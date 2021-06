Bitcoin : qui est qui dans la guerre des crypto-monnaies (et comment cela peut vous affecter)

Cecilia Barría

BBC News Mundo

il y a 9 heures

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a une bataille entre le système financier et les promoteurs des crypto-monnaies.

"C'est une monnaie de merde", a déclaré il y a quelque temps Nouriel Roubini, économiste à l'université de New York, en faisant référence au bitcoin, la plus grande monnaie numérique du monde.

Le magnat Warren Buffett a, quant à lui, assuré que les crypto-monnaies sont l'une des pires bulles de tous les temps....

Et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a prévenu il y a quelques semaines : "Achetez-les si vous êtes prêt à perdre tout votre argent".

Parmi les crypto-sceptiques, on trouve aussi les prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, Paul Krugman et Robert Shiller, même s'ils ne continuent plus à prédire que ces monnaies vont disparaître d'un coup.

Et c'est qu'au cours de l'année dernière, le marché des crypto-monnaies s'est développé pour atteindre une valeur marchande totale estimée à environ 2 000 milliards de dollars US. Et il continue de se développer indépendamment de toute réglementation.

Personne ne contrôle les crypto-monnaies. Pas un gouvernement, pas une banque centrale, pas une entreprise.

Comme elles fonctionnent avec une technologie décentralisée, la blockchain ou chaîne de blocs, les transactions en crypto-monnaies n'ont pas besoin d'intermédiaires ou d'un organisme pour les valider.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les crypto-monnaies sont "minées" sur des serveurs.

Grâce à un gigantesque réseau d'ordinateurs dont les nœuds sont répartis dans le monde entier, ils utilisent des méthodes cryptographiques pour protéger les informations contenues dans les transferts d'argent et dans la création de nouvelles unités.

Cette autonomie dans son fonctionnement rend les millions de dollars qui circulent dans ses réseaux difficiles à contrôler et à surveiller par les gouvernements, les banques centrales et les organismes de réglementation.

"Nous sommes à la croisée des chemins"

De l'autre côté du front se trouvent ceux qui promeuvent l'utilisation des crypto-monnaies et sont convaincus que leur expansion est imparable.

Ils les considèrent non seulement comme une opportunité d'investissement rentable à long terme, mais aussi comme un changement de paradigme dans le système monétaire international.

Ils pensent que ce marché va secouer le monde de la politique, de l'économie et de la finance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jack Dorsey, PDG de Twitter et de Square, est l'un des plus grands partisans des crypto-monnaies.

"Nous sommes à la croisée des chemins", déclare Javier Pastor, directeur commercial de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bit2Me, dans un dialogue avec BBC Mundo.

"Les crypto-monnaies vont changer le monde de la même manière qu'internet", ajoute-t-il, et assure que nous assistons à la naissance d'une nouvelle étape dans l'histoire de l'évolution de l'argent.

"L'argent que les banques centrales impriment à l'infini ne vaudra absolument rien dans quelques années. Elle mourra face à l'innovation technologique que sont les crypto-monnaies", dit-il.

L'un des plus célèbres partisans du bitcoin et des crypto-monnaies est Jack Dorsey, PDG de Twitter et de Square.

"Le bitcoin change tout ... pour le mieux" a-t-il écrit dans un tweet. Et dans un autre, il a déclaré qu'aucune personne ou institution ne pourra le changer ou l'arrêter."

Dorsey est tellement convaincu qu'en 2018, il a souligné que, selon lui, le bitcoin sera "la seule monnaie au monde dans 10 ans."

Et lorsqu'en janvier dernier, le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCen) a proposé la création d'une loi obligeant les entreprises à communiquer les noms et adresses des personnes qui effectuent des transactions en crypto-monnaies de plus de 3 000 dollars afin de surveiller les transactions illicites, Dorsey s'y est opposé dans une lettre ouverte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plusieurs gouvernements envisagent d'émettre leurs propres monnaies numériques, par opposition aux crypto-monnaies qui ne sont pas contrôlées officiellement.

Changpeng "CZ" Zhao, PDG de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions, a averti il y a quelques jours qu'il était impossible pour une entité de pouvoir détruire le bitcoin et sa technologie sous-jacente, la blockchain.

"Je ne pense pas que quiconque puisse l'arrêter maintenant, étant donné que cette technologie, ce concept, est dans la tête de 500 millions de personnes", a-t-il soutenu lors de la conférence virtuelle Consensus 2021 de CoinDesk.

Zhao a ajouté que les gouvernements et les régulateurs devraient adopter la technologie blockchain et les crypto-monnaies et que les combattre est similaire au rejet du modèle économique d'Amazon au début des années 1990.

Les crypto-monnaies ne sont pas là pour tuer la finance traditionnelle ou les monnaies soutenues par les gouvernements, mais pour apporter plus de "liberté monétaire"."

