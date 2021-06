Dengue : une chasse miraculeuse aux moustiques réduit la maladie de 77 %

il y a 40 minutes

L'essai a eu lieu dans la ville de Yogyakarta, en Indonésie, et est en cours d'extension dans l'espoir d'éradiquer le virus.

Peu de gens avaient entendu parler de la dengue il y a 50 ans, mais cette pandémie lente et implacable a connu une augmentation spectaculaire des cas.

En 1970, seuls neuf pays avaient été confrontés à de graves épidémies de dengue ; aujourd'hui, on compte jusqu'à 400 millions d'infections par an.

La dengue est communément appelée "fièvre des os" car elle provoque de fortes douleurs musculaires et osseuses et les épidémies explosives peuvent submerger les hôpitaux.

L'ennemi de mon ennemi

Les bactéries se disputent les ressources et rendent la réplication du virus de la dengue beaucoup plus difficile, de sorte que le moustique est moins susceptible de provoquer une infection lorsqu'il pique à nouveau.

L'essai a utilisé cinq millions d'œufs de moustiques infectés par Wolbachia. Les œufs ont été placés dans des seaux d'eau dans la ville toutes les deux semaines et le processus de constitution d'une population infectée de moustiques a duré neuf mois.

Yogyakarta a été divisée en 24 zones et les moustiques n'ont été relâchés que dans la moitié d'entre elles.

Les résultats, publiés dans le New England Journal of Medicine, ont montré une réduction de 77 % des cas et de 86 % des personnes nécessitant des soins hospitaliers lorsque les insectes ont été relâchés.