention sur les armes chimiques en 1997 et compte 193 pays membres.

Crédit photo, AFP Légende image, L'OMS estime qu'il est très peu probable que le covid s'échappe d'un laboratoire, mais les États-Unis n'excluent pas de l'inclure dans leur enquête.

Elle est habilitée à effectuer des inspections physiques pour s'assurer qu'aucune activité illégale de recherche et de développement n'a lieu.

Comme l'ont montré les événements survenus en Syrie, il n'a pas été possible d'éradiquer la fabrication et l'utilisation d'armes chimiques, mais l'OPAQ est active et efficace.

Le contrôle de la recherche et de l'armement biologique est moins rigoureux.

La Convention sur les armes biologiques (CAB), qui interdit de manière efficace les armes biologiques et toxiques, est entrée en vigueur en 1975.

Cependant, le nombre de pays qui ont adhéré à la CAB est encore plus faible, et aucun n'a pu se mettre d'accord sur un régime de vérification adéquat pour s'assurer que les membres respectent tous ses termes.

Une opportunité pour le G7 ?

Le colonel De Bretton-Gordon espère que les risques posés par les centres biologiques du monde entier seront mis à l'ordre du jour du sommet des dirigeants du G7 en juin, et il a fait pression sur les ministres du gouvernement britannique pour obtenir des contrôles plus stricts.

Parmi ses partisans figure un ancien chef de la CIA, le général David Petraeus.

"Je pense que pratiquement n'importe quel président américain voudrait soutenir cette suggestion. Les dirigeants du monde entier doivent la faire adopter. Certains peuvent s'opposer à l'idée pour leurs propres raisons - la Corée du Nord, par exemple. Mais je pense que la grande majorité le souhaite", déclare le général Petraeus.

De 2007 à 2008, le général Petraeus était le commandant de la force multinationale dirigée par les États-Unis en Irak, un pays qui, sous le régime de Saddam Hussein, était soupçonné de produire des armes chimiques et biologiques, bien qu'aucune n'ait été découverte après l'invasion américaine de 2003.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le général Petraeus fait partie de ceux qui réclament plus de sécurité dans les biocentres

Le temps qu'il a passé à la tête de la CIA a renforcé sa crainte que des armes biologiques sous le contrôle d'un gouvernement malveillant puissent constituer une menace très grave.

Pendant des décennies, les nations ont fait pression pour un plus grand contrôle des armes nucléaires et, plus tard, des armes chimiques et de la recherche qui les développe.

Ces causes ont déjà fait de nombreux morts : les armes chimiques ont tué des milliers de Kurdes en Irak en 1988, et un nombre inconnu de Syriens pendant la guerre civile actuelle.