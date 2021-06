Covid-19 : Pourquoi mélanger et assortir les vaccins pourrait résoudre de nombreux problèmes

Avec les changements apportés au vaccin AstraZeneca, les nouvelles variantes du coronavirus et les limites d'approvisionnement, de nombreuses personnes se demandent si elles peuvent "mélanger" les vaccins contre le covid-19.

Cela signifie, par exemple, recevoir le vaccin AstraZeneca comme première dose, suivie d'une deuxième dose d'un vaccin différent, comme celui de Pfizer, et de rappels avec d'autres vaccins par la suite.

Bien que de nombreuses études soient en cours, des données provenant d'essais de mélange et d'adaptation en Espagne et au Royaume-Uni ont récemment été publiées.

Ces données sont très prometteuses et suggèrent que les régimes mixtes peuvent fournir des niveaux d'anticorps plus élevés que deux doses d'un seul vaccin.

Comment cette formule fonctionne-t-elle et pourquoi serait-elle une bonne idée ?

Quel est l'avantage de mélanger et de combiner ?

Un programme de vaccination flexible nous permet d'être réactifs face aux limitations de l'approvisionnement mondial. En cas de pénurie d'un vaccin, au lieu d'arrêter tout le processus pour attendre l'approvisionnement, on peut continuer avec un autre vaccin, indépendamment de celui qui a été administré comme première dose.

Si un vaccin est moins efficace qu'un autre contre une certaine variante, les calendriers mixtes pourraient permettre aux personnes qui ont déjà reçu une dose d'un vaccin moins efficace d'être renforcées avec un vaccin plus efficace contre la variante.

Plusieurs pays européens conseillent désormais aux jeunes gens qui recevaient auparavant ce vaccin en première dose de recevoir un autre vaccin en deuxième dose, le plus souvent des vaccins à ARNm comme celui de Pfizer.

L'Espagne, l'Allemagne, la France, la Suède, la Norvège et le Danemark font partie des pays qui conseillent des calendriers de vaccination mixtes pour cette raison.

Est-ce sûr ?

Dans une étude britannique sur l'association de vaccins publiée dans le Lancet, 830 adultes âgés de plus de 50 ans ont été répartis au hasard pour recevoir d'abord le vaccin Pfizer ou AstraZeneca, puis l'autre.

Le mélange de vaccins permet d'établir un calendrier de vaccination plus souple.

On a constaté que les personnes ayant reçu des doses mixtes étaient plus susceptibles de développer des symptômes légers à modérés à partir de la deuxième dose du vaccin, notamment des frissons, de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, des malaises, des douleurs musculaires et des douleurs au point d'injection, par rapport aux personnes ayant reçu des vaccins de la même firme.