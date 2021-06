Art : les figures africaines "oubliées" du passé culturel de l'Angleterre

il y a 2 heures

Crédit photo, English Heritage Légende image, Les nouveaux portraits de l'exposition ont tous été commandés à des artistes qui s'identifient eux-mêmes comme noirs ou métis.

Une nouvelle exposition d'English Heritage, dévoilée mercredi, vise à mettre en lumière des personnages oubliés de l'histoire culturelle de l'Angleterre.

Painting our Past : The African Diaspora in England (La diaspora africaine en Angleterre) rassemble les nouveaux portraits de six personnages historiques - de la Grande-Bretagne romaine au XXe siècle - qui reflètent la longue histoire des Africains en Angleterre.

Parmi ces personnages figurent Septime Sévère, un empereur romain d'origine africaine qui a renforcé le mur d'Hadrien, et James Chappell, un domestique noir du XVIIe siècle de Kirby Hall, dans le Northamptonshire, qui a sauvé la vie d'un propriétaire de l'époque, Sir Christopher Hatton.

Les peintures sont exposées dans les forts, abbayes, maisons historiques et casernes liés au patrimoine anglais où ces personnes ont vécu ou travaillé. Le portrait de Sarah Forbes Bonetta, la filleule africaine de la reine Victoria, a notamment été rapatrié à Osborne House, la résidence balnéaire de Victoria sur l'île de Wight.

"Les personnalités africaines du passé ont joué un rôle important dans certains des sites historiques dont nous avons la charge, mais beaucoup de leurs histoires ne sont pas très connues", explique Anna Eavis, directrice de la conservation du patrimoine anglais.

"En plaçant leurs portraits sur les murs de ces sites, nous espérons donner vie à leurs histoires et les partager avec un public plus large."

Les nouveaux portraits de l'exposition ont tous été commandés à des artistes qui s'identifient eux-mêmes comme étant noirs ou métis.

Arthur Roberts (1897-1982) à la caserne de Berwick-upon-Tweed, Northumberland par Chloe Cox

Crédit photo, English Heritage Légende image, L'artiste Chloe Cox dit qu'elle voulait capturer "le brut, le réel et l'authentique" avec sa peinture du soldat Arthur Roberts.

Le portrait de Chloe Cox représente Arthur Roberts, fils d'un Trinidadien, qui est né à Bristol et a grandi à Glasgow.

Roberts s'est engagé dans le King's Own Scottish Borderers, un régiment de l'armée britannique, en février 1917, à l'âge de 20 ans. Basés dans la caserne de Berwick-upon-Tweed, les membres du régiment ont dû ressentir une forte affiliation avec la caserne, à la fois comme un foyer opérationnel et émotionnel.

Roberts a combattu pendant la Première Guerre mondiale et a survécu à la bataille de Passchendaele.

Cox, lauréat des prix du jeune artiste et du jeune portraitiste de l'année 2020 de la Society of All Artists, déclare : "Je peins à l'huile et travaille principalement sur toile. Mon art cherche à représenter les personnes sous-représentées et à donner du pouvoir aux personnes issues de minorités ethniques, en renforçant leur sentiment d'appartenance aux arts, à l'histoire et à la culture britanniques".

"En tant que femme d'origine et d'identité mixtes, je m'abstiens de déformer les personnages de manière idéalisée et je m'attache à faire ressortir le brut, le réel et l'authentique".

"Mon style réaliste ne lisse pas les fissures ni n'adoucit les traits, il vise à capturer la vérité, de la ressemblance du visage à la légèreté d'une expression familière."

Dido Belle (1761-1804) à Kenwood, Londres par Mikéla Henry-Lowe

Crédit photo, English Heritage Légende image, Mikéla Henry-Lowe dit avoir apprécié l'occasion de peindre Dido, une femme noire qui a grandi dans une famille aristocratique, "parce que la plupart des représentations de femmes noires dans la Grande-Bretagne géorgienne étaient des esclaves".

Le portrait de Mikéla Henry-Lowe représente Dido Belle, la fille d'une jeune femme noire asservie et d'un officier de la Royal Navy. Née hors mariage, Dido a été élevée au sein de la famille aristocratique Murray dans le Londres de l'époque géorgienne et a passé une grande partie de sa vie à Kenwood House, sur Hampstead Heath, dans le nord de Londres.

Henry-Lowe, une artiste d'origine jamaïcaine qui se concentre sur la représentation des femmes noires dans la société, déclare : "Je voulais peindre Dido Belle parce que beaucoup de mes portraits sont des femmes noires portant des foulards de tête représentant la culture noire, mais le foulard de Dido n'est pas un signe d'identité culturel. Il était très probablement destiné à couvrir ses cheveux car, à l'époque, beaucoup ne savaient pas quoi faire avec des cheveux crépus".

"Je pense que c'est incroyable qu'on m'ait donné l'occasion de peindre une femme noire qui a fait l'expérience de grandir dans une famille aristocratique, car la plupart des représentations de femmes noires dans la Grande-Bretagne géorgienne étaient des esclaves."

L'empereur Septime Sévère (145-211) à la ville romaine de Corbridge sur le mur d'Hadrien, Northumberland par Elena Onwochei-Garcia

Crédit photo, English Heritage Légende image, Elena Onwochei-Garcia dit avoir voulu dépasser la caricature de "l'empereur africain de Rome" pour dépeindre un individu complexe.

Le portrait d'Elena Onwochei-Garcia représente l'empereur romain Septime Sévère, qui est né à Leptis Magna (aujourd'hui Al-Khums, en Libye) dans la province romaine d'Afrique. Septimius s'est rendu en Grande-Bretagne en 208 après Jésus-Christ. Il a renforcé le mur d'Hadrien et réoccupé le mur d'Antonin dans le but d'étendre son empire.

