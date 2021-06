Macron : le style brutal du président français peut nuire à l'ouverture d'un nouveau chapitre africain

il y a 10 minutes

C'est l'intervention des troupes françaises et africaines en 2013 qui a sauvé la RCA d'un conflit civil potentiellement génocidaire et créé les conditions pour les élections démocratiques qui ont porté M. Touadéra au pouvoir en 2016.

Mais la RCA s'appuie désormais largement sur l'expertise militaire russe et a également signé des accords miniers avec la Russie, lui permettant d'explorer l'or, les diamants et l'uranium.

Cette culture a eu tendance à renforcer le pouvoir en place plutôt que de répondre à des demandes plus larges de réforme ou de développement social et économique.

Le style "arrogant" de Macron

Mais son style personnalisé, avec son langage direct et son impatience occasionnelle à l'égard du protocole diplomatique, relève de la haute voltige et peut paraître arrogant.

Restitution des objets pillés

M. Macron a demandé à des universitaires de rédiger trois rapports indépendants sur le comportement de la France : pendant le sanglant conflit pour l'indépendance de l'Algérie ; le génocide au Rwanda et le retour potentiel en Afrique d'objets historiques et culturels emportés en France pendant l'ère coloniale.

Lorsque le président français reçoit le rapport de l'historien Benjamin Stora sur l'Algérie en janvier, il annonce qu'il lancera une série d'initiatives basées sur ses recommandations, dont un certain nombre seront organisées par une commission "Vérité et mémoire" dirigée par le professeur Stora.

Tension au sujet de la monnaie "coloniale

La France et l'Union européenne doivent donc rester fortement engagées, par le biais de relations politiques, d'une aide au développement qui atteindra 0,55 % du revenu national brut en 2022 et d'une présence militaire continue, notamment pour lutter contre les groupes militants et soutenir les efforts de stabilisation du Sahel, une bande de terre semi-aride située au sud du désert du Sahara qui comprend le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie.