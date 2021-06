Kardashian : sept raisons qui expliquent l'énorme impact de "L'incroyable famille"

Par Amelia Butterly

100 Women

il y a 50 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Kardashians

Après 14 ans et 20 séries, L'incroyable famille Kardashian diffuse son dernier épisode cette semaine.

Diffusée dans des dizaines de pays du monde entier, l'émission a fait de Kim Kardashian West, de sa mère Kris Jenner et de ses sœurs Kourtney, Khloe, Kendall et Kylie des mégastars.

Le magazine Forbes évalue la fortune de Kim à 1 milliard de dollars, autant dire qu'elles sont devenues très riches.

Que vous les aimiez ou que vous les détestiez, il est difficile de nier que leur influence s'étend très loin.

Voici sept façons dont la célèbre famille a eu un impact.

1. Ils ont été honnêtes - et drôles

Crédit photo, Getty Images

Une partie de leur succès vient de leur volonté d'être ouverts devant la caméra.

"Elles ont consciemment et délibérément joué leur propre rôle", déclare le Dr Meredith Jones de l'université Brunel à Londres, expliquant comment ce niveau d'authenticité séduit le public.

Le Dr Jones, spécialiste de la culture populaire et des études de genre, organise cette année son deuxième symposium sur les Kardashian - ou Kimposium.

Pour elle, il existe un ensemble complexe de raisons expliquant pourquoi l'émission a atteint une longévité sans pareille.

"Les gens ne pensent pas que les Kardashian sont drôles, mais ils sont vraiment très doués pour produire de l'humour", explique-t-elle.

"Alors que les femmes constituent un matriarcat, les hommes [comme Scott Disick, ex-partenaire de Kourtney] sont ces sortes de fous comiques et donc, à bien des égards, dans une société patriarcale, c'est vraiment attrayant."

2. Ils ont changé l'idée de ce qu'est une "belle femme".

Crédit photo, Getty Images

"Je dirais que Kim en particulier a eu un effet profond sur les notions de ce à quoi nous pensons qu'une belle femme ressemble", déclare le Dr Jones.

"Cela tient en partie à la façon dont elle se présente comme un travail en cours".

L'émission met fréquemment en scène la "glam squad" des Kardashian, qui fournit des services professionnels tels que le maquillage, le bronzage, la coiffure et les soins capillaires.

"Les téléspectateurs s'identifient à des personnes qui leur ressemblent. S'il s'agissait d'une émission de femmes grandes, minces et blondes, je ne pense pas qu'elle aurait eu autant de succès", déclare le Dr Jones.

Crédit photo, Lars Niki

Mais, souligne-t-elle, ces dernières années surtout, il est devenu beaucoup plus difficile de s'identifier à l'apparence des Kardashian.

"Vous pouvez vous éclairer, porter du maquillage professionnel, poser de toutes sortes de façons pour ressembler à une Kardashian, mais vous ne pouvez pas avoir recours à la chirurgie esthétique en permanence, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des entraîneurs personnels, vous n'avez pas une équipe de professionnels du glamour présente tous les jours", dit-elle.

"Il y a une limite et je pense que leurs fans s'en rendent compte".

Mais certaines personnes vont jusqu'à l'extrême pour obtenir ce genre de look.

Des chirurgiens britanniques ont déjà fait part de leurs "préoccupations" concernant la tendance à grossir les fesses.

Crédit photo, David Crotty

Les implants de fesses, les liftings et les injections de graisse sont devenus extrêmement populaires récemment, mais sont loin d'être sans risque.

"Dans 15 à 20 ans, nous verrons des répercussions lorsque les modes changeront et que le processus de vieillissement s'installera", a déclaré le chirurgien plastique Marc Pacifico.

Pendant ce temps, les Kardashian eux-mêmes disent avoir été "jugés et critiqués" pour leur apparence.

Plus tôt cette année, Khloé a essayé de faire retirer une photo sans filtre des réseaux sociaux parce qu'elle ressent une pression "presque insupportable" pour répondre aux "normes impossibles" établies par les fans.

"En vérité, la pression, les moqueries et les jugements constants que j'ai subis toute ma vie pour être parfaite et répondre aux normes des autres sur mon apparence ont été trop difficiles à supporter", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Crédit photo, Getty Images

Les Kardashian sont inextricablement liés aux réseaux sociaux : Kylie et Kim font partie du top 10 des comptes les plus suivis sur Instagram, tandis que Kendall, Khloe et Kourtney figurent toutes dans le top 20.

Pour le Dr Jones, la famille est un "pionnier", qui façonne la manière dont nous utilisons tous les réseaux sociaux pour présenter une forme élaborée de nos identités et de nos images.

"Il est impossible de séparer leurs images et leur succès de celui d'Instagram", dit-elle.

Il n'a pas fallu longtemps pour que la famille Kardashian commence à monétiser son public.

