Chirurgie esthétique : pourquoi les appels vidéo pourraient être à l'origine d'une hausse chez les hommes

il y a 49 minutes

Légende image, Ed, photographié ici avant son Botox, raconte que certains de ses amis et de sa famille étaient inquiets... tandis que d'autres étaient jaloux.

Alors que de plus en plus d'hommes se renseignent sur la chirurgie esthétique pendant la pandémie, Ed Butler, journaliste à la BBC, décide de braver l'aiguille du Botox.

Il y a un vieux dicton qui dit "on n'a des rides que là où il y a eu des sourires".

Les miennes apparaissent dans certains des coins les plus étranges de mon visage de 54 ans.

L'application d'un remède chirurgical n'était pas sur mon radar jusqu'à récemment, lorsque l'année dernière a révélé une augmentation surprenante du nombre d'hommes cherchant à se faire "retoucher".

La British Association of Aesthetic Plastic Surgeons indique qu'un tiers de ses membres ont constaté une augmentation des demandes de renseignements de la part des hommes l'année dernière. Serait-ce parce que nous avons tous passé l'année dernière à voir éternellement notre reflet dans les appels vidéo du travail ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les interminables appels vidéo de l'année dernière nous ont-ils rendus plus soucieux de notre apparence ?

"Nous savons que de plus en plus de gens ont été sur les médias sociaux, et les conférences téléphoniques, parce qu'ils étaient coincés à la maison", explique le Dr Helena Lewis-Smith, chercheuse en psychologie spécialisée dans l'image corporelle à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre.

"Il y a un outil sur Zoom, par exemple, qui permet aux gens de lisser l'apparence de leur peau. Les personnes qui sont plus susceptibles d'appuyer sur ce bouton pendant ces appels sont plus susceptibles d'être investies dans leur apparence, et d'avoir une moins bonne image corporelle."

La tendance croissante de la chirurgie esthétique masculine est plus prononcée aux États-Unis, où la demande a triplé au cours des deux dernières décennies.

"Notre société accorde une grande importance à la jeunesse", explique le Dr Alan Matarasso, ancien président de l'Association américaine des chirurgiens plasticiens.

"Les hommes sont aussi préoccupés que les autres par leur apparence."

"Et la culture du lissage masculin a changé : il est devenu socialement acceptable pour les hommes, alors qu'il ne l'était peut-être pas auparavant."

L'évolution des modes de travail modernes fournit également une logique commerciale plus dure, pense-t-il.

"Nous ne sommes plus dans un monde où quelqu'un vit dans la même maison, ou occupe le même emploi, toute sa vie", explique le Dr Matarasso. "Et que l'on adhère ou non à cette idée, beaucoup d'entre nous jugent les gens sur leur première impression."

Je n'avais pas appuyé sur des boutons de modification de l'image lors d'appels vidéo, mais j'étais curieux de voir pourquoi on en faisait tout un plat. J'avais déjà discuté de mon projet avec des amis et des membres de ma famille, dont les réactions allaient du rictus à l'inquiétude, en passant par la fascination et, dans un cas, une jalousie mal dissimulée.

La chirurgie plastique commence à ressembler à la ligne de front d'une guerre culturelle non déclarée, avec des préjugés et des humiliations dispensés généreusement des deux côtés.

Crédit photo, Helena Lewis-Smith Légende image, Le Dr Helena Lewis-Smith s'inquiète du fait que l'industrie de la beauté en général "exploite l'insatisfaction des gens".

Pour ceux qui franchissent le pas, l'intervention la plus populaire (pour les hommes et les femmes) est probablement le Botox. Connu également sous le nom de toxine botulique, il s'agit du nom commercial d'une protéine qui, en quantités beaucoup plus importantes, est active dans la maladie du botulisme.

Mais que cela ne vous rebute pas forcément. Appliqué de manière minimale sur votre visage, il est censé aider à atténuer les rides, telles que les pattes d'oie et les rides du lion, en gelant les muscles pendant plusieurs mois.

"Nous avons des hommes d'affaires plus âgés qui ont réussi et le propriétaire d'une société de voitures de course", déclare le Dr Salinda Johnson en décrivant certains des clients qui se rendent dans sa clinique cosmétique de Londres. "Les hommes plus âgés sont plus préoccupés par le vieillissement. Et nous avons aussi de jeunes travailleurs de la City qui veulent être plus beaux et plus attrayants."

Après une brève consultation, on m'encourage à m'allonger sur le canapé, à recevoir une généreuse couche d'antiseptique sur le front, puis une série de piqûres. C'est une aiguille très fine.

Je n'ai pas trouvé les injections inconfortables, bien qu'on m'ait prévenu de la possibilité de maux de tête à court terme et de la nécessité d'éviter tout exercice vigoureux dans les heures à venir. Mais je me demande encore si mes rides et mes plis ne sont pas simplement une indication de l'expérience ou du caractère.

Légende image, Ed dit que les injections n'étaient pas douloureuses

Le Dr Matarasso affirme que pour nombre de ses patients masculins, l'expérience peut être transformatrice. Mais il prévient qu'il ne s'agit pas pour lui d'offrir une jeunesse éternelle.

"Nous sommes là pour que les gens soient aussi beaux qu'ils se sentent bien. Nous ne pouvons pas vraiment faire revenir en arrière une personne de 65 ans et lui donner l'impression qu'elle a 25 ans."

Les médias sociaux et grand public sont inondés de récits sur la chirurgie plastique qui a mal tourné. Les cliniciens très réputés qui proposent des traitements ne manquent pas, mais il existe aussi une armée de praticiens non formés, notamment dans les pays moins réglementés, attirés par les énormes profits à réaliser dans ce secteur.

Bien que les risques associés à une injection de Botox soient faibles, toute personne prévoyant un traitement est invitée à vérifier minutieusement les qualifications des personnes qui le pratiquent, ainsi que les options de suivi.

"Les émissions de télévision et les médias sociaux normalisent essentiellement ce qui peut être des procédures très risquées", prévient le Dr Lewis-Smith. "Les gens éprouvent un certain degré de bonheur et de satisfaction corporelle accrus [grâce à la chirurgie esthétique] à court terme, mais nous ne savons pas comment ils vont se sentir cinq ou dix ans plus tard."

Elle s'inquiète de la tendance, tant chez les hommes que chez les femmes, à consacrer tant d'efforts à se perfectionner, surtout lorsque les modes autour de l'apparence et de la forme du corps sont susceptibles de changer.

"Aujourd'hui, tout tourne autour des Kardashian, il y a 10 ans c'était Kate Moss", dit-elle. "Pensez aux différents types de corps de ces personnes. Les femmes pourraient maintenant vouloir avoir des implants fessiers, des implants mammaires, des remplissages de lèvres, mais que se passe-t-il après quelques années quand on nous vend un idéal différent ?"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Dr Lewis-Smith prévient que si, à l'heure actuelle, de nombreuses femmes veulent copier le look de la famille Kardashian, ce ne sera peut-être plus le cas dans quelques années, car les idéaux en matière de corps et de style évoluent.

Deux semaines après mes injections de Botox, je ne vois pas de grands changements dans mon apparence, même si je ressens un engourdissement général au niveau du front. On m'a dit que la congélation des muscles contribuera à inhiber la création de futures rides.

Le Botox est en fait plus préventif que transformateur, et je devrai recommencer après trois ou quatre mois si je suis déterminé à maintenir l'effet. On dit que c'est ainsi que de nombreux hommes célèbres d'Hollywood ont conservé leur peau jeune plus longtemps qu'on ne l'imagine. Bien que certains, comme George Clooney, affirment ne pas être tentés.

Le marché mondial de la chirurgie esthétique devrait atteindre 67 milliards de dollars d'ici 2026. Le Dr Lewis-Smith s'inquiète de savoir où nous mène cette quête incessante d'améliorations esthétiques.

Légende image, Ed, photographié ici après les injections, dit avoir eu le front engourdi pendant quelques semaines après.

"Nous essayons d'adapter ce avec quoi nous sommes nés pour que l'industrie de la beauté gagne de l'argent", dit-elle. "Pour être honnête, cela me fait peur".