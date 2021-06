Racisme : le problème omniprésent du "racisme linguistique"

Christine Ro

BBC Future

il y a 4 heures

Crédit photo, Getty Images

L'été dernier, Triangle Investigations, un cabinet de conseil en RH basé à New York, a examiné des allégations de discrimination fondée sur l'accent dans une organisation mondiale à but non lucratif. Un membre du personnel à l'accent éthiopien avait signalé que ses collègues l'interrompaient fréquemment pendant les appels Zoom, commentaient l'inintelligibilité de son anglais et l'excluaient des réunions. Il était gêné lors des réunions auxquelles il pouvait participer et finissait par utiliser la fonction de chat au lieu de prendre la parole, explique Kia Roberts, fondatrice et directrice de Triangle.Lorsque Kia Roberts et son équipe se sont penchés sur la question, ils ont constaté que les allégations étaient fondées et que les employés de couleur étaient traités différemment ; on leur manquait de respect, comme s'ils n'étaient pas compétents pour occuper leur poste, et leurs opinions et suggestions n'étaient pas prises au sérieux.

L'enquête a finalement conduit l'association à mettre en place une formation des employés et des contrôles périodiques des RH pour tenter de remédier à ce problème.

Bien entendu, ce cas de discrimination linguistique n'est pas un épisode isolé.

Dans le monde entier, le nombre de personnes utilisant l'anglais n'a jamais été aussi élevé, et c'est une langue dominante dans les affaires, la science et le gouvernement. L'anglais est en constante évolution, en raison des diverses façons dont les différentes nations et groupes l'utilisent.

Pourtant, au lieu d'embrasser cette diversité linguistique, nous continuons à privilégier certains types d'anglais par rapport à d'autres, ce qui signifie que les locuteurs natifs et non natifs qui s'écartent de ce qui est considéré comme "standard" peuvent être jugés, marginalisés et même pénalisés pour la façon dont sonne leur anglais .Tous les types de discrimination linguistique ne sont pas intentionnels ; de nombreuses personnes qui pensent être inclusives ne comprennent pas que leurs préjugés inhérents les poussent à porter des jugements qu'ils ne savent même pas qu'ils portent.

Pourtant, quelle que soit la cause de ce type d'incidents, les travailleurs en ressentent les effets durables, souvent démoralisants. Et si ce genre de situation perdure - surtout lorsque les entreprises ne les reconnaissent pas ou n'y mettent pas fin - les choses peuvent empirer pour les travailleurs, car ils sont mis à l'écart ou carrément exclus sur le lieu de travail. À l'heure où le monde est de plus en plus connecté dans un contexte de travail à distance, il est impératif que les travailleurs puissent se parler de manière efficace et respectueuse. Alors, comment mettre fin à la discrimination linguistique et créer un usage plus inclusif et fonctionnel de la langue au profit des locuteurs natifs et non natifs ?

On estime que les locuteurs de certains pays multilingues utilisent des formes d'anglais moins "légitimes" que les autres

Secrète ou manifesteDans le monde, les locuteurs non natifs de l'anglais sont trois fois plus nombreux que les locuteurs natifs, bien que la définition du terme "locuteur natif de l'anglais" soit compliquée. Ce terme fait généralement référence à toute personne dont l'anglais est la première langue depuis la petite enfance.

Mais de nombreux enfants grandissent en apprenant plusieurs langues simultanément - par exemple, si leurs parents sont originaires de différents endroits, ou si une nation a plusieurs langues officielles. Un statut particulier est attaché à l'anglais qui semble provenir de pays riches, majoritairement blancs et majoritairement monolingues. Selon cette vision limitée, les pays multilingues comme le Nigéria et Singapour ont des formes d'anglais moins "légitimes" et moins souhaitables (même si l'anglais est une langue officielle dans ces deux pays).

Selon Sender Dovchin, sociolinguiste à l'université Curtin de Perth, en Australie, les formes d'anglais les plus respectées dans le monde sont les variétés britanniques, américaines et australiennes. Dans un même pays, certaines formes d'anglais présentent moins d'avantages.

Pour ne donner qu'un exemple aux États-Unis, l'anglais afro-américain reste incompris et discriminé.

Et à l'échelle internationale, certains types de locuteurs sont jugés en fonction de leur nationalité ou de leur race, plutôt que de leurs compétences réelles en matière de communication.