"Ils ont créé des influenceurs", explique la comédienne Marcy Jarreau. Elle anime le podcast Kar Dishin It, qui décompose l'émission de télé-réalité épisode par épisode, tout en discutant des derniers gros titres des Kardashian.

Crédit photo, Rodin Eckenroth

Une autre humoriste et animatrice, Jessica Jean Jardine, ajoute : "elles ont fait en sorte qu'il ne soit pas bizarre d'utiliser les réseaux sociaux, qui ont été conçus pour donner un aperçu de votre vie à vos amis, pour en faire tout un système de marketing et de distribution pour leurs propres entreprises."

Ce sont ces entreprises, qui comprennent les lignes de cosmétiques de Kylie, les produits de beauté et les vêtements sculptant de Kim et la marque de jeans inclusifs en termes de taille de Khloe, qui ont permis à la famille de gagner des millions de dollars.

"Toutes les amies célèbres de Kim font exactement la même chose", déclare Mme Jarreau, "mais ce sont elles [les Kardashian] qui l'ont fait le mieux".

3. Ils ont montré un autre type de famille

Crédit photo, Getty Images

L'une des conséquences inévitables de l'ouverture de votre vie familiale à une équipe de télé-réalité est que les téléspectateurs seront également exposés aux conflits dans vos relations.

Pour de nombreux fans, ces disputes constituent les moments les plus captivants.

"Je suis toujours très impressionnée par le fait qu'il s'agisse d'une famille qui peut se disputer tout en continuant à s'aimer", déclare Mme Jarreau.

"Même si les gens veulent dire qu'ils n'ont pas de valeurs et de morale, je pense honnêtement qu'ils font partie des personnes les plus saines que l'on puisse regarder à la télévision."

L'émission les a également vus s'attaquer à d'énormes changements et à des questions complexes, comme le fait que Caitlyn Jenner, qui était mariée à Kris, a fait son coming out en tant que transgenre et sa transition ultérieure, le fait que Kim et Kanye ont eu recours à une mère porteuse pour porter leurs enfants, et toutes sortes de situations de familles recomposées.

"L'idée que votre vie, vos relations et votre profession restent constantes, je ne pense pas que ce soit ce à quoi les gens s'identifient de nos jours, et ils [les Kardashian] ne cessent de le démontrer", déclare Mme Jardine.

Elle affirme que l'émission a "créé un miroir" pour les personnes qui vivent dans des structures familiales non traditionnelles, en célébrant leurs différences.

Crédit photo, Getty Images

Caitlyn, ancienne athlète olympique, a précédemment déclaré que son "identité" est sa plus grande réussite.

"Je me suis entraînée pendant 12 ans pour les Jeux olympiques. Je me suis entraînée 65 ans pour faire une transition en 2015", a-t-elle déclaré à la BBC.

"C'était moins accepté. Tout le monde a aimé les Jeux. Beaucoup de gens, quand ils vous voient en transition, détestent vos tripes. Regardez les citations sur Instagram. De loin, c'était beaucoup plus difficile."

Caitlyn a également reçu de nombreux prix pour sa défense de cette cause.

Mais elle a également fait face aux critiques des militants des droits des personnes transgenres pour ses positions politiques et son soutien à l'ancien président américain Donald Trump.

4. Ambiguïté raciale" et appropriation culturelle

Crédit photo, Getty Images

Si les Kardashian se font l'écho de la diversité de la vie américaine, ils sont aussi le reflet des aspects négatifs de la société.

Ils ont été accusés d'appropriation culturelle et de "blackfishing". Il s'agit d'une personne qui prétend être noire ou métisse, souvent sur les réseaux sociaux.

"Ils se sont appropriés une grande partie de ce qui les caractérise, explique Mme Jarreau.

"De leur corps, à leurs vêtements, à la façon dont elles se coiffent, tant de choses ont été appropriées d'autres cultures, et plus particulièrement de la culture noire."

"Les Kardashian sont perçus comme étant à la fois blancs et non-blancs", explique Adria Y Goldman, professeur adjoint de communication à l'université de Mary Washington.

Crédit photo, Kevin Tachman/MG19

"Leur popularité et leurs comportements illustrent leur capacité à fonctionner dans les deux espaces, en récoltant les avantages de la blancheur et en évitant les critiques associées au fait d'être non-blanc."

Bien que la famille ait été critiquée pour son manque de sensibilité, elle a tout de même bénéficié de ce comportement.

"La popularité et le succès continus des Kardashian malgré ces critiques, montrent qu'à un certain niveau, il y a une acceptation de l'appropriation culturelle, un manque de compréhension de l'appropriation culturelle, ou une combinaison des deux", explique le professeur Goldman.

