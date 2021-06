Tabou des règles : des femmes obtiennent de meilleures cases de séjour pendant leurs menstrues

Par Geeta Pandey

BBC News, Delhi

il y a 53 minutes

Crédit photo, Prashant Mandawar Légende image, Les femmes du village de Kanal Tola sont obligées de vivre dans cette hutte qui n'a ni porte ni commodités

Les "huttes à règles" où des milliers de femmes et de jeunes filles tribales sont bannies pendant leurs menstruations dans l'État du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, sont en train de faire peau neuve.

Une association caritative basée à Mumbai, la Kherwadi Social Welfare Association, remplace les huttes, pour la plupart délabrées, connues sous le nom de kurma ghar ou gaokor, par des maisons de repos modernes équipées de lits, de toilettes intérieures, d'eau courante et de panneaux solaires pour l'électricité.

Mais l'opération a mis en lumière la nécessité de lutter contre la stigmatisation de ce qui est une fonction corporelle naturelle. Les critiques disent qu'une meilleure stratégie serait de se débarrasser complètement de ces cabanes d'époque. Mais les militants affirment qu'elles offrent aux femmes un endroit sûr où aller, même si la stigmatisation des règles se poursuit.

En Inde, les menstruations ont longtemps été un tabou, les femmes qui ont leurs règles étant considérées comme impures et contraintes de vivre sous de sévères restrictions. Elles sont exclues des fonctions sociales et religieuses et se voient refuser l'accès aux temples, aux sanctuaires et même aux cuisines.

Mais l'exclusion à laquelle sont confrontées les femmes des tribus Gond et Madia de Gadchiroli, l'un des districts les plus pauvres et les plus sous-développés de l'Inde, est extrême.

Leurs croyances traditionnelles les obligent à passer cinq jours par mois dans une hutte, située la plupart du temps à la périphérie du village, à la lisière de la forêt. Elles ne sont pas autorisées à cuisiner ou à puiser de l'eau dans le puits du village et doivent dépendre de la nourriture et de l'eau que leur apportent les femmes de leur famille. Si un homme les touche, il doit immédiatement se laver car il devient lui aussi "impur par association".

Les femmes du village de Tukum - où la première case moderne pour les règles a été construite l'année dernière - affirment que pour les 90 femmes menstruées de leur village, la vie est beaucoup plus facile maintenant.

Auparavant, elles disent qu'à l'approche de la date de leurs règles, l'idée de se rendre dans la cabane en ruine les remplissait d'effroi. La structure de boue et de bambou avec un toit de chaume n'avait ni porte ni fenêtre et ne disposait même pas des installations les plus élémentaires. Pour se baigner ou laver leurs vêtements, elles devaient marcher jusqu'à une rivière située à un kilomètre.

Crédit photo, Prashant Mandawar Légende image, Les femmes de Tukum disent que la nouvelle hutte d'époque leur a facilité la vie

Surekha Halami, 35 ans, raconte que pendant l'été, il faisait une chaleur insupportable et était infesté de moustiques ; en hiver, il faisait un froid glacial ; et pendant les pluies, le toit présentait des fuites et des flaques d'eau se formaient sur le sol. Parfois, des chiens errants et des cochons entraient aussi.

Sheetal Narote, 21 ans, raconte que lorsqu'elle devait rester seule dans la hutte, elle ne pouvait pas dormir la nuit à cause de la peur. "Il faisait sombre à l'intérieur comme à l'extérieur et je voulais rentrer chez moi mais je n'avais pas le choix".

Sa voisine, Durpata Usendi, 45 ans, raconte qu'il y a 10 ans, une femme de 21 ans qui logeait dans la hutte est morte d'une morsure de serpent.

"Nous avons été réveillés juste après minuit quand elle a couru hors de la hutte, en pleurant et en criant. Les femmes de sa famille ont essayé de l'aider, elles lui ont donné des herbes et des médicaments locaux.

"Les hommes, même ceux de sa famille, regardaient de loin. Ils ne pouvaient pas la toucher car les femmes en période de menstruation sont impures. Le poison s'est répandu dans son corps, elle s'est allongée sur le sol en se tordant de douleur et est morte quelques heures plus tard."

