Pourquoi les femmes ont-elles aussi des préjugés sexistes (et comment les éviter)

Mary Ann Sieghart

BBC Radio 4, Serie "Analyse"

11 juin 2021

Crédit photo, Getty Images Légende image, Même si vous pensez être irréprochable, il vaut mieux vérifier.

Les femmes sont aussi sexistes : même les féministes au franc-parler ont inconsciemment des préjugés contre les femmes. D'où viennent ces attitudes discriminatoires et que pouvons-nous y faire ?

"Les femmes sont censées être incompétentes, sauf preuve du contraire, et les hommes sont censés être compétents, sauf preuve du contraire".

C'est l'observation de quelqu'un qui a vécu comme un homme et une femme : la biologiste évolutionniste et écologiste américaine Joan Roughgarden.

Roughgarden, une femme transgenre, dit qu'elle a prouvé par son expérience ce que beaucoup de femmes ont vécu : qu'elles doivent travailler deux fois plus dur pour montrer qu'elles sont bonnes dans ce qu'elles font.

Mais est-il vrai que même les femmes attendent moins des autres femmes que des hommes ?

Catherine Nichols, une écrivaine basée à Boston, en a fait l'expérience.

Après avoir fini d'écrire son roman, elle a envoyé les premiers chapitres, ainsi qu'un synopsis, à 50 agents littéraires, pour la plupart des femmes. Elle n'a reçu que deux réponses positives.

Cela l'a intriguée, car ses amis écrivains lui avaient dit à quel point son roman était bon. Elle a donc conçu ce qu'elle appelle un "plan d'action de folie" - elle a envoyé exactement le même matériel à 50 autres officiers, mais cette fois avec le nom d'un homme.

Le résultat ? Il a eu 17 réponses positives.

En d'autres termes, les agents majoritairement féminins semblaient penser qu'elle était 8,5 fois meilleure lorsqu'elle écrivait sous le pseudo "George".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une légère transformation, une grande différence.

"C'était choquant de voir à quelle vitesse il est devenu clair qu'il y avait une grande différence", m'a-t-elle dit.

Mais peut-être que l'expérience de Nichols n'est qu'anecdotique.

Existe-t-il des preuves scientifiques...

... que les femmes ont des préjugés contre les femmes ?

La réponse est oui. Plusieurs expériences l'ont montré.

Au cours d'une expérience, des chercheurs de l'Université de Yale ont envoyé des candidatures et des curriculums vitae pour un poste de responsable de laboratoire à des professeurs de sciences. Les candidatures étaient identiques, sauf que la moitié portait le nom d'un homme et l'autre moitié celui d'une femme.

Et devinez quoi ?

Crédit photo, Getty Images

C'est donc généralement le cas.

Les enseignants, hommes et femmes, ont déclaré que la candidature de l'homme était meilleure et qu'il était plus susceptible d'être embauché.

Et ils lui ont offert un salaire nettement plus élevé.

D'où vient ce biais ?

Cela remonte à loin dans notre évolution, à l'époque où nous apprenions à distinguer les amis des ennemis.

Notre cerveau inconscient a beaucoup plus de puissance de traitement que notre cerveau conscient, et il propose toujours des raccourcis, ce que l'on appelle l'heuristique.

Ces heuristiques, qui font partie de notre cerveau reptilien, sont nées de l'expérience.

Ainsi, si dans l'enfance on se fait brûler par un plat tout juste sorti du four, on apprend vite à associer "four" avec "chaleur" et "douleur".

De même, si les postes les plus élevés dans notre société sont occupés de manière disproportionnée par des hommes, nous associerons "homme" avec "leader", "réussite" et "concurrence", et "femme" avec "maison", "enfants" et "famille".

Cela annule la possibilité que le préjugé que les femmes peuvent avoir envers les personnes du même sexe soit naturel.

Il existe un test de biais inconscient, connu sous le nom de test d'association implicite ou IAT, son acronyme en anglais.

À ma grande consternation, elle a suggéré que même moi, une féministe dévouée qui a toujours eu une carrière, je pouvais être légèrement biaisée contre les femmes qui travaillent.

Des mots masculins et féminins, ainsi que des mots représentant le travail et la famille, apparaissent à l'écran. Ensuite, le test mesure la rapidité avec laquelle vous parvenez à associer chaque catégorie et le nombre d'erreurs que vous faites.

Le professeur Mazarin Banaji de l'Université Harvard a été l'un des créateurs du test... et grâce à ce test, elle a découvert qu'elle-même pouvait également être biaisée.

"Ce fut le jour le plus important et le plus transformateur de ma vie, quand je me suis retrouvé face à mes propres préjugés, avec le fait que mon esprit et mes mains étaient incapables d'associer la femme au leadership autant que l'homme au leadership".

Que pouvons-nous faire ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il vaut mieux ne pas présumer.

Eh bien, la première étape est d'en être conscient.

Peu importe à quel point vous êtes libéral et socialement conscient, il y a de fortes chances que votre cerveau inconscient soit plein de stéréotypes que vous dédaignez apparemment.

Ainsi, suivre une formation sur les préjugés inconscients est un début, mais ce n'est pas suffisant.

Comme le demande le professeur Banaji : "Si je vous donnais une conférence sur les graisses et le sucre et sur la façon dont notre corps les convertit en énergie, à la fin du programme d'entraînement de trois heures, auriez-vous perdu du poids ?"

L'important est d'être conscient de tout biais possible.

Lorsque vous interviewez des candidats, essayez de corriger tout parti pris inconscient qui pourrait dire que le timbre de la voix d'une femme manque d'autorité.

Assurez-vous de ne pas pardonner les défauts d'un homme plus que ceux d'une femme.

Comparez-les rigoureusement aux spécifications du travail et ne faites pas confiance à votre instinct ou à votre intuition.

Cela demande un peu de travail, mais cela en vaut la peine.

Le sexisme est aussi vil que le racisme et ne devrait pas avoir sa place dans la société moderne.