5. Il y a eu beaucoup de relations amoureuses et de ruptures.

Crédit photo, Getty Images

Un certain nombre de relations interraciales ont été présentées dans l'émission, notamment entre Kim et Kanye West, Khloe et Tristan Thompson, et Kylie et Travis Scott, qui ont tous des enfants ensemble.

En apparence, selon le Dr Jones, les Kardashian "incarnent ce fantasme de la famille métisse".

"Malgré tous les problèmes qu'ils rencontrent, nous avons très rarement l'impression que la race ou l'ethnicité sont liées à eux."

Mais si ces relations sont présentées dans l'émission comme peu compliquées, dans un contexte plus large, les choses ne sont pas aussi simples.

Comme le souligne le professeur Goldman, la relation entre Kim et Kanye contribue à son "ambiguïté raciale" et aux débats sur son appropriation de la culture noire.

"Son association avec Kanye et leurs enfants contribue à sa position à l'intersection de la blancheur et de la noirceur", explique-t-elle.

"Certains diront que les enfants de Kim avec Kanye lui donnent accès à la culture noire.

"Cependant, certains peuvent aussi considérer que le lien familial de Kim accroît le besoin de sensibilité culturelle, de compréhension et d'appréciation - par opposition à l'appropriation."

Crédit photo, Marc Piasecki Légende image, La relation entre Kim et Kanye contribue à son "ambiguïté raciale" et aux débats sur son appropriation de la culture noire

6. Ils ont été accusés de faire étalage de leur richesse.

Kim a déjà parlé de l'impact de Kanye sur ses entreprises commerciales et l'a crédité d'avoir changé son attitude.

"Il m'a juste appris, en tant que personne, à ne jamais faire de compromis et à vraiment prendre la responsabilité", a-t-elle déclaré à Forbes.

"Avant, j'étais vraiment le contraire. Je mettais mon nom sur n'importe quoi."

Ayant précédemment endossé des produits tels que du papier toilette et des emojis sur mesure, elle se concentre désormais sur la commercialisation de choses qui correspondent à sa marque personnelle.

Une partie de l'avant-dernière et toute la dernière saison ont été filmées pendant la pandémie de coronavirus et certaines des représentations de la richesse ont rendu ces épisodes plus difficiles à regarder pour les fans.

"Nous les critiquons souvent", déclare Mme Jardine.

"Les voyages sur des îles privées, et l'étalage d$e la richesse des milliardaires, et le fait d'avoir tout leur personnel et manifestement de se faire faire les ongles et le maquillage alors qu'il y avait tant de souffrance [pendant la pandémie]."

7. Ils ont prévu une vie après la télé-réalité

Crédit photo, Getty Images

Bien que "L'incroyable famille Kardashian" prenne fin, la famille a signé un nouvel accord avec le service d'abonnement américain Hulu et leur série sera lancée plus tard cette année.

Les détails de la série n'ont pas encore été révélés, mais il est probable que nous en saurons plus sur le divorce de Kim et Kanye.

Pendant ce temps, le clan continuera à poursuivre ses propres opportunités en dehors de la télé-réalité.

"Kim est celle qui a le plus de chances d'avoir une carrière individuelle incroyablement réussie", explique le Dr Jones.

"Elle dit qu'une fois qu'elle aura terminé son diplôme de droit, elle ouvrira son propre cabinet d'avocats qui se concentrera sur la réforme des peines et des prisons.

"Je ne doute pas que cela va se produire, car Kim Kardashian fait ce qu'elle dit qu'elle va faire".

Dans un récent épisode de Keeping Up With the Kardashians, Kim a révélé qu'elle avait échoué à son examen de première année d'étudiant en droit.

"Je n'abandonne pas et je me prépare à le repasser bientôt", a-t-elle ensuite posté sur son Instagram.

Le Dr Jones pense que Kim pourrait avoir un avenir en politique.

Crédit photo, David Livingston Légende image, Kim Kardashian parle lors du 2020 Winter TCA Tour au nom de 'The Justice Project' au Langham Huntington, Pasadena

"Dès que j'ai entendu que Kanye West allait se présenter à la présidence, j'ai pensé que ça devrait être Kim", dit-elle.

"Une star de la télé-réalité [Donald Trump] a déjà été président des États-Unis et à l'heure où je vous parle, Kim Kardashian, qui a la moitié d'un diplôme de droit, est plus qualifiée."

Alors que Kanye West n'a pas réussi sa course à la présidence, Kim est sur le point de voir un autre membre de la famille tenter une carrière dans la fonction publique.

Caitlyn est membre du parti républicain et se présente au poste de gouverneur de Californie cette année.

Avec la fin de L'incroyable famille Kardashian, il semble peu probable qu'une émission - ou un groupe de personnes - capable de rivaliser avec son succès arrive sur la scène de sitôt.

"J'ai l'impression qu'ils se sont vraiment taillé une place que personne d'autre ne peut occuper", déclare Mme Jarreau.