Lors d'un appel vidéo, les femmes me font visiter leur nouvelle cabane - faite de bouteilles d'eau en plastique recyclées remplies de sable, elle est peinte d'un rouge joyeux avec des centaines de bouchons de bouteilles bleus et jaunes incrustés dans les murs. Elle est équipée de huit lits et "surtout" - soulignent les femmes - de toilettes intérieures et d'une porte qu'elles peuvent verrouiller.

Crédit photo, Prashant Mandawar Légende image, Sheetal Narote dit qu'auparavant, si elle devait rester seule dans la hutte, elle ne pouvait pas dormir la nuit à cause de la peur

Nicola Monterio de KSWA affirme qu'elle a coûté 650 000 roupies (4 798 608 FCFA) et que sa construction a duré deux mois et demi. L'ONG a construit quatre huttes d'époque et six autres doivent ouvrir à la mi-juin dans des villages voisins.

Dilip Barsagade, président de Sparsh, une organisation caritative locale qui travaille dans la région depuis 15 ans, explique qu'il y a quelques années, il a visité 223 huttes d'époque et a constaté que 98 % d'entre elles étaient "insalubres et dangereuses".

À partir des anecdotes fournies par les villageois, il a dressé une liste d'"au moins 21 femmes qui sont mortes pendant leur séjour dans les huttes kurma pour des raisons totalement évitables".

"Une femme est morte d'une morsure de serpent, une autre a été emportée par un ours, une troisième avait une forte fièvre", explique-t-il.

Son rapport a incité la Commission nationale des droits de l'homme de l'Inde (NHRC) à demander au gouvernement de l'État d'"éradiquer la coutume", car elle constituait "une violation grave des droits fondamentaux des femmes... de leur sécurité, de leur hygiène et de leur dignité", mais des années plus tard, la tradition reste profondément ancrée.

Toutes les femmes de Tukum - et des villages voisins - à qui j'ai parlé m'ont dit qu'elles ne voulaient pas aller dans la hutte d'époque, que le manque d'installations les mettait parfois en colère, mais elles ont ajouté qu'elles se sentaient impuissantes à changer une pratique ancrée dans des siècles de tradition.

Surekha Halami a dit qu'elle craignait que si elles défiaient la tradition, elles s'exposeraient à la colère des dieux et inviteraient la maladie et la mort dans la famille.

"Ma grand-mère et ma mère allaient au kurma ghar, j'y vais tous les mois, et un jour j'enverrai ma fille aussi", m'a-t-elle dit.

Crédit photo, Dilip Barsagade Légende image, Certaines cases d'époque, comme celle-ci dans le village de Chandala Toli, sont en train de s'effondrer

Chendu Usendi, un ancien du village, a confié à la BBC que la tradition ne pouvait être modifiée car "elle a été décrétée par nos dieux".

Il a précisé que la défiance était punie et que ceux qui enfreignaient la tradition devaient organiser un festin pour tout le village avec du porc ou du mouton et de l'alcool ou payer une amende.

La religion et la tradition sont souvent citées comme les principales raisons justifiant les restrictions, mais de plus en plus, les femmes urbaines et éduquées remettent en question ces idées rétrogrades.

Des groupes de femmes ont saisi les tribunaux pour demander l'accès aux temples hindous et aux sanctuaires musulmans, et des campagnes sur les médias sociaux telles que #HappyToBleed ont été organisées pour déstigmatiser les règles.

Crédit photo, Prashant Mandawar Légende image, Les femmes du village aident à la construction de la nouvelle cabane d'époque

"Mais il s'agit d'une région très arriérée et le changement y est toujours progressif. L'expérience montre que nous ne pouvons pas lutter contre ce phénomène de manière frontale", déclare Mme Monterio.

Les nouvelles huttes, dit-elle, offriront aux femmes un espace sûr pour le moment, tandis que nous poursuivons l'objectif futur d'éradiquer cette pratique en éduquant la communauté.

Et cela est plus facile à dire qu'à faire, selon M. Barsagade.

"Nous savons que de meilleures huttes ne sont pas la solution. Les femmes ont besoin d'un soutien physique et émotionnel pendant la menstruation, qui n'est disponible qu'à la maison. Mais nous avons vu que la résistance n'est pas facile. Nous n'avons pas de baguette magique pour changer la situation".

Le plus gros problème jusqu'à présent, dit-il, est que même les femmes ne comprennent pas qu'il s'agit d'une violation de leurs droits.