Onwochei-Garcia, qui dit explorer l'expression des questions et idéologies raciales à travers l'humour, ainsi que la manière dont elles évoluent dans le temps au sein des dynamiques de pouvoir, explique : "J'ai été attirée par Sévère en raison des parallèles avec mon propre héritage mixte (nigérian, espagnol et allemand), et cela m'a fait réfléchir à l'image que les gens pourraient se faire de quelqu'un comme nous.

"Je voulais aller au-delà de la peinture de l'empereur africain de Rome, pour dépeindre un individu complexe en prêtant attention à sa personnalité et à la manière dont il choisissait d'être vu dans ses pièces, ses statues et son architecture. Historiquement, les Noirs ont eu peu de contrôle sur leur représentation. Sévère a incarné et modifié l'image de l'Empire romain".

L'abbé Hadrien (640-710) à l'abbaye de St Augustin, dans le Kent, par Clifton Powell

Crédit photo, English Heritage Légende image, Clifton Powell dit avoir senti la présence spirituelle de l'abbé Hadrien près de lui pendant qu'il peignait.

Le portrait de Clifton Powell représente l'abbé Hadrien, un érudit africain dans l'Angleterre anglo-saxonne et l'abbé de l'abbaye de St Augustin. Il était originaire de Cyrénaïque, une province romaine et byzantine d'Afrique du Nord.

Powell, qui a étudié à la Jamaican School of Art de Kingston et dont les œuvres ont été présentées dans de nombreuses expositions au Royaume-Uni, notamment à l'International Black Art Fair, déclare : "Je suis un artiste britannique, né en Jamaïque. Saint Hadrien fait partie de ma vie depuis que j'ai commencé son portrait. Je sentais sa présence, ce qui m'a donné l'inspiration pour le peindre".

"Je ressens le besoin de lui donner vie, toutes les peintures que j'ai vues de lui me ramènent à son époque. Il m'a captivé par sa présence spirituelle et je le sens proche, et tout en peignant, je jouais des chants grégoriens, comme dans le cadre d'un monastère."

Sarah Forbes Bonetta (1843-1880) à Osborne House, île de Wight par Hannah Uzor

Crédit photo, English Heritage Légende image, Hannah Uzor explique qu'elle a été attirée par la peinture de Sarah en raison de son "identité à multiples facettes", qui correspond à l'héritage nigérian de sa famille.

Le portrait de Hannah Uzor représente Sarah Forbes Bonetta, la fille d'un souverain d'Afrique de l'Ouest, qui a été capturée et réduite en esclavage par le roi Gezo du Dahomey (l'actuel Bénin) à l'âge de cinq ans.

Initialement nommée Aina, elle a été présentée comme un "cadeau diplomatique" au capitaine Frederick Forbes du H.M.S. Bonetta et amenée en Angleterre en 1850.

Peu après leur arrivée, Forbes l'a présentée à la reine Victoria qui s'est tellement attachée à elle qu'elle a payé son éducation et est devenue sa tutrice, la reconnaissant comme sa filleule. Sarah a visité Osborne house, la résidence balnéaire de la reine Victoria sur l'île de Wight, à plusieurs reprises au cours de sa vie.

Uzor, qui est en grande partie autodidacte, ayant affiné ses compétences au sein de la communauté artistique zambienne lorsqu'elle était adolescente avant de s'installer au Royaume-Uni, déclare : "dans ma pratique artistique, j'explore la complexité de l'identité et de l'expérience noires. Je souhaite tout particulièrement mettre en lumière les histoires cachées et les récits souvent invisibles des personnes racialisées comme noires dans l'histoire contemporaine.

"Au cours de mes recherches, j'ai découvert Sarah Forbes Bonetta dans le livre Black and British de David Olusoga. J'ai été attirée par l'histoire de Sarah en raison de son identité à plusieurs niveaux et des parallèles que je pouvais voir dans ma propre famille, en particulier pour mes enfants, qui partagent l'héritage nigérian de Sarah."

James Chappell à Kirby Hall, Northamptonshire par Glory Samjolly

Crédit photo, English Heritage Légende image, Glory Samjolly déclare qu'à travers son portrait de James Chappell, elle a voulu refléter un homme "qui regarderait sa vie et serait fier".

Le portrait de Glory Samjolly représente James Chappell, un serviteur noir de Kirby Hall. Il est entré au service de la famille Hatton à l'âge de 15 ans, et en 1672, il a sauvé le propriétaire de Kirby, Christopher Hatton, des décombres d'une explosion à Guernesey. Après la mort de Christopher en 1706, James a reçu une pension de 20 £ par an (environ 15.000 Fcfa). Une somme d'argent qui changeait la vie à l'époque, James l'a utilisée pour s'installer dans la région avec sa femme.

Samjolly, qui a créé l'entreprise sociale Black Aristocratic Art en 2019 pour "décoloniser" le programme d'histoire de l'art traditionnel, déclare : "les Européens d'origine africaine ne sont pas suffisamment représentés dans les galeries d'art ou les manuels scolaires, et le plus souvent, lorsqu'ils sont représentés, c'est en tant qu'esclaves, serviteurs ou abolitionnistes".

"J'aurais pu peindre James Chappell en serviteur, mais il n'y avait pas assez d'informations pour déterminer le type de rôle qu'il avait, si ce n'est qu'il était très favorisé et qu'il est devenu une légende pour avoir sauvé Sir Christopher Hatton. J'ai décidé de le peindre dans les dernières années de sa vie, avec une posture plus stoïque et intégrale, le genre d'homme qui regarderait sa vie en arrière et serait fier."