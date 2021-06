Kim Jong-Un : pourquoi mène-t-il une guerre contre l'argot, les jeans et les films étrangers?

"Ils l'ont mis sur un pieu et l'ont ligoté, puis l'ont abattu".

"Une guerre sans armes"

Imaginez être dans un état de confinement permanent, sans internet, sans médias sociaux et avec seulement quelques chaînes de télévision contrôlées par l'État et formattées pour vous dire ce que les dirigeants du pays veulent que vous entendiez - c'est la vie en Corée du Nord.

Et aujourd'hui, le dirigeant Kim Jong-Un vient de prendre de nouvelles mesures, en introduisant une nouvelle loi radicale contre ce que le régime décrit comme "pensée réactionnaire".

Et il ne s'agit pas seulement de ce que les gens regardent.

Récemment, M. Kim a écrit une lettre dans les médias d'État pour demander à la Ligue de la jeunesse du pays de sévir contre les "comportements peu recommandables, individualistes et antisociaux" des jeunes. Il souhaite mettre un terme aux discours, aux coiffures et aux vêtements étrangers, qu'il décrit comme des "poisons dangereux".

Mr Kim a qualifié les discours, coiffures et vêtement provenant de l'étranger de "poisons dangereux"

Le Daily NK, une publication en ligne de Séoul ayant des sources en Corée du Nord, a rapporté que trois adolescents avaient été envoyés dans un camp de rééducation pour s'être coupé les cheveux comme les idoles de la K-pop et avoir ourlé leurs pantalons au-dessus des chevilles. La BBC ne peut pas vérifier ce récit.

Selon les analystes, il tente d'empêcher que des informations extérieures parviennent à la population nord-coréenne, alors que la vie dans le pays devient de plus en plus difficile.

Des millions de personnes souffriraient de la faim. M. Kim veut s'assurer qu'ils continuent d'être nourris de la propagande soigneusement élaborée par l'État, plutôt que d'avoir des aperçus de la vie telle qu'elle est décrite dans les séries à sensation qui sont tournées au sud de la frontière, à Séoul, l'une des villes les plus riches d'Asie.

Le pays est plus que jamais coupé du monde extérieur après avoir fermé sa frontière l'année dernière en réponse à la pandémie. Les approvisionnements vitaux et le commerce en provenance de la Chine voisine ont presque été interrompus. Bien que certaines fournitures commencent à être acheminées, les importations restent limitées.

Cet isolement auto-imposé a exacerbé une économie déjà défaillante où l'argent est canalisé vers les ambitions nucléaires du régime. Au début de l'année, M. Kim lui-même a admis que son peuple était confronté à "la pire des situations que nous ayons jamais connue et que nous devons surmonter".

Que dit la loi ?

"Elle stipule que si un travailleur est pris, le directeur de l'usine peut être puni, et si un enfant pose problème, les parents peuvent également être punis. Le système de surveillance mutuelle encouragé par le régime nord-coréen est reflété de manière agressive dans cette loi", a déclaré le rédacteur en chef Lee Sang Yong à la BBC.

"En d'autres termes, le régime a conclu qu'un sentiment de résistance pourrait se former si des cultures d'autres pays étaient introduites", a-t-il ajouté.

Choi Jong-hoon, l'un des rares transfuges à avoir réussi à quitter le pays l'année dernière, a déclaré à la BBC que "plus les temps sont durs, plus les règlements, les lois et les punitions sont sévères".