"Ils peuvent menacer la souveraineté monétaire de n'importe quel pays"

"Il y a peu d'argent sur le marché des crypto-monnaies et elles ne représentent pas une menace pour le système financier pour le moment", déclare à BBC Mundo Josh Lipsky, directeur du Geoeconomic Center de l'organisation internationale d'analyse Atlantic Council, aux États-Unis.

Il prévient toutefois que leur croissance rapide en quelques mois seulement les a rendus plus importants.

Crédit photo, NICOLAS TUCAT/Getty Images Légende image, "Tous les pays devraient s'inquiéter de ne pas perdre leur souveraineté monétaire", déclare Josh Lipsky.

"Dans un an, nous pourrions assister à une plus grande extension du marché des crypto-monnaies. C'est pourquoi les régulateurs du monde entier réfléchissent au type de nouvelles règles qui pourraient être nécessaires", explique M. Lipsky.

Le plus grand risque des crypto-monnaies est qu'"elles peuvent menacer la souveraineté monétaire de n'importe quel pays", affirme le conseiller principal de l'ancienne directrice du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde.

"Si, en tant que banque centrale, vous ne savez pas combien d'argent a été dépensé et transféré dans votre pays, cela a d'énormes implications pour votre politique monétaire et sur la façon dont vous mesurez l'inflation, les taux d'intérêt. Et même sur la manière dont les législateurs et les gouvernements définissent leur politique budgétaire", ajoute-t-il.

"Tous les pays devraient s'inquiéter de la perte de souveraineté monétaire. Ils ne peuvent pas perdre le contrôle de la quantité de monnaie imprimée et dépensée."

Crédit photo, Barcroft Media Légende image, L'avancée des crypto-monnaies pourrait affecter la politique monétaire des banques centrales.

En projetant le scénario futur, Lipsky pense que les gouvernements créeront leurs propres monnaies numériques et que celles-ci entreront en concurrence avec les crypto-monnaies sur le marché.

Dans cette perspective, le chercheur estime que le marché des monnaies numériques devrait être réglementé afin de protéger les gens des arnaques et de garantir que l'argent est utilisé à bon escient.

L'attaque des gouvernements et des banques centrales

Aux États-Unis, la discussion est ouverte.

"Ce sont vraiment des moyens de spéculation," a déclaré mi-avril Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, équivalent de la banque centrale.

"Le fonctionnement efficace de notre économie exige que les gens aient foi et confiance non seulement dans le dollar, mais aussi dans les réseaux de paiement, les banques et les autres prestataires de services de paiement qui permettent à l'argent de circuler au quotidien", a rappelé Powell .

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a déclaré qu'ils étudiaient la possibilité d'émettre un dollar numérique.

Ces commentaires s'ajoutent à ce que la secrétaire au Trésor Janet Yellen avait déjà exprimé en qualifiant le bitcoin d'"actif hautement spéculatif" et de "moyen extrêmement inefficace de faire des transactions".

Et il y a quelques jours, Gary Gensler, président du principal régulateur financier de ce pays, la SEC, a alerté les législateurs en assurant que les monnaies numériques soulevaient d'importantes questions de politique et de protection des investisseurs, dans ce que certains ont interprété comme une possible surveillance plus stricte. pendant l'administration de Joe Biden.

"J'ai hâte de travailler avec les autres régulateurs et le Congrès pour combler les lacunes en matière de protection des investisseurs sur ces marchés de crypto-monnaies", a noté M. Gensler.

Au niveau mondial, les banques centrales ont commencé à s'exprimer.

Connue comme la "banque des banques centrales", la Banque des règlements internationaux (BRI), basée à Bâle, en Suisse, a clairement fait savoir qu'elle était en guerre contre les crypto-monnaies.

"Les investisseurs doivent être conscients que le bitcoin pourrait bien s'effondrer complètement", a déclaré Agustín Carstens, directeur général de la BRI, fin janvier.

Le bitcoin est intrinsèquement risqué, a-t-il ajouté, et seules les banques centrales devraient émettre des monnaies numériques.

Le tour de Wall Street

Bien que certains pensent encore que les crypto-monnaies ont été créées dans le seul but d'être utilisées par des criminels qui vendent des armes et des drogues de manière illicite, leur adoption rapide par le monde financier au cours de l'année dernière leur a donné une plus grande reconnaissance en tant qu'instrument d'investissement. .

Chaque jour, de nouveaux grands noms entrent en jeu, comme les géants de la banque d'investissement Goldman Sachs, JP Morgan ou Morgan Stanley, qui ont ouvert les portes aux crypto-monnaies.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Goldman Sachs a déclaré que le bitcoin est un "actif dans lequel investir". Sur la photo, David Salomon, PDG de la firme.

En effet, Morgan Stanley est devenue la première des grandes banques américaines à offrir un accès aux fonds en bitcoins à ses clients à la mi-mars.

Et fin mai, Mathew McDermott, responsable des actifs numériques chez Goldman Sachs, a déclaré que "le bitcoin est désormais considéré comme un actif dans lequel il faut investir."

"Il est rare que nous puissions assister à l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs", a-t-il ajouté.

