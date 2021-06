Bitcoin : cette cryptomonnaie est-elle le meilleur moyen de transférer des fonds ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Tout le monde ne comprend pas le fonctionnement du bitcoin et les risques qu'il comporte

Le Salvador est devenu le premier pays au monde à classer officiellement le bitcoin comme monnaie légale.

À la suite d'un vote du Congrès mardi, le bitcoin aura cours légal aux côtés du dollar américain, dans 90 jours.

La nouvelle loi signifie que chaque entreprise doit accepter les bitcoins comme monnaie légale pour les biens ou les services, à moins qu'elle ne soit pas en mesure de fournir la technologie nécessaire pour effectuer la transaction.

Le président Nayib Bukele souligne que cette mesure permettra aux Salvadoriens vivant à l'étranger d'envoyer plus facilement de l'argent chez eux - un processus connu sous le nom de transferts de fonds.

Dans des pays tels que le Salvador, de nombreuses personnes sont fortement tributaires de l'argent reçu de la diaspora, qui représente environ 20 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.

Plus de deux millions de Salvadoriens vivent en dehors du pays, mais ils continuent de garder des liens étroits avec leur lieu de naissance, envoyant plus de 4 milliards de dollars (2,8 milliards de livres) chaque année.

Mais le bitcoin, ou crypto-monnaie, deviendra-t-il la meilleure approche pour les envois de fonds ?

Pas d'intermédiaires

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Salvador est l'un des principaux bénéficiaires de l'argent renvoyé par les travailleurs migrants

Lorsque les gens envoient de l'argent chez eux, ils font généralement appel à une banque ou à un autre service financier pour faciliter la transaction.

Mais ces intermédiaires peuvent faire grimper le coût de l'envoi d'argent au-delà des frontières nationales.

Si quelqu'un envoie 1 000 dollars (542 163 FCFA) des États-Unis au Salvador, par exemple, même s'il existe un taux de change "zéro commission" attractif, les clients peuvent en réalité être confrontés à des frais facturés par les banques des deux côtés de la transaction.

L'un des avantages du bitcoin, ou de toute autre crypto-monnaie, est qu'il ne dépend d'aucun de ces intermédiaires.

Par conséquent, le bitcoin peut être attrayant pour les pays et les personnes les plus pauvres qui souhaitent éviter ces frais.

Et ce, malgré le fait que les crypto-monnaies peuvent présenter d'autres risques importants.

Crédit photo, Getty Images

Nigel Green, directeur général et fondateur du groupe deVere, prédit que "là où le Salvador a ouvert la voie, nous pouvons nous attendre à ce que d'autres pays en développement suivent.

"En effet, les pays à faible revenu ont longtemps souffert de la faiblesse de leur monnaie, extrêmement vulnérable aux changements du marché, ce qui déclenche une inflation galopante."

Si le bitcoin devient encore plus établi et largement utilisé, il pourrait devenir plus stable.

"C'est pourquoi la plupart des pays en développement deviennent dépendants des principales devises du "premier monde", comme le dollar américain, pour effectuer des transactions", explique M. Green.

"Mais la dépendance à l'égard de la monnaie d'un autre pays s'accompagne également de son propre lot de problèmes, souvent très coûteux."

Par exemple, elle peut rendre une nation plus vulnérable aux influences étrangères et lui faire perdre la capacité de définir pleinement ses propres politiques monétaires.

Fluctuation de la valeur

Mais les crypto-monnaies présentent aussi des inconvénients, qui pourraient avoir un impact sur les Salvadoriens qui reçoivent des fonds.

Le bitcoin, un actif virtuel sans lien direct avec l'économie réelle, a connu d'importantes fluctuations de valeur en un laps de temps limité.

Et tout le monde ne comprend pas comment il fonctionne et les risques qu'il comporte.