"Lorsque l'anglais est parlé par certains Européens, y compris par exemple l'anglais à l'accent français, allemand ou italien, ils peuvent être considérés comme très mignons, sophistiqués, élégants et ainsi de suite", explique Mme Dovchin.

Mais, ajoute-t-elle, l'anglais parlé par des Asiatiques, des Africains ou des Moyen-Orientaux peut être considéré comme difficile et désagréable.

Ces stéréotypes linguistiques s'appliquent même lorsque ces Asiatiques, Africains ou Moyen-Orientaux sont en fait des locuteurs natifs de l'anglais. Le simple fait de voir un visage asiatique fait que certains Américains considèrent que l'anglais de cette personne est difficile à comprendre, quelle que soit sa façon de parler ou son lieu de naissance.

Je suis né aux États-Unis, j'ai un passeport britannique et un diplôme d'anglais, mais comme beaucoup d'autres personnes d'origine asiatique, j'ai fait l'expérience surréaliste de personnes me complimentant sur ma maîtrise de l'anglais.

Ces perceptions alimentent le racisme linguistique, ou le racisme fondé sur l'accent, le dialecte et les modes d'expression. Le racisme linguistique peut prendre la forme d'une dévalorisation ou d'une humiliation délibérée, comme les "brimades liées à l'accent ethnique" qui se produisent malgré la maîtrise réelle de l'anglais.

Il peut aussi être plus caché, comme l'exclusion sociale involontaire des personnes dont l'anglais a un accent étranger, ou un compliment apparemment bien intentionné à l'égard de l'anglais d'un Américain d'origine asiatique.

Ces exemples montrent que les auteurs ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font, car un certain nombre de mécanismes psychologiques subtils entrent en jeu.

D'un point de vue cognitif, il faut plus de travail pour comprendre un accent moins familier. La puissance cérébrale supplémentaire requise, ainsi que les sentiments plus chaleureux envers les membres de son propre groupe, peuvent conduire à des attitudes négatives envers une personne parlant un type d'anglais différent.

Dans l'ensemble, il est courant de supposer que les locuteurs non natifs sont moins véridiques, moins intelligents et moins compétents ; des études psychologiques suggèrent que les gens accordent moins de crédibilité aux déclarations prononcées avec un accent étranger.

Ces mécanismes subtils alimentent des comportements qui peuvent avoir un impact négatif sur les personnes parlant différentes formes d'anglais.

J'ai été coupable de cela dans la pratique.

Je me suis retrouvé à graviter autour de collègues avec lesquels je pouvais facilement plaisanter (afin de ne pas avoir à expliquer ou remplacer des américanismes comme "inside baseball" qui signifie des aspects d'un sujet connus exclusivement des experts ou des initiés ou des termes britanniques comme "take the piss" qui veut dire se moquer de quelqu'un).

J'ai supprimé des expressions en anglais indien dans des rapports, comme "upgradation", sans me demander pourquoi je considère "upgrading" comme le meilleur terme. Et dans des accès d'impatience pendant des conversations de travail, j'ai repris ou terminé les phrases de collègues plus hésitants.

Tous les types de racisme linguistique ne sont pas intentionnels, mais les jugements sont omniprésents en raison de nos préjugés inhérents

Ce type de préjugé peut avoir des conséquences psychologiques importantes.

Les recherches de Dovchin montrent que de nombreuses personnes qui sont humiliées ou exclues à cause de leur langue développent des complexes d'infériorité et commencent à croire qu'elles sont en fait moins intelligentes.

De nombreuses personnes multilingues déclarent avoir une certaine confiance dans leurs compétences en anglais dans leur pays d'origine, puis perdre cette confiance en raison de la façon dont elles sont traitées dans les pays anglophones.

Dans le pire des cas, le racisme linguistique peut entraîner des privations en matière d'éducation, d'emploi, de santé et de logement.

Sur le lieu de travail, les personnes ayant un certain accent peuvent être ouvertement harcelées (comme cet employé portoricain d'un centre d'appel à qui un client a dit "votre accent stupide me rend malade"), ou exclues de certaines opportunités (comme cet employé pakistanais des transports à Londres que son supérieur a empêché de participer à des conférences téléphoniques).

La discrimination peut aussi signifier que certaines personnes ne passent même pas la porte.

