Abubakar Shekau : Le chef de Boko Haram est mort, selon des militants rivaux.

il y a une heure

Shekau a été déclaré mort le mois dernier et a déjà été signalé comme tel auparavant.

Que dit l'enregistrement ?

Dans l'enregistrement audio non daté, une voix que l'on pense être celle du chef des Iswap, Abu Musab al-Barnawi, dit que Shekau "s'est tué instantanément en faisant sauter un explosif".

Les combattants d'Iswap ont traqué le chef de guerre et lui ont offert la possibilité de se repentir et de les rejoindre, a déclaré al-Barnawi.

Quelle est la prochaine étape pour Boko Haram ?

Par Mayeni Jones, BBC News, Lagos

D'une part, le groupe État islamique - Province d'Afrique de l'Ouest est devenu de plus en plus important dans la région et a mené plusieurs attaques réussies contre l'armée nigériane.