Bitcoin : le Salvador envisage de rendre la crypto-monnaie légale

7 juin 2021, 19:15 GMT

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président Nayib Bukele affirme qu'il sera plus facile pour les gens d'envoyer des paiements dans leur pays.

Le président du Salvador affirme qu'il va conférer à la crypto-monnaie Bitcoin un statut de monnaie légale dans le pays.

Si son projet est soutenu par le Congrès, le pays d'Amérique centrale serait le premier au monde à adopter officiellement la monnaie numérique.

Elle serait utilisée aux côtés du dollar américain, la monnaie officielle du Salvador.

Selon le président Nayib Bukele, le bitcoin permettra aux Salvadoriens vivant à l'étranger d'envoyer plus facilement de l'argent dans leur pays.

"À court terme, cela va générer des emplois et contribuer à l'inclusion financière de milliers de personnes en dehors de l'économie formelle", a déclaré M. Bukele lors d'une conférence sur le bitcoin en Floride, ajoutant que cela pourrait également stimuler les investissements dans le pays.

Il ajoute qu'il enverra la proposition de loi au Congrès la semaine prochaine.

Si elle est adoptée, cette mesure ouvrira les services financiers aux 70 % de Salvadoriens qui n'ont pas de compte bancaire, selon le président.

L'économie du Salvador repose en grande partie sur les transferts de fonds, c'est-à-dire l'argent envoyé de l'étranger, qui représentent environ 20 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.

Plus de deux millions de Salvadoriens vivent en dehors du pays, mais ils continuent de garder des liens étroits avec leur pays d'origine et envoient plus de 4 milliards de dollars chaque année.

Les services actuels peuvent facturer des frais pour ces transferts, qui peuvent prendre des jours pour arriver et doivent parfois être récupérés en personne, selon l'annonce.

"Cela améliorera la vie et l'avenir de millions de personnes", estime M. Bukele.

Il n'a pas donné plus de détails sur le fonctionnement de cette politique.

Le bitcoin, un actif virtuel sans lien direct avec l'économie réelle, a connu d'importantes fluctuations de valeur au fil des ans.

La plupart des banques centrales à travers le monde étudient la possibilité de créer leurs propres monnaies numériques. En avril, la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle envisageait de créer une monnaie numérique qui existerait parallèlement aux espèces et aux dépôts bancaires.

Crédit photo, MARVIN RECINOS Légende image, Le président du Salvador, Nayib Bukele, fait des gestes lors de la cérémonie d'inauguration des El Salvador ISA World Surfing Games 2021, à El Sunzal, au Salvador, le 29 mai 2021.

Le facteur relations publiques

Strike, une application de paiements mobiles créée au Salvador, travaille à l'introduction du bitcoin dans le pays, rapporte Reuters.

"L'adoption d'une monnaie nativement numérique comme monnaie légale offre au Salvador le réseau de paiements ouvert le plus sûr, le plus efficace et le plus intégré au monde", soutient le fondateur Jack Mallers.

Rohan Grey, un expert de la Digital Currency Global Initiative, indique à BBC World Service que M. Bukele est "un jeune président essayant de capitaliser sur une image populaire".

"Il y a une grande valeur de relations publiques dans l'annonce d'une telle chose, même si vous n'avez pas travaillé sur tous les détails", a-t-il dit.

M. Grey a mis en garde, de manière plus générale, contre le fait qu'un pays qui adopterait une crypto-monnaie comme monnaie légale donnerait un contrôle considérable "à un réseau qui n'est pas stable, qui n'a pas d'acteurs responsables et qui n'a pas la réputation de fournir le type de stabilité des prix et de liquidité qu'une monnaie est censée fournir".

Crédit photo, MARVIN RECINOS Légende image, Des manifestants tiennent une pancarte sur laquelle on peut lire "Bukele Dictator", en référence au président salvadorien Nayib Bukele, lors d'une manifestation contre les dernières mesures prises par l'Assemblée législative, notamment la révocation des juges de la Cour suprême et du procureur général, à San Salvador, le 2 mai 2021.

Une démarche singulière et audacieuse

Analyse par Will Grant, correspondant au Mexique et en Amérique centrale

Le plan annoncé par le président Nayib Bukele ferait de cette petite nation d'Amérique centrale la première au monde à adopter la monnaie numérique, le bitcoin, comme monnaie légale aux côtés du dollar.

Il s'agirait d'une démarche unique et audacieuse, la première d'un pays souverain, et cela pourrait bien faire partie de la motivation de M. Bukele, un dirigeant jeune, très populaire et à l'aise dans les médias, qui inquiète Washington par ses tendances de plus en plus autocratiques.

De nombreuses questions subsistent quant à la manière dont la monnaie numérique deviendrait la monnaie légale du pays - une refonte majeure de l'infrastructure financière du Salvador serait nécessaire avec le bitcoin en son cœur.

Mais, en substance, il semble que ce soit ce que M. Bukele propose.

Une grande partie de l'économie en développement du Salvador est basée sur les envois de fonds de l'étranger et le passage à une monnaie numérique pourrait permettre aux membres de la famille d'éviter les frais coûteux liés à l'envoi d'argent au pays chaque mois.