Par exemple, Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, qui dirige des fonds d'amorçage pour les jeunes entreprises, a ouvertement admis que le programme était partial à l'égard des candidats ayant un fort accent étranger.

Dans une interview accordée à la publication économique Inc, il a émis l'hypothèse que "toute personne ayant la moitié d'un cerveau se rendrait compte que l'on a plus de chances de réussir si l'on parle un anglais idiomatique, et qu'il faut donc qu'ils n'en aient aucune idée s'ils ne se débarrassent pas de leur fort accent".

Ces commentaires ont suscité un tollé, mais Graham ne s'est pas laissé abattre, écrivant "vous ne pouvez pas faire en sorte que ce soit difficile de vous comprendre". Il s'agit là d'une expression classique du privilège des locuteurs natifs : la minorité des locuteurs de l'anglais mondial exigeant que la majorité change.

Le racisme linguistique doit être combattu de front, tant au niveau des entreprises que des individus. "Si nous attendons que cela se produise de manière organique, cela n'arrivera jamais", estime M. Dovchin.

Tout d'abord, les organisations doivent adopter une stratégie consistant à avoir des conversations permanentes sur la diversité linguistique en tant que type de diversité, à éduquer le personnel sur la façon dont les préjugés liés à la langue affectent les communications et les opportunités, et à incorporer cela dans les politiques.

Mais, à un niveau individuel, les personnes dont l'anglais est la première langue peuvent rendre leur anglais plus accessible.

Ils peuvent ralentir et éviter les blagues internes et les expressions idiomatiques, par exemple.

Ils peuvent parler moins dans les réunions pour donner plus d'espace aux locuteurs non natifs, tout en permettant à ces derniers de présider les réunions et de donner le ton des échanges.

Ils peuvent également prêter attention au langage corporel et améliorer leurs capacités d'écoute, par exemple en recherchant dans la culture populaire des groupes de personnes variés, et donc des modes de communication variés.

Avec une plus grande exposition, le cerveau devient plus apte à comprendre des discours aux accents différents.

Dans l'ensemble, chacun peut devenir plus conscient des préjugés liés au langage.

Suresh Canagarajah, linguiste à l'université d'État de Pennsylvanie, aux États-Unis, affirme qu'étant donné la transnationalité du travail, nous devons tous nous améliorer pour communiquer avec des personnes parlant toutes sortes d'anglais. "Vous ne pouvez pas vous permettre de dire 'je ne comprends pas le chinglish ou je ne comprends pas l'anglais indien', car vous allez perdre ce marché."

Cela s'applique certainement aux décisions d'embauche ; des candidats hautement qualifiés peuvent être négligés s'ils déclenchent les préjugés d'un responsable du recrutement sur des types d'anglais moins prestigieux. Dans ce cas, dit M. Canagarajah, "on se concentre sur la mauvaise chose, et on perd peut-être beaucoup d'expertise".

Pourtant, même si les entreprises et les individus font ce qu'ils peuvent pour égaliser les chances, une autre option consiste à changer nos idées sur ce qui constitue un "bon" anglais.

Dans de nombreux contextes professionnels, il serait plus logique de se concentrer sur une communication efficace plutôt que sur une prose fleurie ou une conversation argotique.

Dans un contexte fonctionnel, une personne capable de comprendre différents types d'anglais est en fait un meilleur communicateur qu'une personne qui ne comprend que sa propre forme, qu'elle soit considérée comme native ou non.

J'ai beaucoup réfléchi à la mesure dans laquelle ma carrière dépend de mon privilège en tant que locuteur natif de l'anglais. Pour enseigner l'anglais en Roumanie, je n'étais pas tenue d'avoir des qualifications pédagogiques ; le simple fait d'être américaine suffisait.

Pour être engagée pour écrire et éditer des publications, mon principal atout a été ma familiarité avec le type d'anglais qui a un cachet mondial.

Le moins que je puisse faire, et que d'autres comme moi puissent faire avec ce privilège, c'est de prendre conscience de ses effets et de réduire les façons dont nous y contribuons.

Les actes individuels de réflexion ne peuvent pas démanteler les structures de pouvoir qui maintiennent l'anglais nord-américain et ouest-européen dominant. Mais ils peuvent aider à cultiver une appréciation de l'anglais dans toute sa diversité.