Piratage informatique : le paiement de rançons devrait-il être illégal ?

il y a 35 minutes

Chaque jour, les pirates informatiques prennent en otage des systèmes informatiques et exigent des paiements importants de la part des victimes pour rétablir l'ordre.

DarkSide n'est qu'une des douze bandes prolifiques de rançongiciels qui réalisent d'énormes profits en rançonnant des entreprises, des écoles, des administrations et des hôpitaux.

Ils travaillent dans l'anonymat et sont donc difficiles à traquer.

Et beaucoup opèrent dans des pays peu enclins à les arrêter.

Organismes chargés de faire respecter la loi

Les services répressifs du monde entier exhortent de plus en plus les victimes à ne pas payer.

Et de nombreuses organisations paient en secret.

Jen Ellis, vice-présidente de Rapid7 chargée des affaires communautaires et publiques, déclare : "la plupart des gens sont d'accord pour dire que, dans un monde idéal, le gouvernement devrait interdire le paiement de rançons".

"Étant donné que les rançongiciels sont des crimes motivés par le profit, on peut espérer que cela découragerait complètement ce type de crime".

"Et personne ne contribuerait au financement du crime organisé".

Dans le monde dans lequel nous vivons, l'interdiction des paiements entraînerait presque certainement un "casse-tête" assez horrible, dans lequel les criminels se concentreraient sur les organisations qui sont le moins susceptibles de pouvoir faire face à un temps d'arrêt - par exemple les hôpitaux, les usines de traitement de l'eau, les fournisseurs d'énergie et les écoles.

"Ils n'ont pas grand-chose à perdre en agissant de la sorte - et potentiellement un gros salaire à gagner".

Travelex aurait versé plus de 2 millions de dollars en bitcoins aux pirates de REvil, après une attaque par ransomware en janvier 2020.

"Si cela se produit, les attaquants pourraient alors se concentrer sur les petites entreprises et les organisations à but non lucratif qui n'ont pas les ressources nécessaires pour se protéger".