Contrairement aux systèmes bancaires établis, aucun mécanisme n'est en place pour protéger le client de la fluctuation de la valeur du bitcoin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La consommation d'énergie du bitcoin représente plus de la moitié de celle des centres de données dans le monde

Selon Ken Rogoff, professeur d'économie à l'université de Harvard et ancien économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), les deux caractéristiques essentielles d'une monnaie réussie sont qu'elle constitue une forme d'échange efficace et une réserve de valeur stable.

Selon lui, le bitcoin n'est ni l'un ni l'autre.

"Le fait est qu'il n'est pas vraiment utilisé dans l'économie légale actuellement. Oui, une personne riche le vend à une autre, mais ce n'est pas une utilisation finale. Et sans cela, il n'a vraiment pas d'avenir à long terme."

Selon lui, le bitcoin existe presque exclusivement comme un véhicule de spéculation.

Bien que sa popularité augmente, dans le monde entier, le bitcoin n'est que rarement utilisé dans les transactions. Les personnes qui possèdent des bitcoins ont tendance à conserver leur crypto-monnaie pour en tirer plus d'argent.

Mais certaines personnes affirment que les crypto-monnaies peuvent être un outil pour éviter l'hyperinflation.

Pendant la pandémie, de nombreuses grandes puissances ont imprimé de l'argent pour maintenir leurs économies à flot.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La fièvre du Bitcoin gagne l'Ouganda et fait rêver

Avec les formes traditionnelles de monnaie, à mesure que de plus en plus d'argent est créé, cela érode la valeur de l'argent existant en circulation.

Les gens ne remarquent pas nécessairement cette érosion parce que le montant nominal de leur argent reste le même ; cependant, ils remarquent que leurs courses hebdomadaires, leurs repas au restaurant et leurs films coûtent de plus en plus cher.

Le bitcoin est différent.

L'offre de bitcoins est soigneusement contrôlée et limitée, et personne ne peut créer ou émettre plus de bitcoins à volonté.

Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins, et chaque bitcoin est lui-même divisible en 100 millions d'unités appelées satoshis.

Cela permet d'éviter le type d'érosion de la valeur qui affecte la monnaie "normale" (un phénomène que les habitants du Zimbabwe et du Venezuela ne connaissent que trop bien).

Un geste audacieux

"Il y aura sans aucun doute des critiques - probablement ceux basés dans les pays riches - qui s'en prendront à cette mesure audacieuse du Salvador", déclare M. Green.

La secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a précédemment décrit le bitcoin comme "un moyen extrêmement inefficace d'effectuer des transactions".

Elle s'est également inquiétée de la quantité "stupéfiante" d'énergie consommée pour traiter les transactions en monnaie numérique.

La quantité exacte d'énergie utilisée par le bitcoin n'est pas claire. Le Centre for Alternative Finance (CCAF) de l'université de Cambridge, qui étudie le commerce des crypto-monnaies, estime que la consommation totale d'énergie du bitcoin se situe entre 40 et 445 térawattheures (TWh) annualisés, avec une estimation centrale d'environ 130 térawattheures.

La consommation d'électricité du Royaume-Uni est d'un peu plus de 300 TWh par an, tandis que l'Argentine utilise à peu près la même quantité d'énergie que la meilleure estimation de la CCAF pour le bitcoin.

Les critiques disent également que si les banques traditionnelles peuvent souvent retracer les transactions, le bitcoin risque de devenir un outil permettant aux super riches d'échapper à l'impôt.

Pendant ce temps, la plupart des banques centrales du monde étudient la possibilité de créer leurs propres monnaies numériques et des pays comme la Chine ont déjà lancé leur propre version contrôlée par le gouvernement central.

Alors que les monnaies numériques émises par les banques sont réglementées par le gouvernement, les crypto-monnaies ne sont pas réglementées par un pouvoir central.

Le président Bukele a déjà déclaré que le passage à l'utilisation du bitcoin permettrait d'ouvrir les services financiers aux 70 % de Salvadoriens qui n'ont pas de compte bancaire.

Dans un tweet posté peu avant le vote de cette semaine, il a déclaré : "Il apportera inclusion financière, investissement, tourisme, innovation et développement économique pour notre pays".

