Améliorer votre mémoire: le boulier, l'ancien outil de calcul utilisé pour mieux retenir

il y a 3 heures

Légende image, Alors que l'abaque est hors d'usage dans la plupart des pays du monde, les étudiants japonais continuent d'apprendre l'arithmétique avec cet outil séculaire.

L'enseignant lit à haute voix les nombres que ses élèves doivent additionner.

Ce sont de gros chiffres, jusqu'à 11 chiffres, et il les récite très vite.

A très grande vitesse, les élèves bougent leurs doigts et déplacent des petites boules sur un instrument en bois.

"Tac tac tac tac tac" se fait entendre dans la classe à un rythme effréné.

Le professeur termine. Une étudiante lève la main. Résultat ? 9 quadrillions, 348 milliards, 494 milliards, 63 millions, 70 450.

Bonne réponse !

L'élève a réussi à régler le problème en quelques secondes et sans utiliser de calculatrice. Il l'a additionné mentalement à l'aide d'un boulier.

Au Japon, où cette classe a lieu, cette invention millénaire qui a été abandonnée dans la plupart des pays du monde est toujours très en vigueur.

Dans les écoles primaires, il est enseigné au niveau de base, mais il existe des écoles spécialisées.

Les partisans de cette méthode louent sa contribution au développement cognitif des tout-petits, renforçant leur mémoire, leur concentration et leur patience.

Légende image, L'enseignant dicte rapidement les nombres à additionner. Les élèves font des comptes avec le boulier en quelques secondes.

Une invention ancienne

Plusieurs civilisations anciennes utilisaient déjà le boulier comme outil pour compter et suivre de grosses sommes.

Son origine exacte est inconnue, mais certaines références à l'abaque remontent à l'époque de l'empire babylonien, environ 1 000 ans avant JC.

Il se compose d'une attelle en bois avec des cordes et des fils parallèles. Dans chacun d'eux, il y a dix boules mobiles. Avec cet instrument, on peut effectuer des calculs arithmétiques simples tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, mais aussi d'autres plus complexes.

"Le boulier est arrivé au Japon au milieu du XVIe siècle. Les petites écoles privées étaient courantes et enseignaient alors la lecture, l'écriture et le calcul. L'utilisation du boulier s'est répandue dans tout le Japon", explique Kazuyuki Takayanagi, professeur de boulier.

Au début du XXe siècle, à l'époque Showa, de nombreuses écoles spécialisées en boulier sont ouvertes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au début du 20e siècle, de nombreuses écoles spécialisées en boulier ont été ouvertes au Japon.

"On pense que l'éducation avec cet outil a joué plus tard un rôle important dans la reprise notoire du Japon d'après-guerre", ajoute l'enseignant.

Cet outil très ancien n'est plus utilisé dans la plupart des régions du monde.

Cependant, des milliers d'étudiants japonais apprennent les mathématiques avec le boulier ou "soroban", comme on l'appelle en japonais.

Classes parascolaires

Takao Taniguchi, un autre professeur de boulier japonais, explique qu'il existe des cours de soroban pour les troisièmes et quatrièmes années du primaire, mais que cela ne dure que quelques heures.

"Pour mieux l'apprendre, de nombreux élèves suivent des cours supplémentaires de boulier après l'école", explique Taniguchi.

En règle générale, les élèves qui suivent ces classes parascolaires ont entre 5 et 20 ans.

Légende image, De nombreux étudiants choisissent d'apprendre à calculer avec un boulier en dehors des cours pour atteindre un niveau supérieur.

Les étudiants reçoivent des notes connues sous le nom de kyu et dan, similaires aux ceintures décernées dans les arts martiaux.

Un 10 soroban dan est la note la plus élevée. Celui qui le reçoit signifie qu'il peut calculer avec une grande rapidité et précision.

Un outil de développement cognitif

"Lorsque la calculatrice électronique a commencé à être utilisée, les gens considéraient l'abaque comme une relique du passé. Mais apprendre à manier cet outil permet de traiter l'information plus rapidement et plus efficacement. Depuis le 20e siècle, c'est juste une autre calculatrice, mais pour nous c'est est un outil de développement cognitif", explique Takayanagi.

Les partisans de l'abaque le considèrent comme un outil qui améliore non seulement le calcul mental, mais aussi la mémoire et la concentration.

Les mouvements de la main créent une connexion corps-esprit qui fait du calcul un processus actif et engageant.

Ryosuke Kuno, élève avec un 4 dan, a commencé à l'étudier à la fin de sa dernière année de maternelle.

"Maintenant, je pense que je calcule plus rapidement dans les cours de mathématiques et que je me concentre mieux".

"Je peux multiplier des chiffres à six chiffres dans ma tête et obtenir le résultat en 11 secondes environ", explique Yu Ohira, un autre étudiante avec 10 dan.

Légende image, Yu Ohira, une étudiante au boulier au Japon, dit qu'elle peut faire des multiplications avec des nombres à six chiffres en 11 secondes environ.

"Nous pensons que le soroban aide à développer l'hémisphère droit du cerveau. À l'aide d'une calculatrice numérique, il effectue les calculs, mais le boulier vous fait réfléchir et bouger les doigts. Tout est fait par le cerveau humain", explique Takao Taniguchi, un autre professeur.

"Avec le boulier, les élèves apprennent à être patients, à se concentrer et à mieux traiter l'information", ajoute-t-il.

Kimiko Ohira, une autre éducatrice de l'outil, assure que grâce à elle sa fille a une bien meilleure concentration, en plus des compétences mathématiques qu'elle acquiert.

"Je suis étonnée de la rapidité avec laquelle ma fille apprend le contenu de ses examens. Je pense que c'est parce qu'elle a appris à se concentrer", dit-elle.

Hiiro Saito, une autre étudiante avec 10 dan, décrit comment elle se concentre lors du calcul : "Quand je fais des calculs mentaux, j'ai l'impression que l'intérieur de ma tête s'assombrit et je ne peux voir que les colonnes et les boules de l'abaque".

Les chercheurs reconnaissent que malgré ses avantages, ce n'est pas un outil facile à utiliser, surtout s'il n'est pas pratiqué dès le plus jeune âge.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avez-vous déjà essayé le boulier ?