Troupeau d'éléphants en Chine : ce qui intrigue les scientifiques

8 juin 2021

Personne ne sait où ils vont, mais la vérité est qu'ils inquiètent de plus en plus les scientifiques et les zoologistes : un troupeau de 15 éléphants marche sans but dans les champs du sud de la Chine depuis plus de 20 jours, laissant derrière lui des cultures dévastées et des biens endommagés.