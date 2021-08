Objets sacrés : de preuves policières à pièces de musée

Parmi les objets se trouve une coiffe gravée du nom "Oxun", un orisha (divinité) associé aux rivières et aux chutes d'eau.

Pendant longtemps, Mãe Nilce dit qu'elle ne savait pas à quoi sa tante faisait référence. Mais au fil des ans, elle a commencé à entendre des histoires sur la façon dont, par le passé, les policiers avaient pris d'assaut leurs terreiros et saisi des objets religieux.

Tout cela faisait partie d'une répression datant de la fin du 19e siècle contre ce que les autorités appelaient la "magie noire". Les objets étaient saisis et leurs propriétaires ne les revoyaient plus.

Des chefs religieux et des universitaires uniront leurs forces pour identifier les objets retrouvés.

Soixante-dix-sept boîtes qui prenaient la poussière dans les locaux de la police à Rio de Janeiro ont été transférées au Musée de la République. Elles contenaient plus de 500 objets de culte saisis par les autorités entre 1889 et 1945.

Mãe Meninazinha, âgée de 80 ans, était aux anges lorsque cela s'est produit, car elle et d'autres chefs religieux afro-brésiliens avaient passé des décennies à essayer de les récupérer.

En 2017, leurs efforts ont été soutenus par Our Sacred, un documentaire qui racontait l'histoire du mouvement visant à récupérer les objets. La campagne s'est accélérée et les procureurs fédéraux ont pris l'affaire en main, pour finalement conclure un accord pour que les objets soient transférés au musée.

Il a également été convenu que tout, de leur stockage à la recherche et à la conception de l'exposition, serait guidé par une commission de praticiens des religions afro-brésiliennes, afin que les objets soient traités conformément à leur signification.

Les objets appartenaient à des praticiens de l'Umbanda et du Candomblé.

Après l'abolition de l'esclavage au Brésil en 1888, les pratiques culturelles et religieuses de la population afro-brésilienne ont continué à être prises pour cible par l'État, et le code pénal de 1891 a criminalisé le "spiritisme" et les "guérisseurs magiques".