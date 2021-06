Cinq choses sur la glace que vous ne savez peut-être pas

il y a 7 heures

On fait une gaufre pour le pot de glace ?

Gaufre ou gaufrette ? Jusqu'aux années 1890, vous n'auriez eu ni l'un ni l'autre. La crème glacée des vendeurs ambulants, connue sous le nom de "penny lick" dans l'Angleterre victorienne, était d'abord servie dans des verres épais ou dans un bol en céramique. Comme son nom l'indique, vous pouviez obtenir une cuillère pour un penny, la lécher et la rendre au vendeur pour qu'il la lave et serve la personne suivante.

Bien sûr, ce n'était pas particulièrement hygiénique. Le penny lick a été interdit à Londres en 1898 en raison de la propagation de maladies comme le choléra, et les vendeurs de toute l'Angleterre ont été menacés de fermeture. Quelques fabricants de crème glacée à travers le monde travaillaient déjà sur un récipient comestible pour contenir la crème glacée, mais en 1902, le vendeur Antonio Valvona, un immigrant italien vivant à Ancoats, à Manchester, les a devancés pour le breveter. Il a fabriqué une machine qui produisait des bacs à gaufres pour y placer les boules de glace et a sauvé son entreprise.

Le camion à glaces : un phénomène mondial

Reconnaissable à son graphisme tape-à-l'œil, à son toit arrondi et à ses portes grillagées, le camion de glace tel que nous le connaissons aujourd'hui est une invention britannique qui a été exportée sur tous les continents. Si les glaces sont vendues dans des chariots et des camions depuis plus d'un siècle, la technologie qui équipe la plupart des camionnettes actuelles a été inventée à Crewe, dans le Cheshire, par Bryan Whitby, ingénieur en réfrigération, en 1962. Bryan a révolutionné le fourgon à glace en faisant fonctionner les machines directement à partir du moteur, ce qui signifie que les fourgons étaient beaucoup plus légers et pouvaient être construits dans leur forme reconnaissable.