Parmi ceux qui ne sont pas très enthousiastes à l'égard des crypto-monnaies figure Raymond Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand fonds de capital-risque du monde.

Fin mai, il a déclaré lors d'une conférence d'affaires qu'il possédait "un peu" de bitcoin, mais a prévenu que les gouvernements ont la "capacité de contrôler" les crypto-monnaies.

"Ils savent où elles sont et ils savent ce qui se passe", a-t-il déclaré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Raymond Dalio, fondateur du plus grand fonds de capital-risque au monde, a averti que les gouvernements ont la "capacité de contrôler" les crypto-monnaies.

En revanche, d'autres investisseurs comme Cathie Wood, fondatrice d'Ark Investments, insistent sur le fait que les autorités "ne peuvent pas les arrêter."

Un autre crypto-sceptique est Larry Fink, PDG de BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde.

Il a déclaré que son entreprise suit l'évolution du marché des crypto-monnaies, mais qu'il est encore trop tôt pour déterminer si les crypto-monnaies ne sont "qu'un outil spéculatif."

Ce qui n'est pas un secret, c'est que les entreprises qui déplacent le plus de capitaux ont créé des équipes dédiées exclusivement à l'analyse du comportement de ce marché qui, pendant la pandémie, a enregistré une croissance explosive.

Crédit photo, Getty Images

Volatilité extrême

La réalité est que le bitcoin est aussi explosif que volatile. En avril, il a atteint son plus haut niveau historique lorsque son prix a grimpé jusqu'à 64 870 dollars.

Mais en un mois, il a perdu la moitié de sa valeur dans un effondrement brutal alimenté par deux coups durs.

Tout d'abord, le message d'Elon Musk, PDG de Tesla, à la mi-mai, dans lequel il annonce qu'il ne recevra pas de bitcoins comme moyen de paiement pour ses voitures en raison de l'empreinte polluante de la génération de crypto-monnaies.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les tweets d'Elon Musk, fondateur et PDG de Tesla, sont montés en flèche et ont fait chuter le prix du bitcoin.

Cet argument repose sur le fait que la génération de nouveaux bitcoins nécessite une consommation d'énergie gigantesque pour faire fonctionner les puissants ordinateurs nécessaires à l'obtention de nouvelles monnaies.

Et le problème est qu'une grande partie de cette énergie provient de sources fossiles qui nuisent à l'environnement.

Le deuxième coup est venu quelques jours plus tard avec le coup dur que le gouvernement chinois lui a porté en imposant de nouvelles réglementations sur les transactions en crypto-monnaies.

Le prix a chuté jusqu'à environ 30 000 dollars US, bien que dans les jours suivants, il ait récupéré une partie du terrain perdu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bitcoin, comme toutes les autres crypto-monnaies, est extrêmement volatile. En un mois, il a perdu environ la moitié de sa valeur.

Certains experts affirment que ces cycles d'expansion et de ralentissement vont se poursuivre pendant longtemps, et que ceux qui investissent en pensant s'enrichir rapidement risquent de se retrouver ruinés.

"Pour le meilleur ou pour le pire, une nouvelle ère économique s'annonce"

Au-delà de la spéculation et de l'extrême volatilité des crypto-monnaies, la question que beaucoup se posent est de savoir quelle peut être la profondeur du changement que l'adoption éventuelle de ces monnaies produit.

Parmi les défenseurs les plus acharnés du bitcoin, ceux que l'on appelle les "crypto-évangélistes", on trouve des personnes de tout l'éventail politique, des plus conservateurs aux plus rebelles anti-establishment.

Steve Forbes, président et rédacteur en chef de Forbes Media et deux fois candidat aux primaires républicaines, a été catégorique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Parmi ceux qui pensent que les crypto-monnaies peuvent changer le système financier, économique et politique, on trouve des personnes de toutes les couleurs politiques. L'un d'entre eux est Steve Forbes.

"Une histoire bien plus importante se prépare, qui va secouer le monde de la politique, de l'économie et de la finance : la tentative des gouvernements et des banques centrales d'écraser les monnaies numériques avec des taxes et des réglementations", a-t-il déclaré dans un podcast.

"Les politiciens et les banques centrales vont se battre férocement pour préserver leurs monopoles monétaires", a-t-il ajouté. "Au final, les monopolistes monétaires seront vaincus".

"Pour le meilleur ou pour le pire, une nouvelle ère économique approche".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La grande question est de savoir comment le système monétaire actuel va évoluer avec les nouvelles technologies et la montée en puissance de la Chine.

Cette nouvelle ère, si elle se concrétise un jour, entraînera la mutation des systèmes monétaires modernes qui ont marqué l'histoire récente.

Des systèmes qui comprennent l'étalon-or (où la monnaie était adossée à des réserves d'or), le modèle créé à Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale et le système actuel, créé en 1971, où la valeur des taux de change est déterminée par les fluctuations du marché des changes.

Mais assurer que les crypto-monnaies vont changer le système monétaire qui régit le monde depuis un demi-siècle... sont de grands mots.