Comment l'empreinte génétique des Néandertaliens influence notre vie quotidienne

Lorenza Coppola Bove

The Conversation*

il y a 4 heures

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Néandertaliens ont disparu il y a 40 000 ans.

La découverte, dans la grotte Guattari (Rome, Italie), des restes de neuf Néandertaliens - les véritables seigneurs de l'Ouest (de l'Europe, bien que leur aire de répartition ait été plus vaste) - pourrait nous offrir un autre regard sur notre histoire évolutive.

Il s'agit d'une découverte très importante, car elle constitue une autre pièce fondamentale pour clarifier nos origines et notre passé, et révèle que son héritage continue d'exister aujourd'hui.

Aujourd'hui, cet héritage touche de nombreux aspects de notre vie quotidienne et, comme l'a révélé une étude récente, ses gènes influencent en partie notre vulnérabilité au covid-19.

Il semble que l'héritage des Néandertaliens n'est pas tombé dans l'oubli après leur disparition il y a 40 000 ans. En effet, les individus d'origine eurasienne ont hérité 2% de leur ADN d'eux.

Sur ce pourcentage, certains des gènes étudiés influencent la qualité et le type de sommeil, l'humeur, la tendance à l'isolement et la susceptibilité à l'infection par le covid-19.

Protection génétique

Une étude réalisée par l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive (Allemagne) et l'Institut Karolinska (Suède) a montré que les gènes présents sur le chromosome 3 de l'homme peuvent être associés à des formes plus graves d'infection par le SRAS-CoV-2 (le covid 19), mais que certains gènes du chromosome 12 d'origine néandertalienne peuvent favoriser la réponse immunitaire et nous protéger de l'attaque du virus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La découverte dans la grotte de Guattari (Rome, Italie) des restes de neuf Néandertaliens pourrait nous offrir un autre regard sur notre histoire évolutive.

En fait, on estime que la présence de ces gènes pourrait réduire de 22 % la probabilité de développer la maladie. Pour cette raison, les personnes qui ont souffert de la maladie de manière asymptomatique sont peut-être davantage des Néandertaliens qu'elles ne le pensent.

Selon les chercheurs, l'étude des gènes qui prédisposent à l'infection pourrait permettre d'identifier rapidement les patients à risque.

En outre, il s'agit de variantes génétiques qui ont une répartition différente dans la population humaine : jusqu'à 60 % de la population européenne et 50 % de la population d'Asie du Sud sont porteurs de la variante qui prédispose à l'infection.

On ne l'a pas trouvé dans la population africaine et dans la région de l'Asie de l'Est. Mais la bonne nouvelle est que le variant protecteur se trouverait dans le patrimoine génétique d'un tiers de la population mondiale (à l'exclusion du continent africain, où ce variant n'est pas présent).

Sensibilité à l'art et à la langue

L'héritage ne s'arrête pas là.

Bien qu'ils aient une constitution physique robuste, qu'ils marchent debout, qu'ils aient un crâne plus allongé que le nôtre dans le sens antéropostérieur et qu'ils n'aient pas de menton (caractéristique typique de l'homme moderne), l'organisation des structures de l'oreille moyenne (qui permettent l'audition) est très similaire à celle de l'homme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est possible que les Néandertaliens aient un système de communication verbale de type humain.

Cette découverte nous a permis d'envisager la possibilité que les Néandertaliens disposaient d'un système de communication verbale de type humain.

Nous avons également hérité de sensibilités artistiques. Nous pouvons parler d'eux comme des premiers artistes de l'histoire : les grottes d'Estrémadure, de Cantabrie et d'Andalousie portent les traces de groupes de Néandertaliens qui communiquaient avec l'art, la manière la plus immédiate et primitive connue.

L'héritage des Néandertaliens

Mais connaissons-nous bien nos cousins ? Est-il vrai qu'ils étaient ignorants et laids comme on les décrivait au XIXe siècle ?

La réponse à ces questions et à bien d'autres a été obtenue grâce à des études menées sur du matériel osseux, non seulement au niveau morphologique, mais aussi grâce aux technologies modernes utilisées pour effectuer des analyses moléculaires et obtenir une image complète de cette espèce dont les premiers restes identifiés ont été trouvés en 1856 dans une grotte de la vallée de Neander (Düsseldorf, Allemagne).

En 2008, l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive a séquencé pour la première fois l'ADN mitochondrial (un petit "anneau" que nous héritons de nos mères) d'un Néandertalien. Depuis, nous avons appris à connaître encore mieux nos cousins et à dévoiler leur vie secrète, injustement considérée comme inférieure à l'Homo sapiens par les anthropologues du XIXe siècle.

Par exemple, ils n'étaient pas exclusivement carnivores, mais leur régime alimentaire comprenait une variété de féculents, de lentilles et de noix. Ils profitaient également des ressources que leur offrait la mer (les palourdes, notamment), comme en témoigne une étude menée sur les Néandertaliens retrouvés dans la grotte des Moscerini (Rome, Italie).

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'une des causes possibles de sa disparition est la consanguinité.

Ils vivaient en Europe et occupaient également une grande partie de l'Asie occidentale. Les recherches effectuées sur les fossiles nous permettent d'estimer qu'ils étaient répartis dans cette région il y a environ 400 000 à 40 000 ans.

Après cette date, les Néandertaliens ont progressivement disparu, s'éteignant pour différentes raisons.

Les dangers de la consanguinité

L'une d'entre elles est certainement la consanguinité élevée (la fréquence des unions entre parents proches) : en raison de la petite taille des groupes de Néandertaliens répartis en Europe et des changements climatiques auxquels ils ont dû faire face, ils n'avaient d'autre possibilité que de s'accoupler avec les parents proches qui composaient la tribu.

Ce phénomène est dangereux pour les individus car il conduit à la manifestation de toutes ces maladies dont le mécanisme pathogène est dû à des allèles récessifs défectueux (variantes d'un même gène) .

Normalement, nous héritons d'une copie de l'ADN nucléaire de notre mère et d'une autre de notre père. Dans la plupart des cas, si l'un des allèles est défectueux, celui de l'autre parent fournira les informations correctes sur le gène pour empêcher la maladie de se développer chez l'individu.

Dans le cas d'enfants nés de parents proches, une maladie génétique a plus de chances de se manifester, car il est fort probable que les deux parents soient porteurs d'une copie identique du même allèle.

C'est le cas de la maison royale autrichienne, la célèbre famille Hasburg, dont le prognathisme (appelé "menton hasburgique") ne passe pas inaperçu dans tous les livres d'histoire.

*Lorenza Coppola Bove est professeur d'anthropologie médico-légale à l'université pontificale de Comillas, en Espagne.