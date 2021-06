Naomi Osaka : "La joueuse de tennis nous donne à tous une chance de discuter de l'anxiété et de la santé mentale dans le sport"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Naomi Osaka s'est retirée de Roland-Garros après avoir boycotté ses obligations aupres des médias lors du tournoi pour protéger sa santé mentale

La décision de Naomi Osaka de se retirer de Roland-Garros, après la polémique sur son refus de parler aux médias lors du prestigieux tournoi de tennis, a fait sensation dans le monde du sport.

La numéro deux mondiale s'est retirée de ses fonctions médiatiques pour protéger sa santé mentale. Dans un tweet annonçant cette décision, Osaka, 23 ans, a déclaré qu'elle avait "souffert de longues périodes de dépression" depuis qu'elle a remporté son premier titre du Grand Chelem, en 2018, et qu'elle allait désormais "prendre du temps loin des courts de tennis".

Osaka avait déjà été condamnée à une amende et menacée d'expulsion du tournoi par la Women's Tennis Association (WTA), l'instance dirigeante du sport. Sa décision de boycotter les conférences de presse obligatoires d'après-match a suscité des réactions mitigées et a suscité les critiques de certains médias et de certains collègues.

Mais le Dr Francesca Cavallerio, maître de conférences en psychologie du sport et de l'exercice à l'Université Anglia Ruskin au Royaume-Uni, affirme que les autorités sportives ont délaissé la joueuse nippo-haïtienne.

Elle pense que la réaction négative à la position d'Osaka entrave en fait les efforts visant à engager les athlètes dans une conversation ouverte sur leurs problèmes de santé mentale.

"Je suis plus surprise par les réactions que par l'action d'Osaka. Elle prend juste soin d'elle après avoir réalisé que quelque chose ne fonctionnait pas pour elle, et nous aurions tous accepté cela si cela n'était pas venu d'une athlète d'élite", a déclaré l'universitaire à la BBC.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vainqueur de quatre titres du Grand Chelem, Osaka dit qu'elle a souffert de dépression depuis sa première victoire à l'US Open 2018

"Pendant des années, les gens ont essayé de briser la stigmatisation entourant la santé mentale, et les athlètes se sont ouverts sur des problèmes tels que la dépression et les troubles de l'alimentation. Nous encourageons cela, mais nous les critiquons ensuite lorsque cela va à l'encontre d'intérêts plus importants", ajoute Mme Cavallerio.

C'est une idée fausse courante de supposer qu'un athlète qui performe à un niveau élevé dans une discipline donnée sera automatiquement capable de faire face à l'examen du public, souligne l'expert en psychologie du sport.

En ce sens, il serait injuste de s'attendre à ce que tous les joueurs de tennis, par exemple, réagissent de la même manière aux pressions exercées par les médias.

"Si quelqu'un aime être un athlète et être le meilleur possible dans son sport, cela ne veut pas dire que parler de ses émotions est donné à tout le monde".

Anxiété de performance

Le court de tennis contre la salle de presse : l'enjeu dans les deux milieux est également très différent pour les sportifs, précise la psychologue.

"Pourquoi Naomi Osaka devrait-elle utiliser les mêmes compétences qu'elle utilise pour jouer contre Serena Williams pour faire face à une conversation avec des journalistes ?" interroge le Dr Cavallerio.

Crédit photo, Fran Cavallerio Légende image, L'experte en psychologie du sport Francesca Cavallerio a critiqué la façon dont les autorités sportives ont traité le cas d'Osaka

"Nous comparons des situations qui provoquent différents types d'anxiété de performance".

Osaka a déjà parlé de ses combats contre la dépression après le moment où elle a atteint le sommet - sa victoire à l'US Open 2018. Elle a déclaré qu'elle souffrait d'anxiété sociale et, comme mécanisme d'adaptation, elle porte souvent des écouteurs sur le court pour "atténuer l'anxiété sociale".

Les conférences de presse obligatoires, qui dans les tournois de tennis sont programmées dans les 30 minutes suivant la fin d'un match, ont ajouté à ses difficultés.

La décision de se retirer de ces engagements médiatiques, souligne le Dr Cavallerio, devrait être abordée de différentes manières, plutôt que de soumettre les joueurs à des amendes ou même de les exclure des tournois.

Canal direct aux fans

L'expert pense également qu'il pourrait y avoir un problème plus important pour les autorités sportives et le secteur du sport, si davantage d'athlètes décident de suivre Osaka et choisissent de donner la priorité aux réseaux sociaux comme moyen de faire passer leur message.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Osaka porte souvent des écouteurs au tribunal pour "atténuer l'anxiété sociale

La star du tennis a publié sa déclaration dans son intégralité sur son compte Twitter, où elle a révélé qu'elle trouvait souvent "stressant de toujours essayer de s'engager" avec les médias traditionnels.

"Bien que la presse spécialisée ait toujours été gentille avec moi (et je tiens à m'excuser auprès de tous les journalistes sympas que j'ai pu blesser), je ne suis pas une oratrice naturelle et j'éprouve d'énormes vagues d'anxiété avant de parler aux médias du monde entier, " a écrit Osaka.

"La question ici est pourquoi la situation devrait-elle être si stressante pour certains athlètes ? Ils ont tous des comptes sur les réseaux sociaux, alors pourquoi n'enregistreraient-ils pas simplement une vidéo expliquant ce qu'ils ressentent, dans leurs propres mots, et la diffuseraient à quiconque ils veulent ?" interroge le Dr Cavallerio.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Je ne suis pas une oratrice naturelle et j'éprouve d'énormes vagues d'anxiété avant de parler aux médias du monde entier,"a déclaré Osaka

"Je me demande si la réaction (négative) au choix d'Osaka est simplement due au fait que certaines personnes perdront un certain contrôle. C'est peut-être aussi le moment pour les médias d'écouter vraiment les athlètes plutôt que d'aller simplement chercher des potins, des émotions et des réactions quand tout est trop frais."

Naomi Osaka pourrait également montrer comment les athlètes d'élite de sa génération pourraient choisir d'interagir à l'avenir, estime la psychologue du sport - et la joueuse a reçu le soutien du public et de ses collègues.

"Il faut qu'une personne s'exprime, puis d'autres suivront. C'est une chance d'apporter un changement positif, mais il ne semble pas que les autorités du tennis aient vraiment géré la situation de manière très compréhensive."